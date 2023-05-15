Главное к утру: чемпионство в боксе, поджог авто журналиста и смерть работника газоперерабатывающего завода

Казахстанский боксер стал чемпионом мира. Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля атырауского журналиста. В Астане скончался работник газоперерабатывающего завода, пострадавший при пожаре, сообщает Zakon.kz.

Победа в боксе

Феерично завершилось мировое первенство по боксу для казахстанской сборной. Четвертую золотую медаль для своей команды заработал казахстанец Нурбек Оралбай, который стал лучшим боксером мира в весовой категории до 80 кг.

Также казахстанские боксеры Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан и Асламбек Шымбергенов завоевали золотые медали, а Дулат Бекбауов – серебряную на прошедшем чемпионате.

Призеров поздравил с большими достижениями президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ответ спортсмены записали для президента свои поздравления.

Поджог авто журналиста. Продолжение

Сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью и криминальной полиции Атырауской области установлен и задержан подозреваемый в поджоге автомобиля журналиста Виктора Сутягина. Однако подробности по делу в полиции не сообщили.

11 мая 2023 года в социальных сетях появилась информация, что в Атырау взорвали автомобиль известного журналиста Виктора Сутягина. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Смерть после пожара

В Астане скончался один из четырех рабочих, пострадавших во время пожара на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области. Погибшему было 56 лет.

Пожар начался 1 мая и был потушен 2 мая. ЧП произошло на установке получения легких углеводородов газоперерабатывающего завода. Четыре работника предприятия получили серьезные травмы. Все они были экстренно доставлены в больницу с ожогами.

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