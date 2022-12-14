9 млн долларов, 113 квартир, 35 авто и зоопарк: подробности о рейдерских захватах

Агентством РК по финансовому мониторингу в отношении подозреваемых в рейдерстве – Коспаева и его доверенных лиц – зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе, сообщает Zakon.kz.

В агентстве отметили, что ОПГ состояла из 11 участников, пятеро из них уже арестованы, а шестеро, в том числе организатор Коспаев Елдос, объявлены в розыск.

"Преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом". Пресс-служба АФМ РК

По данным агентства, 4 марта 2019 года в Алматы Коспаев вместе со своими сообщниками вынудил владельцев ТОО "Profit Trade Ltd", вложивших в развитие бизнеса 160 млн тенге, передать 40% своей доли Имашеву – активному члену ОПГ.

"Отстранив прежних руководителей от управления, члены ОПГ путем подделки документов завладели оставшимися 35% доли. Компания занималась оптовой реализацией алкогольной продукции и приносила стабильный доход". Пресс-служба АФМ РК

В другом случае, как уточнили в агентстве, 30 июля 2020 года преступная группа Коспаева под угрозой жизни принудила собственника ТОО "Azovita Aktay" и ТОО "Azovita Atyray", инвестировавшего в свой бизнес свыше 400 млн тенге, безвозмездно передать им 100% долей уставного капитала предприятий.

"Получив контроль над вышеуказанным компаниями, ОПГ во главе с Коспаевым начала использовать их в преступной деятельности по незаконной реализации алкогольной продукции в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в Алматы. Чувствуя свою безнаказанность, Коспаев и члены созданной им ОПГ продолжали захватывать прибыльные предприятия". Пресс-служба АФМ РК

По данным агентства, в июле 2021 года ОПГ силой завладела зоной отдыха на Капшагайском водохранилище стоимостью 2 млн долларов, принадлежащей ТОО "Kapchagai Marina Сlub".

"Наряду с этим Коспаев через своих доверенных лиц – членов ОПГ – владел 75% доли в ТОО "AV-Construction", осуществляющем строительство жилого комплекса Есентай Сити в одном из престижнейших районов Алматы. Оставшиеся 25% принадлежали известному предпринимателю Абдыгаппарову, который еще в 2016 году от имени ТОО приобрел участок площадью 31 га под строительство ЖК". Пресс-служба АФМ РК

Как отметили в ведомстве, Коспаев и его сообщники совершали хищение имущества ТОО путем оформления квартир и коммерческих помещений на своих родственников.

"С октября 2018 года Коспаев и члены ОПГ Бабаев, Абижанов, Танашев, Кудряшова и другие лица присвоили три земельных участка, 20 офисных помещений и 113 квартир. В результате причинен ущерб на сумму 4,6 млрд тенге". Пресс-служба АФМ РК

Коспаев, по данным агентства, во избежание возможных претензий от совладельца Абдыгаппарова, связанных с хищением имущества компании, решил завладеть его 25% долей, оформленной на мать Джунусбекову С.

"Задержание и последующий арест Абдыгаппарова послужили для членов ОПГ инструментами давления на его пожилую мать Джунусбекову С., которой обещали помочь ее сыну в обмен на долю в ТОО "AV-Construction". Не выдержав натиска со стороны членов ОПГ и боясь за своего сына, Джунусбекова безвозмездно передала свою долю в компании". Пресс-служба АФМ РК

В рамках расследования наложен арест на имущество ОПГ, добытое преступным путем, – это 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум-класса и 9 млн долларов наличными.

Кроме того, как добавили в агентстве, в Алматинской области Коспаев без каких-либо документов построил роскошный загородный дом с бассейном, тренажерным залом. Там же разводил породистых лошадей, содержал целый зоопарк из диких животных – львы, медведи и др.

"В органы внутренних дел передан материал по факту неоднократного насилования членами ОПГ сотрудницы этого дома, имевшего место в период с 2018 по 2021 год". Пресс-служба АФМ РК

В агентстве подчеркнули, что досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ, продолжается.

Новость по теме Рейдерские захваты в Алматы: установлены новые подозреваемые

14 июля 2022 года стало известно, что в Департаменте экономических расследований (ДЭР) по Алматы находятся дела по четырем заявлениям о рейдерских захватах, совершенных группой лиц в Алматы и Алматинской области. Сообщалось, что злоумышленники применяли насилие, угрожали и шантажировали известных в стране предпринимателей, чтобы завладеть их собственностью. Активные члены группы были задержаны.

Позднее семья бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова заявила о том, что задержанная группа людей, которых подозревают в нескольких рейдерских захватах в Алматы и Алматинской области, угрожала им расправой. Мать бизнесмена обратилась к главе государства. По словам потерпевших, под угрозами семья переписала на подозреваемых долю своей компании.

21 июля сообщалось, что Агентством РК по финансовому мониторингу пресечена деятельность группы лиц, длительное время промышлявших рейдерскими захватами. По одному из эпизодов преступной деятельности 14 июля были задержаны и водворены в ИВС Тимур Танашев, Рауан Бабаев, Ансар Алтыбасаров и Дастан Абижанов. 15 июля в отношении их Специализированным межрайонным следственным судом Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Также судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Елдоса Коспаева с объявлением его в розыск. Кроме того, подозреваемыми были признаны Айдос Коспаев и Руслан Шалин.

24 августа в Алматинском горсуде уточнили, что подозреваемым в рейдерских захватах бизнеса продлили арест.

31 августа в АФМ рассказали детали досудебного расследования по факту рейдерского захвата ряда компаний. По предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим – свыше 18 млрд тенге.