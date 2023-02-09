Еще 42 казахстанца вернулись из Турции спецбортом МЧС
Как отметили в МИД РК, усилиями посольства Казахстана в Турции обратным рейсом на самолете ИЛ-76 репатриированы 64 человека:
- 42 гражданина Казахстана;
- 22 гражданина Кыргызстана.
"Данные граждане прибыли из провинций Газиантеп, Мерсин, Кахраманмараш, Диарбакыр, Шанлыурфа и Элязык".Пресс-служба МИД РК
Разрушительное землетрясение произошло в Турции и Сирии утром 6 февраля 2023 года.
7 февраля по поручению главы государства в Турцию вылетели спецбортом МЧС казахстанские спасатели и медики. Этим же спецбортом вечером в Астану из Турции прилетели 16 казахстанцев и два кыргызстанца. По данным Министерства иностранных дел РК, в Турции могут находиться около 75 тыс. казахстанцев.
8 февраля Касым-Жомарт Токаев поручил правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.
В этот же день второй эшелон казахстанских спасателей и медиков вылетел в Турцию. Общее количество казахстанских спасателей – 100 человек.
Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев, вылетевший в Турцию с первой группой казахстанских спасателей и медиков, ранее рассказал, что в целом обстановка сложная.
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