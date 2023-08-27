Главное к утру: лучшая казахстанская шахматистка, карагандинские тигрята и культурное осквернение

Бибисара Асаубаева стала лучшей казахстанской шахматисткой. Зоопарк Караганды показал подрастающих тигрят. Директор Дома культуры осквернил скалы уникального каньона в Мангистау, сообщает Zakon.kz.

Бибисара – лучшая шахматистка

Рейтинг лучших шахматисток Казахстана возглавила 19-летняя Бибисара Асаубаева после победы на фестивале в Абу-Даби. На соревнованиях казахстанка обошла всех участников и набрала 5,5 очка из 9 возможных. Это принесло ей новый титул на родине.

Карагандинские тигрята подросли

Подросших трехмесячных тигрят показали сотрудники Карагандинского зоопарка. На видео котята едят мясо и грозно рычат. Каждый из них уже весит по десять килограммов.

Культурное осквернение

В Управлении культуры Актюбинской области сообщили, что нарушителем, осквернившим скалы в Мангистау, оказался директор Дома культуры для слепых. Как уточнили в ведомстве, действия мужчины несли благородные мотивы: своей надписью он пытался скрыть матерное слово.

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