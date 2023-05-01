Главное к утру: схрон с оружием близ Талдыкоргана, шахматная корона у китайца и поздравления Токаева с 1 Мая

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил народ с Днем единства, который в стране празднуется с 1996 года и является госпраздником. Дин Лижэнь стал первым в истории Китая чемпионом мира по шахматам. Казахстан начал добровольное снижение добычи нефти. Об этом и другом в подборке Zakon.kz.

1 мая

Президент РК Касым-Жомарт Токаев, поздравляя казахстанцев, отметил, что День единства народа Казахстана – это праздник, олицетворяющий гармонию и согласие в нашей стране.

Он подчеркнул, что у нас общие ценности и идеалы. Мы все принадлежим к одной большой семье, единой казахской нации, и достичь поставленных масштабных целей мы сможем только благодаря нашему нерушимому единству.

Нефть

Между тем Казахстан, как и другие страны ОПЕК +, с мая и до конца года начал добровольное снижение добычи нефти. Казахстан добровольно снизит производство на 78 тыс. б/с. О том, как отразится сокращение добычи нефти и повышение ее стоимости на курсе тенге, мы писали ранее.

Статистика

Казахстанцы стали чаще судиться. Так, по данным Комитета по правовой статистике и спецучетам, по итогам I квартала в суды поступило 136,7 тыс. гражданских исков. Это почти на 30% (31 тыс.) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Опасная находка

Около Талдыкоргана в одном из дачных массивов города полицейские нашли тайник с оружием, в котором оказался целый арсенал. Обнаружено два травматических пистолета, обрез гладкоствольного ружья, три светошумовые гранаты, более 100 патронов различного калибра, а также полицейский щит, бронежилет и две каски. Оружие изъято с возбуждением по факту уголовного производства, предусмотренного ч. 3 ст. 287 УК РК.

Мировые новости

Во Франции полицейские задержали более 400 участников "городского родео". Полицейские за месяц конфисковали 149 мотоциклов и 63 автомобиля.

В Турции ликвидировали главаря ИГ в Сирии. Нацразведка долгое время следила за Абу Хусейн аль-Курейши.

В США крыша обвалилась во время студенческой вечеринки в американском городе Коламбус. Более 30 человек пострадали. Обрушение произошло, когда большое число студентов стояли на крыше во время вечеринки.

В Москве скончался известный модельер Вячеслав Зайцев. Его доставили с желудочным кровотечением в одну из больниц в Подмосковье, где он умер в реанимации.

Португалец во время спора на голубиных гонках убил несколько человек. Трагедия произошла в городе Сетубал к югу от Лиссабона. На голубиных гонках мужчина не смог доказать, что его птица пришла первой, и открыл стрельбу.

А в Британии кошка прославилась тем, что спасла хозяйку от комы.

Новости спорта

Казахстанец стал лучшим защитником финала Кубка Гагарина. Отметим, что футболисты ЦСК выиграли трофей, победив в серии со счетом 4-3. Как пишет Prosports.kz, лучшим вратарем признан Тимур Билялов из "Ак Барса", одержавший три победы в семи матчах. По воротам Билялова было нанесено 173 броска, из которых он отразил 93,06%. Коэффициент надежности составил 1,83.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина между "Ак Барсом" и ЦСКА. Лучшим защитником стал казахстанец Даррен Диц, набравший 2 (1+1) очка в семи матчах. Шайба в седьмом матче стала золотой для армейцев", – говорится в сообщении.

Уточняется, что лучшим нападающим назван Владислав Каменев из ЦСКА, который записал в свой актив 3 (3+0) очка в семи матчах. Два из трех его голов стали победными для команды, а лучшим новичком признан форвард ЦСКА Прохор Полтапов, набравший 3 (1+2) очка в семи матчах.

Шахматная корона досталась китайцу

Китайский спортсмен Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке и стал первым в истории Китая и 17 чемпионом мира по шахматам. Встреча проходила в Астане.



По итогам основной части матча Дин Лижэнь и Ян Непомнящий набрали равное количество очков, и судьба шахматной короны решилась на тай-брейке. Четвертая и решающая партия завершилась на 68-м ходу. Счет на тай-брейке – 2,5-1,5 в пользу Лижэня.

Отметим, что в Китае была целая плеяда чемпионок – Се Цзюнь, Чжу Чень, Сюй Юйхуа, Хоу Ифань, Тань Чжунъи, но чемпион мира появился впервые.