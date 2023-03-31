Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Главное к утру: поздравления Токаеву, паводки и приватизация авиакомпаний

Главное к утру: поздравления Токаеву, паводки и приватизация авиакомпаний Фото: пресс-служба Акорды
Поздравления с началом священного месяца Рамазан продолжают поступать президенту Токаеву. В Актюбинской области жителей спасают от паводков. Две авиакомпании планируют приватизировать в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Поздравления Токаеву

На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств по случаю начала священного месяца Рамазан. Свои поздравления прислали президент Узбекистана, король и наследный принц королевства, президент ОАЭ, эмир Катара и президент Исламской Республики.

Паводки в Актюбинской области

10 дачных участков затопило в Актобе. С дачных участков садоводческих коллективов Каргалинка, Нефтяник и Солнышко силами и средствами ДЧС Актюбинской области эвакуированы в безопасное место 116 человек, из них 44 – дети.

Приватизация для конкуренции

Авиакомпании Qazaq Air и Air Astana планируют приватизировать для увеличения конкуренции на рынке. На сегодня отрасль имеет ряд проблем, одна из которых – большая доля государственного участия.

Новости Казахстана

В зоопарке Шымкента родился медвежонок. Пополнение порадовало семью тянь-шанских белокоготных медведей Бимки и Татьяны.

В Актобе двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа. Малышку с травмами госпитализировали.

В Бостандыкском районе Алматы из-за срабатывания противоаварийной защиты оборудования произошло аварийное отключение подачи природного газа в жилые дома. Ремонт на газопроводе начнется сегодня.

В Жамбылской области пришел в сознание сельский аким, на которого с ножом напал пьяный односельчанин. Нападавшего задержали сразу же после нападения, 24 марта.

Сильный ветер снес декоративные столбы вдоль дороги в Актобе. От порывистого ветра в 20 м/с пострадали 16 иллюминационных строений.

В Шымкенте трехлетний ребенок выпил тормозную жидкость. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с токсическим отравлением и ожогом пищеварительной системы.

Житель Актобе через суд добился права жить в одной квартире с бывшей женой и ее новым возлюбленным.

Мировые события

Присяжные заседатели суда Манхэттена приняли решение о признании Дональда Трампа виновным в подлоге финансовых документов перед избирательной кампанией в 2016 году.

Парламент Турции одобрил заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.

Высший суд ООН отклонил юридическую попытку Тегерана освободить около 2 млрд долларов в активах иранского ЦБ, замороженных властями США для выплаты компенсации жертвам взрыва в Ливане в 1983 году и других терактов, связанных с Ираном.

Случай заражения штаммом птичьего гриппа H3N8 человеком подтвердили в Чили. Заболевшая женщина находится в тяжелом состоянии. Ранее о третьем случае заражения птичьим гриппом сообщили медики Китая.

Читайте также

Женщину и 9-месячного ребенка спас из горящего дома житель Экибастуза

Протесты во Франции: арестованы семь человек

Лавина перекрыла русло реки в ВКО

Мария Мельникова
НАТО ООН Токаев Касым-Жомарт Трамп Дональд Актобе Алматы Жамбылская область Казахстан Китай Чили Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Блогер
Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот
ОПГ из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге
Преступная группа из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге
Алихан Смаилов вновь стал премьер-министром Казахстана
Алихан Смаилов вновь стал премьер-министром Казахстана
МВД разработало новые правила выдачи паспортов и удостоверений
Отпечатки пальцев появятся в паспортах казахстанцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления