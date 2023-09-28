Главное за день: Токаев в Германии, подорожание платных дорог и задержание Гульвиры Доненбаевой

Визит Касым-Жомарта Токаева в Германию. Платные дороги подорожают в Казахстане. Антикор раскрыл подробности задержания Гульвиры Доненбаевой. Главные события за 28 сентября – в подборке Zakon.kz.

Президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Германию. Он проведет переговоры с Федеральным Канцлером Олафом Шольцем и Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Также намерен участвовать во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.

Подробности задержания Гульвиры Доненбаевой

Антикоррупционной службой по Абайской области изобличены во взяточничестве руководитель Управления миграционной службы и другие сотрудники Департамента полиции области. Гульвира Доненбаева обвиняется в том, что через подчиненного получила взятку в сумме 1000 долларов за оказание содействия в переводе сотрудника районного подразделения полиции в городской отдел миграционной службы.

Ужесточение наказания за грубые и неоднократные нарушения ПДД

Ответственность за грубые и неоднократные нарушения правил дорожного движения планируют ужесточить в Казахстане. На заседании Координационного совета РК отметили, что за последние пять лет в стране зарегистрировано 75 тыс. ДТП, в которых пострадали почти 100 тыс. человек.

Повышение тарифов на платных дорогах

Министр транспорта РК Марат Карабаев рассказал о планах повысить тарифы на платные дороги на 20%. По его словам, с момента ввода платности на дорогах, 2013 год, за 10 лет тариф не менялся. Он также отметил, что обсуждается вопрос введения платности на двухполосных дорогах от границы РФ до Павлодара, от Павлодара – Калбатау – Усть-Каменогорска, Кызылорда – Аральска, Актау до Бейнеу и от Актобе до Уральска.

Реестр профессий

Министерство труда утвердило Правила формирования, актуализации и ведения реестра профессий. Приказ принят в соответствии с пунктом 6 статьи 5 закона "О профессиональных квалификациях", где говорится, что профессии, по которым осуществляется признание профессиональных квалификаций, включаются в реестр профессий на основании рекомендаций Национального совета по профессиональным квалификациям в порядке, определенном уполномоченным органом.

Казахстан и Россия обеспечат работу единых энергосистем

Министерство энергетики подготовило проект Соглашения между правительством Казахстана и правительством России о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем. Он предусматривает необходимые меры, как:

ежегодное согласование уполномоченными органами в области государственного регулирования тарифов объемов электрической энергии, планируемой к передаче из Российской Федерации по ЕЭС Казахстана;

покупку и продажу электрической энергии с целью компенсации почасовых объемов отклонений фактического межгосударственного сальдо перетоков электрической энергии от планового по договорам (контрактам), заключенным между АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC) и публичным АО "Интер РАО ЕЭС" (Интер РАО).

Укрепление тенге

Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова раскрыла подробности о внешних и внутренних факторах, повлиявших на курс нацвалюты. Прежде всего это глобальное укрепление доллара США, рост спроса на валюту со стороны наших импортеров и приостановление правительством обязательства КГС по продаже части экспортной валютной выручки.

Спорт

Медальная таблица Азиады

В китайском Ханчжоу завершился пятый день летней Азиады. Сборная Казахстана завоевала две золотые медали. Сначала Зухра Ирназарова стала первой в стрельбе по движущейся мишени с 10 метров. Затем дуэт в лице Асем Орынбай и Эдуарда Ещенко выиграл в смешанном парном разряде турнира по стендовой стрельбе. Так, с 12 места наша страна переместилась на 9-ю строчку.

"Astana Open-2023"



В Астане на турнире серии ATP-250 проведены матчи основной сетки и прошли финалы квалификации. Встречу первого раунда провел казахстанец Михаил Кукушкин. Однако он уступил первой ракетке Португалии Нуно Боргешу.

Также на турнире категории ATP-250 "Astana Open" прошла автограф-сессия чемпиона US Open-2020, бывшей третьей ракетки мира, представителя Австрии Доминика Тима. Она собрала огромное количество болельщиков, из-за чего даже возникла большая очередь.



Мир

Взрыв в Узбекистане

28 сентября в Сергелийском районе Ташкента произошел пожар и взрыв на складе площадью 18,4 га, принадлежащем ООО "Inter Logistics", на площади около 10 тыс. кв. метров. В результате ударной волны были повреждены несколько жилых домов, зданий и автомобилей, расположенных вокруг склада. Пострадали люди. В связи с чрезвычайной ситуацией следственное управление МВД возбудило уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.

Изменение флага Кыргызстана



Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызстана предлагают изменить форму лучей солнца на государственном флаге. Согласно документу, на сегодняшний день возникает дилемма в зрительном восприятии лучей солнца с тюндюком посередине на флаге Кыргызстана в разных интерпретациях, таких как цветок подсолнуха, либо оборок юрты. Поэтому необходимо принять меры по устранению неоднозначного трактования значения изображения флага.

Прекращение существования Нагорно-Карабахской Республики

Глава непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования "Республики Нагорный Карабах". Согласно которому, все государственные учреждения и организации будут распущены до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование.