Главное к утру: поздравления Токаеву, паводки и приватизация авиакомпаний

Поздравления с началом священного месяца Рамазан продолжают поступать президенту Токаеву. В Актюбинской области жителей спасают от паводков. Две авиакомпании планируют приватизировать в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Поздравления Токаеву

На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств по случаю начала священного месяца Рамазан. Свои поздравления прислали президент Узбекистана, король и наследный принц королевства, президент ОАЭ, эмир Катара и президент Исламской Республики.

Паводки в Актюбинской области

10 дачных участков затопило в Актобе. С дачных участков садоводческих коллективов Каргалинка, Нефтяник и Солнышко силами и средствами ДЧС Актюбинской области эвакуированы в безопасное место 116 человек, из них 44 – дети.

Приватизация для конкуренции

Авиакомпании Qazaq Air и Air Astana планируют приватизировать для увеличения конкуренции на рынке. На сегодня отрасль имеет ряд проблем, одна из которых – большая доля государственного участия.

Новости Казахстана

В зоопарке Шымкента родился медвежонок. Пополнение порадовало семью тянь-шанских белокоготных медведей Бимки и Татьяны.

В Актобе двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа. Малышку с травмами госпитализировали.

В Бостандыкском районе Алматы из-за срабатывания противоаварийной защиты оборудования произошло аварийное отключение подачи природного газа в жилые дома. Ремонт на газопроводе начнется сегодня.

В Жамбылской области пришел в сознание сельский аким, на которого с ножом напал пьяный односельчанин. Нападавшего задержали сразу же после нападения, 24 марта.

Сильный ветер снес декоративные столбы вдоль дороги в Актобе. От порывистого ветра в 20 м/с пострадали 16 иллюминационных строений.

В Шымкенте трехлетний ребенок выпил тормозную жидкость. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с токсическим отравлением и ожогом пищеварительной системы.

Житель Актобе через суд добился права жить в одной квартире с бывшей женой и ее новым возлюбленным.

Мировые события

Присяжные заседатели суда Манхэттена приняли решение о признании Дональда Трампа виновным в подлоге финансовых документов перед избирательной кампанией в 2016 году.

Парламент Турции одобрил заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.

Высший суд ООН отклонил юридическую попытку Тегерана освободить около 2 млрд долларов в активах иранского ЦБ, замороженных властями США для выплаты компенсации жертвам взрыва в Ливане в 1983 году и других терактов, связанных с Ираном.

Случай заражения штаммом птичьего гриппа H3N8 человеком подтвердили в Чили. Заболевшая женщина находится в тяжелом состоянии. Ранее о третьем случае заражения птичьим гриппом сообщили медики Китая.