Важное за день: ЧС регионального масштаба в Риддере, результаты выборов, правила выгула собак

В Риддере ввели режим ЧС регионального масштаба, озвучены данные по выборам депутатов в маcлихат города Алматы и Астаны, появились правила содержания и выгула домашних животных, сообщает Zakon.kz.

Очередная авария на ТЭЦ в Риддере

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов объявил режим ЧС регионального масштаба в Риддере. По его словам, есть большие недостатки в работе ТЭЦ города. Новый собственник RNGK с января не проявил никакой активности. За прошедший период образовалась задолженность свыше трех миллиардов тенге, есть серьезные проблемы с поставками мазута, угля, электроэнергии.

Днем ранее на ТЭЦ в Риддере произошла авария: в галерее топливоподачи в районе котла №6 произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной произошло разрушение ограждающих конструкций.

В прокуратуре области заявили, что ТЭЦ в Риддере оштрафовали на сумму более чем 11 млн тенге. Результаты проверки показали неудовлетворительное техническое состояние ТЭЦ. Установлено свыше 240 нарушений законодательства.

Итоги выборов

Состоялось заседание Территориальной избирательной комиссии по итогам выборов депутатов в маcлихат города Алматы. Результаты голосования за партии по городу Алматы были озвучены в прямом эфире телеканала Almaty. Также стало известно, кто стал депутатом маслихата Алматы по одномандатным округам.

Также 24 марта стало известно, какие партии прошли в маслихат Астаны и кто стал депутатом маслихата Астаны по одномандатным округам.



Территориальные избирательные комиссии тоже огласили результаты выборов. Опубликованы списки победивших на выборах депутатов маслихатов по одномандатным округам Караганды, Павлодара и Актау.

Новые послы Казахстана в Румынии и Словении

24 марта 2023 года Касым-Жомарт Токаев назначил послов Казахстана в Румынии и Австрии. Ерлик Али cтал чрезвычайным и полномочным послом РК в Румынии. Алибек Бакаев назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Словения по совместительству.

Другими указами президента Нурбаха Рустемова освободили от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Румынии, а Алтая Абибуллаева – от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Хорватия, чрезвычайного и полномочного посла РК в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.

Средний размер пенсии

С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 549,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 168,7 млрд тенге, солидарной пенсии – 380,6 млрд тенге. Как рассказали в Минтруда, средний размер совокупной пенсии составил 120 992 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 83 089 тенге, базовой пенсии – 37 903 тенге. Такие данные актуальны на 1 марта 2023 года.

Кого будут хоронить в Национальном пантеоне

Министерство культуры и спорта подготовило изменения в Положение о Национальном пантеоне. Так, в новой редакции положения отсутствует пункт о захоронении членов семей президентов Казахстана. Также в пантеоне ведется книга регистрации погребений, содержащая сведения об умерших лицах. Ранее в этой книге размещалась биография умершего и его заслуги перед страной.



Правила содержания и выгула домашних животных

Комитет лесного хозяйства и животного мира разработал поправки в типовые правила содержания и выгула домашних питомцев. Так, запрещается загрязнение фекалиями домашних животных подъездов, лестничных клеток, лифтов, а также детских площадок, дорожек, тротуаров. Владелец домашнего животного обязан убирать экскременты за ним незамедлительно.

Ликвидация международной ОПГ

В МВД рассказали о ликвидации международной ОПГ. На завершающем этапе операции 21 марта в Алматы задержаны остальные фигуранты по этому делу. Ими оказались двое граждан ближнего зарубежья и один гражданин Казахстана. У них изъяли мефедрон с различными весами, поддельное удостоверение сотрудника полиции иностранного государства, зип-пакеты, электронные весы, патроны автомата Калашникова калибра 7,62 мм. Общий объем изъятых прекурсоров составил 72,7 тонны.

Уголовное дело завели на сотрудников "Правительства для граждан"

В отношении сотрудников госкорпорации "Правительство для граждан" проводится досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств. Как отметили в Агентстве по финансовому мониторингу, никого не задерживали. Данные досудебного расследования не разглашаются.

Суд ждет бухгалтера отделения КТЖ

Спецпрокуроры Главной транспортной прокуратуры раскрыли признаки преступной схемы хищения денег в особо крупном размере в Алматинском отделении ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки". Махинация стала возможной из-за отсутствия интеграции между программой "SAP HRP" для расчета заработной платы и интернет-банкингом предприятия. Бухгалтерия имела возможность по-своему закладывать нужные цифры по оплате работникам.



Землетрясение снова произошло в Турции

Очередное землетрясение случилось в турецкой провинции Кахраманмараш. Подземные толчки произошли в районе Гёксун провинции Кахраманмараш в 03:39 24 марта. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7,34 километра. Сведений о пострадавших нет.



