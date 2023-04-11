Главное к утру: открытие улицы им. Алиева в Астане, операция в Таразе, задержание в Актобе и вулкан проснулся

В столице торжественно открыли улицу им. Гейдара Алиева в ходе визита президента Азербайджана в РК. В Таразе задержали лидера группировки и пособников, которые открыли фонд для воспитания молодежи. А в Актобе задержали подозреваемого в убийстве матери и сына. Об этом – в подборке Zakon.kz.

Братские народы

Президенты Казахстана и Азербайджана приняли участие в церемонии открытия улицы им. Гейдара Алиева. А до этого они сделали совместное заявление, в котором говорится о том, как они будут способствовать дальнейшему укреплению дружественных и союзнических отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.

В Таразе пресечена деятельность крупной преступной группы

Лидер преступной группы создал свой "благотворительный" общественный фонд. Под видом добровольных взносов в свой фонд лидер банды, который теперь стал блогером, организовал преступную схему по вымогательству денежных средств у предпринимателей за “криминальное покровительство”. При этом к несогласным применялись угрозы и насилие.

Отметим, что лидер преступной группировки в последнее время позиционировал себя в качестве общественного деятеля, под прикрытием патриотического движения по воспитанию молодежи создал благотворительный общественный фонд. Кардинально изменил имидж на блогера – "сторонника правосудия”, развернув активную деятельность в соцсетях.

А ранее банда занималась вымогательством, участвовала в криминальных разборках, выбивании долгов у бизнесменов в Таразе и Жамбылской области.

Еще задержания

В Астане задержали водителя КАМАЗа, который наехал на шесть припаркованных авто по улице К. Циолковского в сторону проспекта Абая и сбежал. К слову, им оказался 60-летний житель столицы.

В Актобе задержан подозреваемый в убийстве молодой женщины и ее 16-летнего сына. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

А в Шымкенте стало известно о состоянии девушки, выжившей после того, как ее сбил оказавшийся без управления автобус. Она стала единственной выжившей после наезда автобуса. Как известно, водитель выскочил в туалет и забыл поставить транспортное средство на ручник.

Девушку госпитализировали в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами и ссадинами. Состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести. Лечение получает в соответствии с назначением.

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Стрельба в Кентукки

В американском Луисвилле бывший сотрудник открыл стрельбу в отделении Old National Bank. По меньшей мере пять человек погибли, ранены восемь человек, в том числе два полицейских.

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Приятное новшество

В испанской Валенсии начали эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели. "Валенсия станет первым городом в мире, который проведет пилотный месячный проект по 32-часовой рабочей неделе", — сказано в пресс-релизе мэрии.

Каждый понедельник в течение этих четырех недель объявили выходным днем. В ходе эксперимента власти хотят проанализировать влияние сокращенной рабочей недели на здоровье и благополучие жителей, окружающую среду и экономику города (торговля, сфера гостеприимства и досуг). Результаты представят в июле 2023 года.

И наконец: извержение вулкана Шивелуч на Камчатке.

Вулкан Шивелуч проснулся и выбросил пепел на 15 км, небо заволокло и начались пеплопады. Сейчас пепловое облако распространилось уже на 500 км вокруг. Выпадение такого значительного количества пепла в Ключах – наиболее близко расположенном к Шивелучу населенном пункте – последний раз регистрировалось в 1964 году. Уже сейчас выпал слой порядка 8,5 см и пеплопад продолжается.

Новости спорта

Россиянин Ян Непомнящий переиграл Дин Лижэня (Китай) черными фигурами во второй партии поединка за шахматную корону, который в эти дни проходит в столице Казахстана. После победы российского шахматиста счет в противостояний стал 1,5:0,5 в его пользу. Ранее на старте была зафиксирована ничья, когда Ян играл белыми.

11 апреля шахматисты отдыхают. Третья партия состоится 12 апреля, белыми будет играть российский гроссмейстер.

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Ибрагим Магомадов завоевал "золото" ЧА-2023 по греко-римской борьбе. А Диас Кален завоевал серебряную медаль ЧА-2023 по греко-римской борьбе.