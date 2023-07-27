Итоги дня: поправки в ПДД по самокатам и мопедам, отсрочка по кредитам для фермеров, афера с мясом на 1,6 млрд

МВД подготовило поправки по самокатам и мопедам, появится понятие "электрический самокат". В связи с аномальной жарой, фермерам предоставят отсрочку по кредитам. ОПГ в Костанайской области продала несуществующее мясо на 1,6 млрд тенге. Главные новости за 27 июля – в подборке Zakon.kz.

МВД подготовило поправки в ПДД по самокатам и мопедам



Согласно этим поправкам, в правила вводится понятие "электрический самокат, малое электрическое транспортное средство". Так, говорится, что электрический самокат – это транспортное средство индивидуальной мобильности, имеющее два или три колеса, предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электрического двигателя (электрических двигателей), не имеющее сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час.





Пострадавшим от засухи фермерам могут продлить срок уплаты кредитов



На оперативном совещании в Правительстве, прошедшем 26 июля под председательством заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, обсудили масштаб ситуации и возможные меры господдержки в связи с аномальной жарой и малыми дождями в отдельных регионах. Кроме того, впервые с этого года будут выделены дополнительные объемы дизельного топлива по льготной цене для проведения кормозаготовительных работ.





ОПГ в Костанайской области продала несуществующее мясо на 1,6 млрд тенге



Преступную группировку возглавлял директор крупного мясоперерабатывающего предприятия. В преступную деятельность он вовлек своих подчиненных, глав крестьянских хозяйств, ветеринарных врачей и чиновников. В банковских ячейках и на счетах у членов преступной группы нашли крупные суммы денег в тенге и иностранной валюте – в общей сложности более 3 млн долларов. Правительство направит 8,4 млрд тенге направят на ремонт ТЭЦ и сетей в Риддере Планируется, что на капитальный ремонт котлоагрегатов и сетей теплоснабжения. Также финансирование будет использовано в капитальном ремонте галереи топливоподачи и системы аспирации. Так же, совсем недавно, полицейские Абайской области задержали семейчанку, которая обманула восемь человек. Женщина продала несуществующий сахар на миллион тенге.

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства РК по финансовому мониторингу

Жанат Элиманов рассказал президенту, что агентством с начала года возмещен ущерб и возвращены активы на 94 млрд тенге, ликвидировано пять преступных групп (еще три дела находятся в производстве).

Также глава государства был проинформирован о том, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ.





КНБ совместно с МВД Кыргызстана ликвидировали производство психотропных веществ

Оперативниками КНБ в процессе разработки получены сведения о функционировании крупной нарколаборатории в Кыргызской Республике. В рамках международного взаимодействия оперативная информация передана партнерам. В результате 29 июня 2023 года МВД Кыргызстана при транспортировке готовой партии синтетических наркотиков в пригороде Бишкека задержаны лидер местного звена наркогруппы и двое его пособников.







Казахстанцы больше не смогут прописаться в садоводческих товариществах и кооперативах



В частности, изменения затронули пункт регистрации внутренних мигрантов, которые могут встать на учет по месту временного проживания по документам, удостоверяющим личность. Как поясняет МВД, целью проекта является исключение из правил нормы о воможности регистрации в садоводческих товариществах и кооперативах, в целях актуализации списков избирателей введения новых норм как присвоение статуса лицам, установленным непроживающими по месту жительства, в системах "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" и "Государственная база данных "Физические лица", а также возможность снятия с регистрации уполномоченным органом лиц на основании заключения о результатах проведенной проверки.







Крупный пожар в Астане

Над его ликвидацией работали 74 человека и 14 единиц техники.



Столичные пожарные выехали на поступивший им вызов о серьезном пожаре по улице Ер Косай в 14:11.

По предварительной информации, прибыв на место, сотрудники ДЧС обнаружили, что огонь охватил автоцистерны, бочки с горючей жидкостью и двухэтажный коттедж. Столб пламени привлек внимание местных жителей и пользователей соцсетей.





В мире

В ночь на 27 июля в прессе появилась информация о свержении президента южноафриканского Нигера. В стране, по заявлению военных, ввели комендантский час. Группа солдат, выступая на национальном центральном телевидении, сообщила, что поздним вечером президент Нигера Мохамед Базум отстранен от власти. Военные страны решили "положить конец режиму, который ухудшился из-за ситуации с безопасностью и плохого управления". Такое заявление сделали выступавшие на телевидении солдаты.





Председатель Национальной комиссии по государственному языку Каныбек Осмоналиев отметил, что по закону государственные и муниципальные служащие будут уволены, если не смогут подтвердить знание кыргызского языка. Каныбек Осмоналиев отметил, что споры идут вокруг статьи закона, где идет перечень должностных лиц, которые должны владеть кыргызским языком. В их числе называли медиков и педагогов, однако они не государственные служащие.







В Республике Алтай при заходе на посадку в населенный пункт Тюнгур Усть-Коксинского района, расположенного на границе с Казахстаном, загорелся вертолет МИ-8 после жесткой посадки. По предварительной версии, вертолет задел электрические провода.







Новости спорта

Женская команда США по футболу стала абсолютным рекордсменом среди сборных, как среди мужчин, так и среди женщин по числу матчей без поражений подряд на чемпионатах мира. Утром 27 июля американские девушки сыграли вничью в матче 2-го тура женского чемпионата мира по футболу со сборной Нидерландов – 1:1. Этот результат стал поводом для того, чтобы зафиксировать исторический факт. Женская сборная США не проигрывает уже на протяжении 19 матчей подряд, это рекордные цифры, как среди мужчин, так и у женщин на мундиалях.





Футболист питерского "Зенита" Малком накануне официально стал игроком клуба "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии за 60 млн евро, что считается самой дорогой продажей игрока в истории российских команд. Торжественное подписание контракта с Малкомом прошло в Париже, передает пресс-служба ФК "Аль-Хилаль". 26-летний форвард заключил договор на 4 года, а его зарплата составит 18 млн евро в сезон.





Французский форвард Килиан Мбаппе прервал переговоры с менеджерами футбольного клуба "Аль-Хилаль". Саудовский клуб предлагал 300 млн евро за форварда "ПСЖ" и обещал ему заработную плату в размере 700 млн евро за сезон. Таким образом, переговоры представителей "ПСЖ" и "Аль-Хилаля", которые стартовали на днях, завершились безрезультатно. Килиан Мбаппе не захотел переходить в состав одного из самых титулованных клубов Саудовской Аравии.





