Священное право? Перспективу усыновления детей одинокими мужчинами оценили эксперты

Ранее Конституционный суд РК решил уровнять права мужчин и женщин в области усыновления детей. Права – это хорошо, но у казахстанской общественности возникли вопросы к нововведению. Zakon.kz рассказывает, почему.

В чем "сахар"?

В том, что подпункт 11 пункта 2 статьи 91 Кодекса "О браке (супружестве) и семье", согласно которому усыновителями не могут быть лица мужского пола, не состоящие в зарегистрированном браке, за исключением случаев фактического воспитания ребенка не менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее родительских прав, признан не соответствующим Конституции.

Проще говоря, ранее взять несовершеннолетнего "под крыло" мужчина мог только будучи женатым, либо проведя с ним бок о бок не менее трех лет. Но так было "до".

До обращения в Конституционный суд некоего казахстанца, назвавшего данную норму дискриминационной и сославшегося на статью 14 Конституции, согласно которой никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по признаку пола. Особенно в свете того, что для незамужних женщин такого запрета нет.

Суд, в свою очередь, подчеркнул, что сам подход законодателя по определению условий и установлению ограничений права на усыновление согласуется с конституционно определенной задачей защиты государством детства и принятыми обязательствами наилучшего обеспечения интересов детей, а также соответствует статье 39 Конституции о возможности ограничения прав и свобод человека и гражданина законами в определенных целях.

Но вместе с тем признал:

"Государство обязано обеспечить соблюдение критериев разумности, необходимости и соразмерности, а также прав и законных интересов всех участников правоотношений, особенно детей. Это также относится к вопросам равенства мужчин и женщин при усыновлении, опекунстве и попечительстве, других формах защиты прав и интересов ребенка".

Итог вы знаете.

На устранение изъяна законодательства, внесение в Мажилис соответствующего проекта закона, правительству отвели не больше шести месяцев.

После всех бюрократических проволочек мужчины обретут наконец священное право усыновлять чужих детей...

В чем соль?

Неисполненные обязательства

...но для начала неплохо бы вспомнить об обязанностях, причем перед своими, кровными.

По состоянию на 1 июля 2024 года, долг 53 тысяч недобросовестных родителей перед 367 тысячами ребятишек в Казахстане достиг 19 млрд тенге. Такие данные приводит Генпрокуратура. Причина наплевательства стара как мир –"отсутствие работы" и, как следствие, денег. Однако ведомство усмотрело в этих оправданиях банальное уклонение от финансового "бремени".

Как отметил юрист Илья Князев, проблема даже не в поиске нерадивых взрослых, хотя и там имеются нарекания, а в сокрытии реальных доходов: алименты платятся с минимальной заработной платы (85 тыс. тенге), в итоге чадо получает копейки.

"Люди официально не трудоустраиваются, не имеют своего ИП и говорят, что с них нечего взять. Судебный исполнитель рассчитывает задолженность, исходя из средней зарплаты, должник ограничивается в правах, привлекается к уголовной ответственности. Ко мне часто с этим обращаются. Сложность не в том, чтобы подать заявление о взыскании алиментов, а в том, чтобы это исполнялось должным образом в интересах ребенка. Мы ведь все понимаем, что человек, проживая, допустим, в Алматы, вряд ли живет на 85 тысяч тенге. Неофициальный доход у него, скорее всего, гораздо выше", – говорит Князев.

Проволочки возникают и в случае с нестабильным доходом.

"Законодатель придумал норму о том, что алименты считаются не в проценте от дохода, зарплаты, а в твердой денежной сумме, выраженной в МРП. Суды первой и апелляционной инстанции не всегда назначают надлежащую сумму. У человека, может, огромный доход, но он будет утверждать что получает мизер, чтобы платить алименты с МЗП, а не средней . С него будут взыскивать незначительные 10-20 МРП, а его неофициальный доход исчисляется в миллионах тенге", – пояснил собеседник.

Кто-то справедливо заметит: недобросовестные родители могут быть обоих полов.

Изучим положение вещей на начало мая 24-го, когда долг перед детьми составлял 14,6 млрд тенге.

"Из общего количества проблемных алиментов преимущественно выплачивают мужчины – 97,1%, а женщины – 2,9%", – заявлял тогда официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали.

Иными словами, более 95% не исполненных перед наследниками обязательств приходится на долю "отцов-молодцов".

Высокие риски

Идем дальше.

Не так давно Казнет потрясла новость о беременности семиклассницы. Срок юной жительницы Туркестанской области на момент публикации составлял 27 недель. В изнасиловании школьницы заподозрили ее родного папу.

В Павлодарской области на днях осудили отчима, надругавшегося над несовершеннолетней падчерицей. К слову, мужчина признал вину, но, внимание, просил суд сурово его не наказывать.

В Караганде неоднократному растлению со стороны отца подверглась 13-летняя девочка. Страшное происходило, когда матери жертвы не было дома.

В Актюбинской области трехлетняя малышка, вернувшись от родственников с отцовской стороны, пожаловалась маме на дядю, который "делал больно".

В конце марта 2024 года пожизненный срок за изнасилование 3-летних близняшек и 9-летней девочки получил 40-летний сельчанин. Близняшки приходились изуверу приемными внучками.

Список можно продолжать еще долго, выше – лишь свежие примеры из хроники.

Обратите внимание, в зоне риска даже родная детвора, что уж говорить о взятой извне. А насилие, как известно, бывает не только сексуальным. Вот вам, к примеру, жуткая история из Шымкента, где приемный родитель бил подопечных, кормил их кошачьим мясом, принуждал к работе и связывал на ночь.

Так кто все-таки сейчас объективно больше нуждается в конституционной защите?

По мнению председателя правления Союза Кризисных Центров Казахстана, правозащитницы Зульфии Байсаковой, если рассматривать вопрос с точки зрения равных прав и возможностей граждан, Конституционный суд, безусловно, принял верное решение. Ни мужчины, ни женщины не должны подвергаться дискриминации.

"Но, мне кажется, если мы хотим развивать институт семьи, где есть оба родителя, в равной степени участвующие в воспитании и формировании личности, то, наверное, нужно ввести норму, что усыновлять могут только семейные пары, которые имеют определенный опыт совместного проживания и воспитания детей. Да, мы понимаем, есть проблемы деторождения и это как раз одна из причин для усыновления. Но нужно смотреть, сколько люди прожили вместе, предоставить весь перечень документов. Органы опеки должны очень тщательно рассматривать эти случаи", – заявила Байсакова.

Столь жесткую позицию, причем по отношению как к джентльменам, так и к леди, спикер объяснила печальным опытом. Так, в кризисном центре "Жан-Сая" проживала признанная недееспособной девушка с инвалидностью, которую жестоко избила опекунша. До усыновления дело, к счастью, не дошло.

"Подчеркну, опекуншей была дама одинокая. Правда, имевшая собственных детей. Но в отношении этой девушки она вела себя бесчеловечно, физическое насилие обосновывала "воспитанием". Важно, чтобы семья состояла из нескольких человек, в частности, отца, матери, если есть дети, это может говорить о наличии опыта, возможности справиться с новым членом семьи. Усыновление одинокими людьми мне видится не совсем правильным", – подытожила правозащитница.

Она добавила, что нужно усилить мониторинг и оценку качества жизни новоиспеченных "дочек и сыночков" в приемных семьях.

Неясно пока, как именно изменится законодательство. На данный момент есть упрощенный механизм усыновления – для супруга кровного родителя и родственников дитя, и посложнее – для всех остальных.

Необходимо зарегистрироваться в базе (в регистрации может быть отказано), выбрать ребенка, изучить его дело, провести определенное количество встреч с ним за определенный период, собрать документы. Потом подать заявление об усыновлении в суд.

"Некоторые обходятся патронатом, либо опекой. Именно усыновление делается через суд. Надо понимать, опекун и усыновитель – разные статусы. Усыновитель, после вступления решения суда в законную силу, фактически имеет все права и обязанности, как если бы это был кровный ребенок", – рассказал юрист Илья Князев.

Рассуждая о решении Конституционного суда, он предположил: будут вноситься изменения в нормативно-правовые акты, дабы обеспечить холостякам право почувствовать радость отцовства.

Однако права одних, как известно, заканчиваются там, где начинаются права других. И хочется верить, что в этой борьбе с дискриминацией не пострадают самые маленькие и уязвимые казахстанцы.