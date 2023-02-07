Мужчина провел 30 часов под завалами после землетрясения в Турции

Спасатели услышали голос молодого мужчины под завалами восьмиэтажного жилого дома в Кахраманмараше. Его спасли спустя 30 часов после разрушительного землетрясения, сообщает Zakon.kz.

25-летний Онур Бобуоглу вместе с другими жителями был заблокирован под завалами многоквартирного дома в квартале Хайрулла, пишет Anadolu.

Чтобы установить контакт с теми, кто жив и находится под завалами, спасатели, медицинские работники и добровольцы кричат: "Кто-нибудь слышит мой голос?".

Спасатели услышали голос молодого человека под завалами восьмиэтажного жилого дома. Спустя полчаса Онура Бобуоглу спасли. Его доставили в больницу. Родителей и брата мужчины нашли живыми накануне и госпитализировали. Состояние пострадавших удовлетворительное.

Сирийские спасатели вытащили новорожденного малыша из-под завалов после землетрясения, которое произошло к северо-западу от Алеппо. Ребенок остался жив, а его маму не удалось спасти.

Серия мощных землетрясений на территории Турции и Сирии случилась 6 февраля утром. Магнитуда составила 7,8 балла. После жители стран ощутили еще не менее 10 афтершоков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур на семь дней в связи с разрушительными землетрясениями в стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Эрдогану в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения в нескольких провинциях страны. Токаев поручил помочь Турции.

Самолет с казахстанскими спасателями благополучно приземлился в Турции – в городе Газиантеп. На вооружении у сотрудников МЧС есть спасательное оборудование.

