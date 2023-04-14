Главное к утру: "золото" наших борцов на ЧА-2023, антитеррористические учения в Алматы и фейк о митинге на АЗС

В Алматы в ТРЦ "Мега Алма-Ата" сегодня организуют плановые антитеррористические учения. Полицейские Туркестанской области развеяли фейк о митинге на АЗС. В Уральске вынесли приговор убийцам известного бизнесмена. А наши борцы завоевали два "золота". Об этом – в подборке Zakon.kz.

Спорт – наше все

Санжар Досжанов завоевал "золото" на Чемпионате Азии по борьбе. Казахстанец одолел узбекского борца в весовой категории до 70 кг со счетом 3:0.

А затем еще одну золотую медаль на ЧА-2023 принес Казахстану Болат Сакаев.

Скоро на корт выйдет наша женская сборная Казахстана по теннису. В Астане они проведут матчевую встречу с командой Польши на Кубке Билли Джин Кинг. Начало – в 13:30. В первом матче казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (45-е место в рейтинге WTA) сыграет с полькой Магдой Линетт (19-е место), а сразу после них на корт выйдут Елена Рыбакина (7-е место) и Вероника Фальковска (263-е место). Болеем за наших!

А еще ночью прошли первые матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА и 1/4 финала Лиги конференций сезона-2022/2023.

Антитеррористические учения

В Алматы пройдут плановые антитеррористические учения. По данным пресс-службы ведомства, цель учения (в ТРЦ "Мега Алма-Ата" по адресу: улица Розыбакиева, д. 247 "А") – отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей. "Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах, уязвимых в террористическом отношении".

Приговоры, задержания и фейки

В Кызылорде задержали участников драки на футбольном турнире. Инцидент произошел 13 апреля на футбольном поле в одной из школ областного центра. Как рассказали в пресс-службе ДП региона, участников драки доставили в полицию для разбирательства. Отмечается, что за медицинской помощью никто не обращался.

Полицейские Туркестанской области развеяли фейк о митинге на АЗС.



В сети появилась видеозапись о том, что в ночь с 12 на 13 апреля возле автозаправочной станции "КазМунайГаз", расположенной вдоль трассы Западная Европа – Западный Китай, граждане якобы собрались на митинг в связи с повышением цен на топливо, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Туркестанской области, при выезде компетентных органов Сайрамского района 13 апреля около 04:30 на место происшествия установлено, что сведения оказались ложными. Уточняется, что видео было снято 12 апреля. И на кадрах не митинг, а автогонки.

А в Уральске вынесли приговор убийцам известного бизнесмена – 32-летнему Руслану Кожантаеву и 22-летнему Турлану Амангельды. "Судья вынес приговор: признать Кожантаева и Амангельды виновными в убийстве с особой жестокостью и совершенное группой лиц по предварительному сговору, и назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии максимальной безопасности. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей Умбетовой и обязал Кожантаева и Амангельды выплатить ей по 15 млн тенге каждый", – говорится в сообщении.

А в Туркестанской области мужчина пытался сжечь сожительницу. 42-летнему сельчанину показалось, что его возлюбленная оказывает знаки внимания другому, и в тот же день он решил отомстить. Взяв пластиковую бутылку с горючим, мужчина вылил ее содержимое на голову женщины. Пока она, растерявшись, стояла с опущенной головой, чтобы бензин не попал ей в глаза, сожитель зажег спичку и бросил в нее. Огонь вспыхнул моментально. Женщина чудом осталась жива.

Мировые новости

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А Джо Байден призвал "лизнуть весь мир". Президент США Джо Байден в ходе визита в Ирландию допустил очередную оговорку, либо как-то неудачно закончил свою речь, призвав присутствующих "лизнуть мир".