Влияние конфликта на Ближнем Востоке, причины беспрецедентных паводков в РК и помощь извне – главное к утру

Эксперты высказались о паводках в РК и о том, как конфликт между Ираном и Израилем повлияет на республику. Великобритания заявила о готовности оказать помощь Казахстану. Об этом и другом – в утренней подборке Zakon.kz.

Паводковая волна

Главный научный сотрудник лаборатории природных опасностей Института географии и водной безопасности Николай Попов 15 апреля на брифинге в СЦК рассказал, почему Казахстан в этом году столкнулся с беспрецедентными паводками. По его словам, на силу паводка влияет в том числе количество выпавшего снега. В этом году снега, особенно в северных частях Казахстана, выпало выше нормы в несколько раз.

"Исходя из этого, паводок связан прежде всего с интенсивным таянием, когда пришла весна. И еще важный момент: совпадение выпадения атмосферных осадков и предварительного увлажнения почвы. Если, особенно в тех местах, где перед снегом были заморозки, почва промерзла, то при таянии возникает такой слой, который позволяет воде быстро скатываться в реки. Исходя из этого формируется паводковая волна. В настоящее время мы видим, как по Есилю движется такая волна", – сообщил он.

Помощь откуда не ждали

Государственный министр иностранных дел Великобритании Нусрат Гани тем временем заявила, что ее страна готова оказать помощь Казахстану в связи с масштабными паводками. Об этом она 15 апреля написала на своем аккаунте в X.

"Продолжающееся наводнение в Казахстане разрушило регионы на севере и западе страны. Мои мысли со всеми, кто пострадал, особенно с теми, кому пришлось эвакуироваться. Страны Центральной Азии находятся на передовой в борьбе с изменением климата. Великобритания готова помочь", – написала она.

МЧС сообщает...

МЧС между тем сообщает, что с начала паводка спасли и эвакуировали 111 256 человек, в том числе 39 222 ребенка. К этому часу 11 991 человек вернулись домой.

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В ООН высказались о принятии Казахстаном закона о бытовом насилии. "Этот важнейший шаг не только способствует гендерному равенству, но и гарантирует, что лица, пережившие бытовое насилие, получат доступ к правосудию и службам поддержки, чтобы восстановить свою жизнь", – сказала она.

ООН также призвал Казахстан продолжать усилия по эффективному внедрению и применению этого закона, включая повышение осведомленности о бытовом насилии, обучение сотрудников правоохранительных и судебных органов, а также создание механизмов поддержки для лиц, переживших насилие.

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