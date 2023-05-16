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Главное к утру: режим ЧС в Уральске, казахстанцев стало больше, успехи Рыбакиной и продление транзита нефти

Главное к утру: режим ЧС в Уральске, казахстанцев стало больше, успехи Рыбакиной и продление транзита нефти Фото: Zakon.kz
"КазТрансОйл" продлил договор о транзите российской нефти в Китай. Режим ЧС объявили в Уральске из-за коммунальной аварии. Центр Алматы погрузился во тьму. И новые цифры о населении РК. Об этом и другом – в подборке Zakon.kz.

Население растет

В Бюро нацстатистики сообщили, что численность населения на 1 апреля 2023 года составила 19 832 737 человек, из них горожане – 12 259 453, сельские жители – 7 573 284 человека. В первом квартале этого года в Казахстане родились 93,5 тыс. детей (2021г.–100,4тыс., 2022 г. – 95,6 тыс.), из них 48,4 тыс. – мальчики, 45,1 тыс. – девочки.

Транзит российской нефти

АО "КазТрансОйл" заключило с ПАО "НК "Роснефть" дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг по транспортировке российской нефти через территорию Казахстана в Китай.  Документ начнет действовать с даты вступления в силу изменений и дополнений в Соглашение между правительством РФ и правительством РК о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти.

Выпускные не за горами

В Минпросвещения РК опровергли слухи о запрете выпускных вечеров. В ведомстве лишь дают рекомендации проводить торжественное вручение аттестатов с 20 по 22 июня в стенах родных школ. Однако если педколлектив совместно с родительским комитетом решит проводить выпускной в ином месте, то это не возбраняется. Чиновники в регионах лишь призывают отмечать это событие скромнее, без излишней помпезности.

Происшествия

Более одного килограмма наркотиков нашли дома у жителя Акмолинской области. Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств, 53-летний житель Бурабайского района.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в Уральске из-за масштабной коммунальной аварии. Больше 3,5 тысячи абонентов остались без горячей воды как минимум до конца лета. 

Отмечается, что поселок Зачаганск начали активно застраивать около 10 лет назад: он входит в черту города. То, что с коммунальными сетями там большая проблема, стало ясно два года назад, когда одна за другой начали происходить аварии. За минувшую зиму их число перевалило за 50. Следующий отопительный сезон и вовсе под угрозой срыва. Поэтому акимат ввел режим ЧС местного масштаба, чтобы оперативно выделить средства на замену 2,5 погонных километров труб. По предварительной оценке, потребуется полмиллиарда тенге.

Пострадавшие в результате пожара на газоперерабатывающем заводе

Двое актюбинских рабочих скончались после пожара на газоперерабатывающем заводе Актюбинской области. Врачи почти две недели боролись за их жизнь. 3 мая троих пострадавших доставили санавиацией в ожоговый центр Астаны. У мужчин диагностировали ожоги второй и третьей степени. Накануне днем стало известно о смерти 54-летнего пациента. Через несколько часов не стало и его коллеги.

Центр Алматы остался без света

Без света остались жители центра мегаполиса из-за аварийного отключения РЭС-6, произошедшего в 15:25. Как сообщили в контакт-центре, авария сложная – поврежден кабель. Света не было в квадрате улиц Сатпаева – Курмангазы – Достык – Назарбаева.

Мировые новости

Глава Минфина США снова подтвердила, что Америка может оказаться в состоянии дефолта 1 июня.

Фондовый рынок в напряжении: инвесторы ожидают решения по госдолгу США.

А в России ученые обнаружили новые опасные виды клещей, переносящих чуму.

Новости спорта

16-летняя казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая.

Елена Рыбакина поднялась на пятую строчку мирового рейтинга. Казахстанка сумела впервые в карьере пробиться в четвертьфинал итальянского чемпионата.

В 36-м матче АПЛ "Лестер" на домашнем стадионе продул "Ливерпулю" 0:3.


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