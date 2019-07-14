Все вернется - культурно-спортивные итоги недели

Как бы там ни было, помните, что все хорошее или просто яркое и запоминающееся рано или поздно возвращается.

Что произошло в эти жаркие дни в спорте и культуре на уходящей неделе, вспомнил корреспондент Zakon.kz.

Казахстанские футбольные клубы дружно стартовали в европейских турнирах. Пока ни один из них не потерпел поражения. "Астана" в Лиге чемпионов, "Кайрат" и "Ордабасы" в Лиге Европы дружно одержали победы над румынским "ЧФР-Клуж", боснийским "Широки бриег" и "Торпедо-Кутаиси" из Грузии соответственно, и лишь костанайский "Тобол" сыграл вничью с командой из Люксембурга, тренер которой с фамилией Huysman объяснил причину такого исхода.

Жалоб со стороны казахстанских команд на такой исход не было и быть не могло. А вот капитан сборной Аргентины Лионель Месси может получить длительную дисквалификацию за критику в адрес КОНМЕБОЛ - Южноамериканской конфедерации футбола.

Нелегко сейчас и американской теннисистке Серене Уильямс, которая оштрафована на 10 тысяч долларов за то, что повредила ракеткой один из кортов Уимблдона.

Зато безнаказанной оказалась латвийская теннисистка, отправившая в нокдаун партнера по миксту на Уимблдоне.



Студенты продолжают выявлять сильнейших на 30-й всемирной летней Универсиаде, которая завершается в итальянском Неаполе. Казахстан был на 18 месте за 3 дня до закрытия Универсиады.



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В мире культуры

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Как бы там ни было, помните, что все хорошее или просто яркое и запоминающееся рано или поздно возвращается. Как, например, творчество МС Сайлаубека.



Альберт Ахметов

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