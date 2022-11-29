Официальный визит Токаева в Россию завершен

Официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию завершен, сообщает Zakon.kz.

Акорда опубликовала церемонию проводов главы государства из аэропорта Москвы.





27 ноября 2022 года сообщалось, что глава Казахстана прибыл с официальным визитом в РФ.





Фото: Акорда



Во время визита он заявил, что Казахстан будет делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в экономику страны.





Фото: Акорда



Кроме того, Токаев назвал направления, в которых Казахстан и Россия могли бы расширить свое сотрудничество.





Фото: Акорда



Затем он возложил цветы к памятнику-мемориалу "Могила неизвестного солдата".

После Токаев провел встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

