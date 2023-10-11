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Главное к утру: экс-аким Актюбинской области получил срок, самолет с казахстанцами прилетел из Израиля

коллаж Фото: коллаж
Экс-аким Актюбинской области получил реальный срок. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 16-летней жительницы Актау. Самолет из Тель-Авива с эвакуированными казахстанцами прибыл в Алматы. Белый дом объяснил отправку авианосца на Ближний Восток, сообщает Zakon.kz.

Полиция Алматы посоветовала подать в суд на Сабину Алтынбекову

Недовольные онлайн-курсами волейболистки Сабины Алтынбековой казахстанки обратились с заявлением в полицию Алматы.

Многие покупатели курса потребовали вернуть им деньги, потому что они остались не в восторге от качества полученных знаний. Речь идет о курсе по "наставничеству", когда ученики покупают опыт более успешного человека, чтобы использовать его знания в реализации карьерных и не только амбиций.

По данным правоохранителей, заявление действительно поступило. Но пострадавших просят обратиться с иском в суд.

Школьница забеременела от мужа своей сестры в Талдыкоргане

О положении девочки узнали в то время, когда она проходила медосмотр.

Отцом ребенка школьница называет 21-летнего супруга своей сестры. Ученица девятого класса никому не говорила о своей беременности. Но во время поступления в колледж девочке пришлось пройти медосмотр, после чего о беременности узнали не только врачи, но и полиция.

Экс-аким Актюбинской области получил реальный срок

Оглашен приговор в отношении бывшего председателя правления СПК Актобе и бывшего акима Актюбинской области Ермека Имантаева.

Приговором суда Ермек Имантаев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Парень избил лошадь в Шымкенте: полиция наказала живодера

Жителя Шымкента оштрафовали за жестокое обращение с лошадью. Возмутительное видео распространилось в социальных сетях накануне. На кадрах видно, как на одном из тоев избивают животное.

По данным правоохранителей, лошадь завели в ресторан Шымкента во время торжества "сундет той" (обряд обрезания).

16-летняя девушка покончила с собой в Актау

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 16-летней жительницы города. Начато расследование по статье "Доведение до самоубийства".

Ему угрожали, вымогали деньги: что известно о загадочной смерти студента из Щучинска

Родные 19-летнего студента из Щучинска рассказали, что парню угрожали и вымогали у него деньги. Глава государства отреагировал и поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели молодого человека.

Самолет из Тель-Авива с эвакуированными казахстанцами прибыл в Алматы

Борт компании Air Astana вылетел из Тель–Авива, приземлился в Актау, а затем 10 октября 2023 года прибыл в Алматы. На борту самолета находились 166 пассажиров, в том числе два младенца.

Мир

Евросоюз официально признал ХАМАС террористической организацией

Франция и Евросоюз признали палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией. Об этом заявила премьер Франции Элизабет Борн.

Она добавила, что "у терроризма и варварства нет оправдания", и подчеркнула, что из бюджета Франции ни одного евро "не должно попасть в руки террористов".

Белый дом объяснил отправку авианосца на Ближний Восток

Вашингтон не планирует отправлять американские войска в Израиль, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC. По его словам, это никоим образом не приблизило бы разрешение палестино-израильского конфликта.

Отправка американского авианосца в восточную часть Средиземного моря нацелена на то, чтобы удержать третьи страны от расширения эскалации вокруг палестино-израильского конфликта.

Израиль и Палестина: сколько погибших с обеих сторон

По информации национальной спасательной организации Государства Израиль, в ходе столкновении с боевиками на территории страны погибли более 1200 человек. Также свыше 3400 раненых, сотни взяты в плен и считаются пропавшими без вести.

По другую сторону около 900 человек погибли и 4500 получили ранения в Газе после того, как Израиль нанес ответные авиаудары.

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