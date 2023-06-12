Главное к утру: День траура, награды для погибших, расследование пожара

12 июня в Казахстане объявлен Днем общенационального траура по погибшим при тушении "Семей Орманы" в Абайской области. Накануне президент наградил 14 погибших орденами "Құрмет" посмертно. Прокуроры подключились к расследованию пожара в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

День траура

12 июня объявлено в Казахстане Днем общенационального траура по погибшим в пожаре "Семей Орманы" Абайской области. Соответствующее распоряжение президент Токаев подписал накануне.

Награды для погибших

11 июня президент Токаев подписал указ о награждении орденом "Құрмет" за мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации, возникшей в области Абай 14 погибших.

Расследование пожара

9 июня по факту пожара в лесном массиве области Абай начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". 11 июня к расследованию подключились специальные прокуроры, сообщили в генеральной прокуратуре.

Новости Казахстана

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