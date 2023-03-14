Главное к утру: в мире - конец пандемии, а в Казахстане борьба с паводками

Глава ВОЗ заявил о завершении пандемии коронавируса. В Великобритании - санкции, в США - кризис. В Казахстане вскрывают дороги, чтобы избежать затопления. Об этом в подборке Zakon.kz

Конец "короне"

По оценкам гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса пандемия COVID-19 закончится в 2023 году, и режим международной чс можно будет отменить.

"Я уверен, что в какой-то момент в этому году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия", - сказал Гебрейесус.

Санкции

А Великобритания планирует разработать собственные санкции. Согласно оборонной и внешнеполитической стратегии страны, в первую очередь ограничения коснуться действий России.

"Великобритания усилит свои экономические возможности... для усиления успеха этих инструментов, ограничивающих действия России в Украине. Мы нарастим опыт по всему правительству для создания, осуществления и введения санкций для максимального воздействия, разработки наших автономных санкционных режимов и усиления международного сотрудничества для оценки, подготовки, противодействия и быстрой реакции на будущие угрозы в экономике", - отмечается в документе.

В Сербии также не отстают. Поддержать Запад в санкционном вопросе призвал министр экономики Сербии Раде Баста. На своей странице в Instagram призвал как можно быстрее ввести санкции против России, поскольку страна находится под огромным давлением, и может заплатить высокую цену за отказ поддержать Запад.

Банковский кризис в США

Джо Байден заявил, что американцам не о чем беспокоиться, а в Белом доме назвали банковскую систему намного более устойчивой, чем в 2008 году.

По словам Байдена, все депозиты будут при необходимости доступны вкладчикам, а налогоплательщики не понесут потерь.

А пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, заявила, что нынешняя ситуация в американском банковском секторе не является фактическим повторением финансового кризиса 2008 года.

Она повторила высказывания Байдена о том, что помощь SVB и Signature Bank оказывается из производившимся теми выплат органам государственного регулирования, а не средств налогоплательщиков.

Германия

Для немецких деток издали Библию с упором на толерантность и "разнообразие", а также на бесполое состояние Бога.

В новом издании люди изображены разными: взрослыми и маленькими, с разным цветом кожи, ростом, весом. Кроме того, внимание уделено персонажам с ограниченными возможностями здоровья.

Новости Казахстана: паводки и подтопления

В ЗКО талые воды разрушили дамбу. В селе Акбулак на дамбе, переполненной талой водой, прошел пролив воды с одной стороны в сторону населенного пункта.

Согласно данным ДЧС региона, затоплены две улицы (Акбулак и Желтоксан), где расположены 11 домов, эвакуированы 44 человек. На месте работают 40 человек личного состава, 5 единиц техники, 3 мотопомпы.

"Уложено 200 мешкотар, подготовлено 10 тонн песка. Ситуация находится под контролем", – рассказали в департаменте.

А с села Коржын Каратюбинского района Западно-Казахстанской области вертолетом транспортировали 16 человек, из них 6 детей и 2 беременные женщины.

В Актюбинской области вскрыли часть дороги Самара – Шымкент на 613 км, чтобы избежать затопления.

"Ожидается, что данная мера позволит предотвратить угрозу подтопления близнаходящихся жилых домов и социальных объектов. Работы по вскрытию автодороги начаты. Предлагаемый альтернативный маршрут выглядит следующим образом: Уральск-Хобда-Уил-Шубаркудык-Актобе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожное сообщение будет восстановлено после стабилизации паводковой ситуации в регионе.

А вот в Шымкенте все хорошо - пришла весна. Цветут плодовые деревья и тюльпаны, которых высадили в этом году аж миллион.

Новости спорта:

ФК "Астана" перед важной встречей с "Актобе" усилился лучшим игроком КПЛ-2022. В команду пришел лучший игрок прошлого сезона Эльхан Астанов.

Фируза Шарипова проведет бой за титул WBA Silver в Таразе. Спортсменка объявила эту новость через свою страницу в Instagram, назвав имя соперницы и дату проведения будущего поединка. "Мой следующий бой состоится в моем родном Таразе 20 мая, на Тараз-Арене, против чемпионки Малави Рут Чисейл. Бой будет титульный. Победитель станет обязательным претендентом на бой с Кэти Тейлор за титул абсолютной чемпионки мира".

И наконец, хорошая новость от Елены Рыбакиной: она обыграла чемпионку турнира Indian Wells-2021.

Десятая ракетка мира Елена Рыбакина в третьем круге женского "Мастерса" победила Паулу Бадосу, которая ныне занимает 22-ю строчку мирового рейтинга.

Казахстанка была сильнее испанки в двух сетах со счетом 6:3, 7:5. За 1 час и 36 минут Елена выполнила девять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов.