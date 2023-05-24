Главное к утру: Минздрав РК опроверг информацию об удорожании лекарств и возобновление дела против Аблязова

Во Франции признали недействительным решение суда о прекращении разбирательства в отношении беглого банкира Аблязова. Сотни фур застряли на границе Казахстана и Узбекистана. Минздрав опроверг информацию об удорожании лекарств из-за новых требований. Об этом и другом в подборке Zakon.kz.

Сердечный разговор

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала, что у нее состоялся сердечный разговор с президентом Токаевым. "Сегодня состоялся телефонный разговор с президентом Республики Казахстан. Сердечный разговор, подтвердивший прекрасный уровень двусторонних отношений между Римом и Астаной и общую заинтересованность в их дальнейшем укреплении. Благодарю президента Токаева за выражение соболезнования правительству Италии в связи с жертвами наводнения в Эмилии-Романье", – написала она в Twitter.

Фуры на границе

Сотни фур застряли на границе Казахстана и Узбекистана, на таможенном посту в Туркестанской области. Дальнобойщики жалуются, что вынуждены сутками стоять в очереди, а чтобы миновать КПП быстрее других, необходимо доплачивать.

Лекарства

Министерство здравоохранения РК прокомментировало информацию об удорожании некоторых лекарств, мазей и растворов из-за новых требований регистрации и сертификации фармацевтических субстанций.



Как уточняет ведомство, субстанции, произведенные в условиях надлежащей производственной практики (GMP), не подлежат процедуре обязательной регистрации.

Дело Аблязова

Кассационный суд Франции признал недействительным решение апелляционного суда о прекращении судебного разбирательства в отношении казахстанского беглого банкира Мухтара Аблязова.

Как пишет mediapart.fr, Аблязов по-прежнему считается обвиняемым в растрате.

Выговор акиму

Аким СКО Айдарбек Сапаров объявил выговор акиму Петропавловска Руслану Анбаеву из-за крупного пожара, во время которого сгорели частные дома. Аким области отметил, что в городе Петропавловске не провели нужную работу, не скосили сухостой, хотя на это выделяют средства из бюджета. В этом году это 67 млн тенге.

Уголовное дело в отношении сразу нескольких должностных лиц рассмотрели в Костанайском суде. На скамье подсудимых руководитель отдела Управления координации и занятости и социальных программ акимата Костанайской области, директор КГУ "Пешковский центр оказания специальных социальных услуг", а также руководитель столичного частного пансионата "Забота". Их обвиняли в незаконном лишении человека свободы и превышении должностных полномочий.

Жительница Шымкента напала на сотрудницу авиакомпании из-за переноса рейса.

Огонь и вода



В Абайской области спасатели тушили пожар на трех участках.



В Караганде около трех тысяч домов остались без питьевой воды. На водоводе произошла крупная авария – лопнула часть трубы.

Астанчане перекрыли дорогу из-за проблем с подачей воды в ЖК. По словам жителей, перебои с водоснабжением возникли из-за ошибок во время строительства дома и установки насосов.

Мировые новости

Угрозу новой пандемии, более опасной, чем COVID, предрекают человечеству представители ВОЗ. На ежегодной ассамблее, которая прошла 23 мая в Женеве, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что угрозу новой пандемии нельзя исключать.

Лукашенко ответил на слухи о своей болезни. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал прекратить рассуждать на тему его болезни, а также заверил, что умирать не собирается.

Во Франции сотрудники Disneyland вышли на забастовку. Около 500 сотрудников парижского парка развлечений Disneyland вышли на забастовку с требованием улучшить условия труда. По мнению митингующих, им недостаточно платят за их работу.

Новости спорта

Казахстанская спортсменка Асем Орынбай завоевала "золото" в финале дисциплины "skeet" Кубка мира по стендовой стрельбе среди женщин.

Капитан хоккейной сборной Казахстана Роман Старченко после выступления на Чемпионате мира в Риге поблагодарил команду за усилия.

Тимофей Скатов стартовал с победы на "Ролан Гаррос-2023".