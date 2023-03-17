Главное к утру: Токаев завершил визит в Турцию, финальные партийные дебаты и победа Елены Рыбакиной

Президент Токаев в ходе рабочего визита в Анкару провел переговоры с президентом Турции Эрдоганом и пожелал ему успехов на выборах. Финальные дебаты перед выборами в Мажилис и маслихаты в РК и Франция приняла пенсионную реформу в обход парламента. Об этом в подборке Zakon.kz

Казахстан и Турция

Накануне завершился рабочий визит президента Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику, где он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Турции выразил признательность лидеру Казахстана за то, что он принял приглашение посетить Анкару. Глава государства отметил, что Турция является одним из главных торговых партнеров нашей страны. Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов поддержать проекты турецких инвесторов в Казахстане. Он также пожелал президенту Турции успехов на выборах.

Выборы

19 марта в Казахстане состоятся выборы депутатов в Мажилис и маслихаты, поэтому накануне партии озвучили ряд своих предложений в ходе финальных дебатов. ОСДП выступает за снижение пенсионного возраста и поднятие зарплат учителям и врачам. НПК намерена вернуть государству стратегические отрасли и создать средний класс предпринимателей. Партия "Ак жол" требует снизить до 3-4% кредиты для МСБ. И т.д.

Паводки

В Актюбинской области ситуацию в пяти поселках, отрезанных в результате паводка взяли на особый контроль. Во всех населенных пунктах есть необходимый запас продовольствия и медикаментов, заверили в пресс-службе акима Актюбинской области.

Силами местных исполнительных органов и полиции установлены дежурства. Граждане, которым потребуется срочная медицинская помощь, оказываемая вне их населенных пунктов, будут оперативно доставлены в медицинские учреждения силами спасателей.

Мировые новости

Франция приняла пенсионную реформу в обход парламента. Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии противоречивой пенсионной реформы без голосования в Национальной ассамблее.

А следом начались массовые протестные акции. Во французском Дижоне на площади сожгли куклы, изображающие президента Эммануэля Макрона и премьера Элизабет Борн. Позже сообщили, что в в центре Парижа по меньшей мере 217 манифестантов были арестованы.

В Черногории президент распустил парламент за три дня до выборов.

У побережья Турции снова произошло землетрясение. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

А КНДР запустила баллистическую ракету "Хвасон-17". Это их ответ на военные учения США и Южной Кореи.

Новости спорта

Завершились матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА и определились участники четвертьфиналов.

А наша теннисистка Елена Рыбакина победила чешку Каролину Мухову (76-е место) в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. Это достижение стало историческим для казахстанки. За выход в финал престижного турнира по информации ФТК, первая ракетка Казахстана сыграет с полькой Игой Швёнтек или румынкой Сораной Кырстей.