Главное к утру: победа Рыбакиной, очереди на заправках, реабилитация наркозависимых детей

Елена Рыбакина стартовала с победы на "Ролан Гаррос". Центры реабилитация для наркозависимых детей планирует открыть Минздрав. В Актау на АЗС образовались очереди, сообщает Zakon.kz.

Победа Рыбакиной

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в матче первого круга Открытого чемпионата Франции нанесла поражение представительнице Чехии Бренде Фрухвиртовой (146 WTA) со счетом 6:4, 6:2.

Победа над чешской теннисисткой принесла первой ракетке Казахстана еще и новый личный рекорд. Рыбакина выиграла десять матчей на грунтовых кортах в 2023 году, что является ее наилучшим результатом за один сезон.

Центры для наркозависимых детей



В рамках борьбы с наркопреступностью в Казахстане предложили ряд мер, включающих в себя создание центров реабилитации для наркозависимых детей. Такие меры рекомендовано проработать Минздраву РК, а Министерствам просвещения, науки и высшего образования рекомендовано в целом пересмотреть подходы по созданию безопасной среды в учебных заведениях.

Очереди на заправках

В Актау выстраиваются в длинные очереди на газозаправках. В акимате утверждают, что дефицит возник из-за большого числа отдыхающих из других регионов.

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