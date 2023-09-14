Главное за день: Токаев в Таджикистане, выборы акимов и дело Дикого Армана

Визит Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан. В Алматы началось слушание по делу Армана Джумагельдиева и Кайрата Кудайбергена. Стала известна дата выборов акимов районов и городов областного значения. Главные события 14 сентября – в подборке Zakon.kz.

Президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмомали Рахмона прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. В Душанбе сегодня прошла V Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и заседание Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

В рамках визита Токаев провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Также англоязычное израильское СМИ The Jerusalem Post опубликовало статью Касым-Жомарта Токаева о том, что религиозные лидеры могут помочь обеспечить мир на планете. В ней президент Казахстана отметил, что для создания новой системы международной безопасности миру необходимо новое глобальное движение за мир, и в этом движении незаменимую роль могут сыграть религиозные лидеры.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии высказался о необходимости развивать промышленную кооперацию и логистику в странах региона. Президент отметил, что сегодня в глобальном производстве наметилась тенденция к формированию коротких и устойчивых региональных цепочек поставок.

Выборы акимов районов и городов областного значения

Выборы акимов районов и городов областного значения пройдут в первое воскресенье ноября – 5 ноября 2023 года. Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров рассказал, что дата определена на основании решения, принятого маслихатами.

Законопроект по безопасности детей

Председатель Amanat Ерлан Кошанов провел собрание фракции партии в Мажилисе Парламента. Там обсуждали текущее состояние защиты прав семьи, материнства и детства. Также презентовали новый законопроект по обеспечению безопасности детей, разработанный фракцией совместно с общественностью.

По его словам, создание условий для полноценного и защищенного детства является одним из приоритетов политики главы государства и партии Amanat. Кошанов отметил, что сейчас получает развитие инклюзивное образование, реализуется проект "Комфортная школа", все ученики начальных классов обеспечены бесплатным питанием, увеличиваются социальные выплаты для детей. С начала нового года заработает принципиально новая программа "Нацфонд – детям".

Торговля сахаром на товарной бирже

Министр торговли и интеграции приказом от 7 сентября 2023 года внес дополнения в Правила биржевой торговли. В частности, правила дополнены новой главой "Секция торговли сахаром". Так, согласно правилам, товарная биржа, имеющая намерение осуществлять организацию биржевых торгов сахаром, направляет в уполномоченный орган извещение о начале торгов сахаром в произвольной форме.

Перечень товарных бирж, являющихся организаторами торгов сахаром, с указанием их наименования и контактных данных публикуется на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа и уполномоченного органа в области развития агропромышленного комплекса. Участниками биржевых торгов сахаром являются продавцы и покупатели, аккредитованные товарной биржей в качестве дилера либо действующие через аккредитованных брокеров.

Безвиз с Таиландом

Таиланд с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года вводит временный безвизовый режим для граждан Республики Казахстан. Министр туризма и спорта Таиланда Судаван Хоуп Суфакикосон заявила, что таким образом планируется повысить доходы в стране.

Суицид срочника в Жамбылской области: обжалование приговора

Главный военный прокурор РК Дастан Секенов в кулуарах Сената рассказал, что военная прокуратура намерена обжаловать приговор по самоубийству солдата-срочника в Жамбылской области. Cержанта пограничной заставы Айбека Нуртаева, где военный Бекбол Мираш совершил суицид, обвиняли в вымогательстве с применением насилия и в превышении власти. Также ему предъявили обвинение в доведении до самоубийства, которое в суде не подтвердилось. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Дело Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена

В Алматы началось громкое судебное заседание по делу Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман, и экс-депутата городского маслихата Кайрата Кудайбергена. Предварительное слушание состоялось в СИЗО – исправительном учреждении №72 КУИС МВД РК. Всего на скамье подсудимых 45 человек.

Что Кайрат Боранбаев вернул государству

Агентством по финансовому мониторингу продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Боранбаева, связанного с легализацией преступного имущества. В рамках следствия приняты меры по добровольному возврату в собственность государства активов стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, предприятие в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, сеть фитнес-центров, офисные помещения и другие активы.

Спорт

Вернется ли Головкин?

Прошел год, как не появлялся на профессиональном ринге боксер Геннадий Головкин. Свою версию простоя GGG объяснил его бывший тренер Абель Санчес. По его словам, вряд ли боксер снова вернется на профессиональный ринг в ближайшие месяцы, особенно чтобы сражаться с молодыми боксерами.

Подготовка к Олимпиаде-2024

Для подготовки к летней Олимпиаде-2024 года в Париже сборные команды Казахстана примут участие в более чем 80 мировых рейтинговых турнирах. По их итогам казахстанские спортсмены планируют завоевать около 100 лицензий на парижскую Олимпиаду-2024.

Главные фавориты отбора на Евро-2024

Популярный футбольный портал Goal опубликовал рейтинг ведущих команд-фаворитов Евро-2024. Во главе списка стоит сборная Франции, после следуют английские футболисты, а тройку замыкает сборная Португалии. Казахстанские футболисты находятся на четвертой строчке таблицы с 12 баллами. В шестом туре отборочного раунда Евро-2024 наша команда обыграла на своей арене сборную Северной Ирландии со счетом 1:0.

Европейское первенство 2024 года по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Мир

Беспилотное такси в Израиле

Управление гражданской авиации Израиля провело испытательный полет воздушного такси в Иерусалиме в рамках национальной инициативы по расширению использования беспилотных летательных аппаратов и городских полетов в Израиле. БПЛА планируют использовать от транспортировки посылок до перевозки людей.

Лайнер застрял во льдах Гренландии

Круизный лайнер Ocean Explorer с 206 пассажирами на борту сел на мель в труднодоступном арктическом фьорде Альпефьорд на востоке Гренландии. Спасательная операция может занять несколько дней, а на борту произошла вспышка Covid-19. Судно пока не удалось вновь вывести в море.