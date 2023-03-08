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Главное к утру: паводки в трех областях, домогательства в лифте, новые землетрясения в Турции

Главное к утру: паводки в трех областях, школьницы домогался в лифте мужчина, новые землетрясения в Турции Фото: МЧС РК
В правительстве обсудили паводки в трех областях. В Караганде мужчина приставал к подростку в лифте. В Турции вновь произошли подземные толчки, сообщает Zakon.kz.

Паводки в Казахстане

В правительстве обсудили паводковую ситуацию в регионах. В ходе совещания было отмечено, что 7 марта из-за резкого повышения температуры воздуха, таяния снега и обильных осадков в виде дождя произошли переливы воды через автодороги областного и районного значения в Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях.

Затопило 7 марта дорогу и в Жетысуской области. Выехать и въехать в село не смогли жители в Кербулакском районе. Им на помощь пришли спасатели.

Трое суток за домогательства

В Караганде 23-летний мужчина, зайдя в лифт с 14-летней школьницей, не выпускал подростка и катал по этажам, предлагая провести время на съемной квартире. Девочка рассказала о случившемся маме, они обратились в полицию.

В полиции не нашли признаков уголовного правонарушения, а суд арестовал мужчину на трое суток.

Турцию снова трясет

Три подряд землетрясения произошли в Турции 7 марта. Магнитуда толков составила 4,7, 4,4 и 4,3. Толчки спровоцировали оползень. Сообщений о жертвах пока не поступало.

Новости Казахстана

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Мировые события

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Землетрясения в Турции Грузия Актюбинская область Атырауская область Бангладеш Караганда Кызылординская область Семей Туркестанская область Турция Шымкент
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