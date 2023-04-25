Главное к утру: Экологические проблемы регионов, младенец в мусорном баке и миллиардные хищения на ТЭЦ

В трех регионах страны случились экологические катастрофы. Новорожденного нашли в мусорном баке Уральска. Четыре миллиарда похитили семейные подряды на ТЭЦ Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Экология в регионах

Депутаты и экологи бьют тревогу из-за вредных выбросов в Усть-Каменогорске: только за год жители города вдыхают 44 тысячи тонны вредных веществ.

Нефтяное пятно площадью около 120 квадратных метров залило поля для выпаса животных в Махамбетском районе Атырауской области.

Биопруд, куда сливаются все нечистоты Петропавловска, стал причиной очередного возмущения жителей города. Зловоние окутало город, в воздухе превышение концентрации сероводорода.

Младенец на мусорке

В Уральске ищут мать новорожденного, которого утром 24 апреля нашли в мусорном баке одного из дворов города. Малыш, к счастью, жив. Его госпитализировали.

Хищения на ТЭЦ



Восемь человек осудили в Жамбылской области по делу о хищении 4 млрд тенге с городской ТЭЦ. Как установил суд, в махинациях были задействованы три семейных подряда.

Новости Казахстана

Четырехлетний ребенок погиб под колесами иномарки в Саркане. За рулем автомобиля в тот момент находился школьник.

Ремонт взлетно-посадочной полосы закончили в аэропорту Шымкента. Воздушная гавань начала работу в штатном режиме.

В полиции Карагандинской области выясняют, связано ли убийство юриста "АрселорМиттал" Ирины Эм с ее профессиональной деятельностью.

В Петропавловске победительнице в школьном конкурсе среди юных биологов вручили приз "в соответствии с тематикой", аппарат для измерения давления.

Преподаватель павлодарского университета Валерий Есаулков вышел в финал популярной игры интеллектуалов на российском телевидении "Своя игра".

Антикоррупционное ведомство выявило нарушение в закупке строительных материалов в одной из школ Улытауской области. Там хотели купить банку краски за два миллиона тенге.

Два автомобиля с одинаковыми госномерами были привезены из Армении в Западно-Казахстанскую область. Полиция проверяет автомобили.



