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Законодательство РК

Главное за день: запуск БАКАД и смерть австралийца в горах Алматы

горы, Алматы Фото: МИИР РК, Zakon.kz
В середине июня в Алматы запустят Большую Алматинскую кольцевую дорогу. В ущелье Аюсай нашли тело пропавшего 21 мая австралийского туриста. Главные новости за 23 мая – в подборке Zakon.kz.

БАКАД 

Во втором квартале этого года власти обещают запустить проезд по БАКАД. На автомобильной магистрали будет открытая система взимания платы. Однако никаких шлагбаумов на выездах и въездах не будет, что обеспечит большую пропускную способность.

Подробнее о тарифах по ссылке.

В горах Алматы пропал австралиец

Австралийский турист пропал в горах Алматы. 21 мая он вышел из хостела и больше туда не возвращался.

Выяснилось, что, предположительно, он направился в сторону БАО. К его поискам подключили полицию, ДЧС, волонтеров, а также оперативную группу спасателей РОСО и один кинологический расчет.

Ближе к вечеру 23 мая спасатели нашли его тело возле первого водопада в ущелье Аюсай.

Посол Украины 

В украинских СМИ появилась информация, что Казахстан отказался выдавать согласие на принятие в качестве главы дипломатического представительства бывшего начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

Позднее в МИД Казахстана заявили, что согласование назначения послов сторонами осуществляется в закрытом режиме, так как принимающая сторона может отказать в согласовании представленной кандидатуры без объяснения причин. И данное решение нельзя расценивать как недружественный акт.

Иностранцев будут учитывать в системе ОСМС

Министерство здравоохранения Казахстана предоставит право иностранцам и их семьям участвовать в системе обязательного социального медицинского страхования.

Правила дополнены новой главой 2-1 "Порядок ведения учета потребителей, относящихся к категории "иностранцы, и члены их семей, временно пребывающие на территории РК в соответствии с условиями международного договора, ратифицированного РК".

Взрыв на стройке в Астане

23 мая на левом берегу Астаны в одной из новостроек по улице Мухамедханова начался крупный пожар. На месте были слышны взрывы.

Позднее в столичном ДЧС сообщили, что произошел взрыв трех газовых баллонов. В результате пожара пострадали два работника новостройки.

Административная ответственность за недостоверную информацию 

Депутаты Мажилиса разработали поправки в ряд законодательных актов по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы. В рамках законопроекта планируется введение административной ответственности за распространение недостоверной информации.

В обосновании проекта говорится, что за 2022 год выявили 278 нарушений, связанных с распространением заведомо ложной информации, из них 247 были распространены в соцсетях. Подробнее по ссылке.

Назначения

Арман Жудебаев назначен главой Комитета культуры Министерства культуры и спорта. С июня 2018 года и по настоящее время он работал в должности ректора Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. 

Новости спорта 

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик проиграл первый матч в женевском турнире и завершил в нем участие. Матч он провел с американцем Маркосом Гироном. 

Лидеры женской сборной Казахстана по теннису Анна Данилина и Юлия Путинцева стартовали с побед на грунтовом турнире WTA 250 в Рабате (Марокко). 

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" объявил об ответном товарищеском поединке с ташкентским "Пахтакором". Матч двух легендарных коллективов Средней Азии пройдет летом в Алматы на центральном стадионе. 

Мир 

Олимпийский огонь летних Игр-2024 хотят установить на Эйфелевой башне. Подготовительные работы ведутся на протяжении последних двух лет. Но есть некоторые проблемы, и самая главная из них – это то, что по техническим причинам огонь не смогут разместить на самой вершине башни из-за установленных там антенн.

Австралиец погиб на Эвересте. 40-летний Джейсон Кеннисон почувствовал себя плохо на вершине горы и умер во время спуска. 

TikTok подал в суд на американский штат Монтана из-за запрета на установку приложения. Администрация TikTok утверждает, что этот запрет является "неконституционным нарушением свободы слова".

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Тамила Языкова
Интересное Казахстан
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