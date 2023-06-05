Главное за день: Токаев выступил с речью, конфискация клиники у гражданки США, полицейский застрелил коллегу

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе "Атамекен", у гражданки США конфисковали клинику на побережье Бурабая, полицейский по неосторожности застрелил коллегу. Главные новости за 5 июня – в подборке Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев выступил с речью в комплексе "Атамекен"

Президент принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе "Атамекен". Обращаясь к собравшимся, глава государства подчеркнул, что долг каждого гражданина – чтить священные символы. В этом контексте он указал на воспитательное значение сегодняшней церемонии.

"Мы никому не позволим посягать на наши священные ценности. В этом году усилены меры наказания за надругательство над государственными символами. Особое внимание следует уделить разъяснительной работе среди населения. Патриотизм начинается именно с уважения к государственной символике. Мы даем хороший пример подрастающему поколению, прославляя наши государственные символы и воспитывая его в духе патриотизма и созидания. Поэтому сегодняшнее мероприятие имеет огромное просветительское и воспитательное значение", – сказал Токаев.

Во время мероприятия 12 лучших выпускников военных вузов получили офицерские погоны из рук президента – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Казахстана.



У гражданки США конфисковали клинику на побережье Бурабая



В рамках расследования уголовного дела постановлением Акмолинского областного суда в пользу государства конфисковано имущество гражданки США. Иностранку подозревают в том, что, будучи владельцем сети клиник, в сговоре с бывшими руководителями Управления здравоохранения она совершила хищение бюджетных средств на сумму 1 167 513 600 тенге путем поставки старого медицинского оборудования под видом нового, часть из которого была в нерабочем состоянии. В последующем на эти деньги она построила здание поликлиники за 890 млн тенге, которое пыталась продать государству уже за 4,5 млрд тенге, сообщили в Генпрокуратуре РК. "Г.Ю.А." в апреле 2021 года задолго до регистрации уголовного дела покинула Казахстан. Она объявлена в международный розыск.

Полицейский по неосторожности застрелил коллегу

В ДП города Алматы сообщили, что в результате неосторожного обращения с табельным оружием полицейский-постовой произвел выстрел в своего коллегу, который от полученных травм скончался. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 104 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.

Президентом подписано соглашение об обмене кредитными отчетами

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза". Документ предусматривает, что обмен кредитными отчетами возможен исключительно при наличии согласия самого заемщика – физического или юридического лица. При этом такая информация предоставляется исключительно с целью заключения кредитных отношений или последующего мониторинга. Соглашением также установлена обязанность всех сторон, уполномоченных организаций и пользователей кредитной истории по обеспечению защиты информации в рамках трансграничного обмена.

Премьер-министр обратил внимание на проблемы в сфере строительства



На заседании Республиканского штаба под председательством премьер-министра Алихана Смаилова обсудили проблемные вопросы строительства жилья. По словам главы правительства, вопрос обеспечения жильем, особенно уязвимых слоев населения, имеет большую социальную значимость. Наиболее остро этот вопрос ощущается в крупных городах. В настоящее время на учете нуждающихся в жилье из государственного жилфонда состоят свыше 600 тыс. человек. Данный вопрос должен решаться системно и поэтапно.

В свою очередь министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев доложил, что в предстоящие годы планируется обеспечить новым жильем более 1 млн семей.

ТОО "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 27 млн тенге

Прокуратурой Улытауской области проведена проверка деятельности ТОО "Kazakhmys Energy", в состав которого входят Жезказганская и Балхашская ТЭЦ. В надзорном органе отметили, что по результатам проверки выявлено порядка 600 нарушений в области промышленной безопасности, технического регулирования, электроэнергетики, охраны труда, санитарно-эпидемиологических норм.

Отрубил другу голову и руку

Мужчину, убившего односельчанина, приговорили к девяти годам лишения свободы. Преступление произошло в селе Жыланды Туркестанской области. По данным следствия, обвиняемый сломал жертве восемь ребер, отрубил ему голову и руку. Во время судебного процесса подсудимый заявил, что принял того за вора и просто защищался.

Требование ограничить работу иностранных сотовых операторов

В Мажилисе на заседании по вопросам системы региональных стандартов депутат Ерлан Саиров указал, что в приграничных селах Казахстана продолжают работать китайские и российские сотовые операторы, что является угрозой национальной безопасности страны. По мнению мажилисмена, следует принять меры и ограничить работу сотовых операторов иностранных государств, работающих на казахстанской территории.

Новые правила исчисления стажа госслужащих

Приказом председателя Агентства по делам государственной службы были утверждены "Правила исчисления стажа работы государственных служащих, дающего право на установление должностного оклада". В стаж, дающий право на установление должностного оклада в соответствии с коэффициентами для исчисления должностных окладов и пособий для оздоровления государственных служащих, включается все время пребывания на государственной службе, которое исчисляется с момента назначения или избрания на государственную должность до прекращения государственной службы.

78 тыс. баррелей в сутки

Казахстан продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 78 тыс. баррелей в сутки до конца 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго республики. Сокращение добычи нефти будет отсчитываться от требуемого производственного уровня, который был согласован на 35-й министерской встрече ОПЕК 4 июня. Страны-участницы ОПЕК решили, что будут добывать 40,46 млн баррелей нефти в сутки. Члены ОПЕК и союзники не исключают снижения количества добываемой нефти до одного млн. баррелей в сутки. Это связано с падением цены на нефть и, как говорят аналитики, вероятности избытка предложения на рынке сырья.

Новости мира

Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян заявил, что участие Еревана в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает "определенные проблемы" для страны. По его мнению, членство в составе стран - участниц договора не позволяет получать военную помощь от западных государств. По словам чиновника, власти Армении интенсивно работают с иностранными партнерами по укреплению сотрудничества в сфере безопасности и намерены продолжать эту работу.

Комитет национальной безопасности Кыргызстана произвел массовое задержание участников возможного государственного переворота. Группа лиц готовила захват власти насильственным путем. Кого именно задержали спецслужбы, пока не известно. СМИ Кыргызстана сообщают, что спецслужбы "задерживают всех активных участников".

В Узбекистане готовятся к выборам. Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты Узбекистана и объявил начало предвыборной агитации с 7 июня. Экспертные группы ЦИК в период с 31 мая по 2 июня проверили подписные листы в поддержку кандидатов, предоставленные партиями. Кандидатам выделили бесплатное эфирное время на республиканских и региональных телерадиоканалах Национальной телерадиокомпании, а также бесплатную площадь в республиканских газетах "Янги Узбекистон", "Правда Востока", "Халк сузи" и "Народное слово", а также в 24 местных газетах.

Новости спорта

Французский форвард мадридского "Реала" Карим Бензема покидает "Галактикос". Об уходе своего лидера сообщила пресс-служба королевского клуба. Карим Бензема провел в "Реале" 14 лет, за это время завоевал 25 трофеев – это рекорд клуба, который француз делит с бразильцем Марсело.

Златан Ибрагимович завершил карьеру. Форвард итальянского "Милана" и сборной Швеции накануне провел официальную церемонию прощания с футболом. Это произошло после заключительного матча "Россонери" в нынешнем сезоне итальянского чемпионата с "Вероной". После этого поединка, который "Милан" выиграл со счетом 3:1, шведскому игроку устроили проводы. Футболисты его команды устроили чемпионский коридор, в ходе которого прослезился не только он сам, но и его фанаты.

В Казахстане завершился финальный кастинг проекта "Super bol!". Молодежь страны получила уникальную возможность потренироваться на полноценной футбольной базе в Алматы. Молодыми футболистами почти месяц будут заниматься именитые тренеры, а с некоторыми ребятами заключат контракт.