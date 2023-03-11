Главное к утру: Уральск без воды, штрафы за лжебанкротство

Штраф в 700 тысяч тенге грозит казахстанцам, заявившим о банкротстве ложно.Уральск полностью отключили от водоснабжения, сообщает Zakon.kz.

Ложное банкротство

Заявление от казахстанцев о лжебанкротстве повлечет за собой крупные штрафы. Выплаты составят 700 тысяч, сообщают в Комитете госдоходов.

За неделю о банкротстве заявили 12,5 тысячи казахстанцев. Больше всего заявок подано в Туркестанской и Алматинской областях, а также городе Алматы.

Без воды

Уральск полностью отключен от воды. Причиной тотального коллапса стали талые воды, которые затопили насосные станции местного водоканала. Сообщение об отключении появилось вечером 10 марта. Подачу воды обещают жителям осуществлять по часам, три раза в день.

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