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Официальный визит Токаева в Россию завершен

президент РК Фото: Акорда
Официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию завершен, сообщает Zakon.kz.

Акорда опубликовала церемонию проводов главы государства из аэропорта Москвы.


27 ноября 2022 года сообщалось, что глава Казахстана прибыл с официальным визитом в РФ.


президент РК

Фото: Акорда

Во время визита он заявил, что Казахстан будет делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в экономику страны.


президент РК

Фото: Акорда

Кроме того, Токаев назвал направления, в которых Казахстан и Россия могли бы расширить свое сотрудничество.


президент РК

Фото: Акорда

Затем он возложил цветы к памятнику-мемориалу "Могила неизвестного солдата".

После Токаев провел встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Людмила Мельник
Россия Токаев Касым-Жомарт Казахстан Москва
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