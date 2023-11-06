Дата прилета Путина в Казахстан, освобождение Боранбаева и ужесточение правил перевода денег - итоги 6 ноября

Стало известно, когда Владимир Путин прилетит в Казахстан. Кайрата Боранбаева освободили из мест лишения свободы. Нацбанк внес изменения в Правила выпуска платежных карточек. Главные события 6 ноября - в подборке Zakon.kz.

Стало известно, когда Владимир Путин прилетит в Казахстан

9 ноября 2023 года по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент России Владимир Путин.

Как отмечено в сообщении Telegram-канала Акорды, в рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.

Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.

Сколько казахстанцев в секторе Газа

По информации официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, 76 казахстанцев остаются в секторе Газа. Вместе с членами семей их насчитывается 161 человек.

На брифинге в МИД РК он рассказал, что 1 ноября из сектора Газа началась эвакуация иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством. Но, к сожалению, 4 ноября эвакуация иностранцев и раненых через контрольно-пропускной пункт Рафат временно приостановлена.

По словам Смадиярова, согласно требованиям египетской и израильской сторон, каждой стране предоставляется определенная дата по проходу иностранных граждан через пункт Рафат. При этом учитывается текущая пропускная способность в районе — 500 человек в день, а также общее количество людей, находящихся в списках, предоставленных посольствами порядка 45 стран.

При этом есть определенные требования как у египетской стороны, так и у израильской к выезду членов семей иностранных граждан. К примеру, около трети не подпадают под эвакуацию: совершеннолетние дети, супруги, внуки и супруги детей.

Болат Назарбаев в реанимации

В Центральной клинической больнице Алматы Zakon.kz рассказали о состоянии Болата Назарбаева.

Как говорится в сообщении за 6 ноября 2023 года, младший брат Нурсултана Назарбаева находится в реанимационном отделении.

Иная информация о состоянии пациента не разглашается.

Кайрат Боранбаев на свободе

6 ноября 2023 года Кайрат Боранбаев освобожден из мест лишения свободы.

Как отметили в Комитете уголовно-исполнительной системы, бизнесмен возместил ущерб государству и раскаялся.

Уточняется, что осужденные к ограничению свободы отбывают наказание по месту жительства в условиях осуществления за ними пробационного контроля, в соответствии с главой 13 Уголовно-исполнительного кодекса РК.

Согласно ст. 65, осужденный, которому неотбытая часть лишения свободы заменена наказанием в виде ограничения свободы, освобождается из-под стражи и следует к месту отбывания наказания самостоятельно за счет бюджетных средств.

Администрация учреждения вручает осужденному предписание о выезде к месту отбывания наказания с указанием маршрута и времени прибытия в службу пробации для постановки на учет, а также направляет в службу пробации характеризующие его материалы. При неприбытии осужденного к месту отбывания наказания в установленный срок служба пробации проводит первоначальные розыскные мероприятия и, если место пребывания осужденного не установлено, вносит в суд представление об объявлении его в розыск.

Ужесточение правил перевода денег по платежным картам

Национальный банк постановлением от 23 октября 2023 года внес изменения в Правила выпуска платежных карточек, а также требования к деятельности по обслуживанию операций с их использованием.

Теперь банки до оказания платежных услуг по переводу денег с использованием платежной карточки в пользу третьего лица должны уведомить его о:

возможных рисках, связанных с мошенническими действиями третьих лиц;

рисках, связанных с осуществлением перевода денег под влиянием (по просьбе) третьих лиц, в том числе, представляющихся работниками государственных, правоохранительных органов или банков;

возможности отмены операции и возврата денег по инициативе получателя денег либо решению суда.

Микрофинансовые организации при выдаче микрокредитов на платежные карточки обеспечивают использование отдельной специальной корпоративной платежной карточки, куда будет переводиться сумма кредита заемщику.

Постановление вводится в действие с 1 января 2024 года.

Тело полицейского в Алматинской области

В полиции Алматинской области расследуют факт самоубийства коллеги. Согласно данным распространенного сообщения за 6 ноября 2023 года, в полицию Балхашского района поступило сообщение от фельдшера больницы, что в одной из квартир районного центра 31-летний сотрудник органов совершил суицид.

Данный факт зарегистрирован по ст.105 ч.1 УК РК (Доведение до самоубийства).

Известно, что у погибшего были личные проблемы в семейных отношениях.

В Казахстане разрешат любительскую охоту на сайгаков

Министерство экологии и природных ресурсов подготовило изменения в Правила выдачи разрешений на пользование животным миром.

Так, в перечень добавлена выдача разрешений на любительскую (спортивную) охоту на сайгаков, за исключением дериватов (рогов), на территории закрепленных охотничьих хозяйств. Причем она осуществляется согласно выделенной квоты.

Заявка на проведение любительской охоты на сайгаков на территории закрепленных охотничьих хозяйств подается в местный исполнительный орган.

Разрешение на любительскую охоту на сайгаков выдается по утвержденной форме, в которой предусмотрена охота на одну особь самца сайгака.

Лимит на проведение промысловой охоты на сайгаков на территории резервного фонда устанавливается на основании биологического обоснования.

Между тем в ЗКО экологии связывают с отстрелом сайгаков падеж скота.

Ветеринары области не могут пока назвать точную причину гибели животных. Из версий, которые озвучили медики, есть заболевание эмкар, или же эмфизематозный карбункул, острая инфекционная болезнь. Им заражается крупный рогатый скот, в основном молодняк.

Эксперт по сельскому хозяйству Кирилл Павлов связывает мор скота в регионе с отстрелом сайгаков. По его мнению, такие последствия были ожидаемыми, так как "непрофессиональное убийство сайгаков открыло ящик ветеринарной Пандоры".

Запрет рыбной ловли в Абайской области

С 10 ноября по 10 декабря в Абайской области будет запрещено ловить рыбу сиговых пород.

В список наиболее известных и распространенных рыб семейства сиговых, входят: пелядь, ряпушка, муксун, тугун, амурский сиг, байкальский омуль, пыжьян, чир.

Такие меры чиновники приняли для сохранения разнообразия рыб. Дело в том, что в этот период указанные виды рыб начинают нереститься.

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