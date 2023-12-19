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Законодательство РК

Легализация незаконных построек, операция Ильина и гибель студента – главное к утру

Легализация незаконных построек, операция Ильина и гибель студента – главное к утру Фото: пресс-служба правительства, nstagram/ilyailyinforever, скриншот с видео
Алихан Смаилов высказался о легализации незаконных построек. Илья Ильин перенес экстренную операцию. В Шымкенте под завалами обрушившегося ДК погиб студент, сообщает Zakon.kz.

Смаилов о легализации незаконных построек

По мнению премьер-министра РК Алихана Смаилова, очередная легализация незаконных построек может способствовать уклонению от требований закона. Об этом он заявил, отвечая на запрос депутатов мажилиса.

Операция Ильина

Самый знаменитый штангист Казахстана, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин рассказал, что перенес операцию на колене. Подробностями спортсмен поделился в социальных сетях.

Гибель студента

Тело 18-летнего молодого человека нашли под завалами в здании дворца культуры в Шымкенте поздним вечером 18 декабря. Как стало известно позднее, погибший учился на втором курсе медицинского колледжа.

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