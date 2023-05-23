Главное к утру: новая должность для премьера, соглашения с Сингапуром и жестокое убийство невесты

Алихана Смаилова рекомендовали на новую должность. Казахстан и Сингапур подписали миллионные соглашения. Жителя Шымкента приговорили к 9 годам за убийство невесты в первую брачную ночь, сообщает Zakon.kz.

Новая должность для Смаилова

Алихана Смаилова и трех его заместителей официально рекомендовали на новые должности. Речь идет о должностях в совете директоров компании Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company" Ltd.

Соглашения с Сингапуром

В рамках Казахстанско-сингапурского бизнес-форума подписано 12 соглашений в таких стратегических отраслях, как транспортно-логистическая, горно-металлургическая промышленность и цифровизация. Общая сумма соглашений составила 250 миллионов долларов.

Убийство невесты

В Шымкенте суд вынес приговор местному жителю, убившему свою жену в первую брачную ночь. Мужчину приговорили к девяти годам колонии за нанесение телесных повреждений, от которых девушка скончалась на месте.

Новости Казахстана

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