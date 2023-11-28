Новые платные дороги, визит президента Того, вспышка кори: главные события 28 ноября

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Того. Глава Министерства транспорта рассказал о планах по расширению сети платных дорог. 30 больных корью детей в Казахстане находятся в реанимации. Главные события 28 ноября – в подборке Zakon.kz.

Президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом африканской республики Того Фором Эссозимной Гнассингбе, который прибыл в Астану с официальным визитом. В рамках визита прошли переговоры, в ходе которых стороны обсудили перспективы развития двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы взаимодействия Казахстана с государствами Африки.

Касым-Жомарт Токаев также предложил определить подходящую кандидатуру на должность почетного консула Казахстана в Того.

Платных дорог станет больше...

Министр транспорта РК Марат Карабаев на заседании правительства рассказал о планах по расширению сети платных дорог в стране. Он сообщил, что ежегодно на содержание дорог в Казахстане требуется по 60 млрд тенге. Чтобы снизить нагрузку на бюджет, в стране поэтапно вводят плату за проезд по отдельным участкам трасс.

"На сегодняшний день платная система введена на 3,2 тыс. км дорог. За 11 месяцев сборы составили более 26 млрд тенге. В следующем году планируем внедрить платность дополнительно еще на 1,2 тыс. км. В целом к 2029 году платная система поэтапно будет введена на 11 тыс. км по мере завершения работ по реконструкции", – сказал Марат Карабаев.

Министр также объяснил, зачем нужно увеличивать количество платных участков дорог. По его словам, это связано с увеличением транзитного потока иностранных автомобилей и с тем, что правительство стремится снизить бюджетные расходы на финансирование ремонта трасс. На новых участках платных дорог, скорее всего, будут применять более высокий тариф, чем сейчас.

...но к ремонту трасс в стране есть вопросы

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства рассказал, что мешает развитию дорожной отрасли, и обратил внимание на проблему некачественного ремонта трасс, которая волнует многих казахстанцев.

"Мы регулярно слышим от населения критику в отношении плохого состояния дорог. Особое недовольство общественности вызывает некачественный ремонт. Только за текущий год поступило в госорганы свыше 19 тыс. официальных обращений и жалоб на автомобильные дороги... Таких примеров множество во всех регионах. Кроме того, акиматами слабо ведется работа по обеспечению экспертизой качества местной сети дорог", – подчеркнул премьер.

Алихан Смаилов добавил, что необходимо менять отношение к подходам в дорожном строительстве.

Корь в Казахстане: 30 детей в реанимации

Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства сообщила, что в Казахстане зарегистрировали более 17 тыс. случаев кори. Из них более 82% приходится на детей, в основном непривитых. Повышенный уровень заболеваемости корью наблюдается в Шымкенте, Алматы и Жамбылской области.

"Сейчас на стационарном лечении находятся с корью 2375 детей. Занятость коек составляет 60%. Резерв коек – 1093. Высокая занятость коек наблюдается в Жамбылской области – 92%, Алматы – 88%, Туркестанской области – 81% и в Шымкенте – 79%. Среди госпитализированных 30 детей находятся в отделениях реанимации в тяжелом состоянии, из них 15 – дети до года. Случаев смерти не зарегистрировано", – сказала Ажар Гиният.

На LRT в Астане потратят еще до 150 млрд тенге

До 150 млрд тенге может потребоваться на завершение проекта по строительству первого пускового комплекса LRT в Астане, сообщил на брифинге в правительстве министр транспорта Марат Карабаев. По его словам, сейчас строительством LRT заняты 1,5 тыс. человек, на следующий год оговоренная стоимость работ составит 45 млрд тенге. Эта сумма может увеличиться более чем втрое, если работы ускорят. Открыть первый пусковой комплекс планируют в 2025 году.

Инвестпроект на 75 млрд тенге под угрозой срыва

Реализация инвестпроекта по строительству ветряной электростанции стоимостью 75 млрд тенге оказалась под угрозой срыва в Улытауской области. Китайский инвестор зарегистрировал компанию в Сатпаеве, но из-за претензий со стороны фискального ведомства строительство объекта застопорилось, сроки его реализации были сорваны. После вмешательства прокуратуры права инвестора восстановили, а виновных должностных лиц привлекли к ответственности.

Места в общежитиях будут распределять по-новому

Правила распределения мест в общежитиях вузов изменили в Казахстане. Теперь места в приоритетном порядке будут получать инвалиды, дети-инвалиды, дети-сироты, дети из неполных семей, студенты из числа сельской молодежи, победители олимпиад, первокурсники с наивысшими баллами ЕНТ, студенты старших курсов с высокими результатами в учебной, научной и общественной работе. Полный перечень и порядок получения мест в общежитиях можно подробнее изучить здесь.



Новый профстандарт для педагогов

В Казахстане приняли профессиональный стандарт для преподавателей вузов. В нем перечислены знания, умения и навыки, а также компетенции, необходимые вузовским преподавателям. Стандарт описывает суть деятельности преподавателей, требования к их уровню образования, профессионального опыта и подготовки. Документ дает основания признавать результаты как формального, так и неформального обучения. Подробнее о содержании стандарта читайте здесь.

Новая концепция рынка труда

Правительство РК утвердило Концепцию развития рынка труда на 2024-2029 годы, разработанную МТСЗН. Ее реализация должна привести к увеличению количества качественных рабочих мест до 3,8 млн и улучшению структуры занятости. Концепция должна решить проблемы низкой производительности труда, несоответствия уровня квалификации работников требованиям рынка, "серой" занятости и неравенства доходов. Подробнее о ней можно узнать здесь.

Новые правила присвоения ИИН иностранцам

Правила присвоения ИИН иностранцам обновят в Казахстане – соответствующий проект правового акта сейчас находится на обсуждении на портале "Открытые НПА". Главное нововведение заключается в том, что иностранец или лицо без гражданства для формирования ИИН теперь должен будет лично обращаться к МВД через государственную корпорацию по месту пребывания путем подачи заявления по утвержденной форме в ЦОНе. Более подробно об этом можно прочесть здесь.

Добычу нефти снизили

На крупных месторождениях Казахстана сократили добычу нефти в связи с погодными условиями и ограничениями приема на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Добычу на месторождениях сократили на 56%. На Тенгизе суточную добычу снизили до 39 тыс. тонн в сутки. В Минэнерго будут следить за ситуацией и корректировать объемы добычи по мере необходимости.



Мясо без ограничений

Казахстан готовится возобновить экспорт мяса в Китай. Об этом объявили на встрече министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова с председателем Главного таможенного управления Китая Юй Цзяньхуа. Китайская сторона готова рассмотреть возможность снять существующие ограничения и вновь начать импорт казахстанской говядины, свинины и мяса птицы.



В мире

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