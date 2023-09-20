Главное за день: выплаты детям из Нацфонда, выборы акимов и хиджабы в школах

Сотни казахстанцев не могут вернуться из Европы из-за конфликта в Карабахе, автора фейкового видео о конфликте пограничников Казахстана и России задержали, ИИ-тамада провел свадьбу. Обо всем этом – в дайджесте Zakon.kz.

Возвращение казахстанцев из Европы

Самолеты из Европы разворачивают на полпути из-за конфликта между Арменией и Азербайджаном. Пролет над этими странами закрыт. Сотни казахстанцев оказались в числе пассажиров, которые не могут вернуться домой.

Из Франкфурта в Алматы вылет был запланирован 19 сентября в 16:00 по времени Астаны.

Ношение хиджабов в школах

Перед началом текущего учебного года министр просвещения Гани Бейсембаев напомнил, что все ученики, согласно требованиям законодательства, должны приходить на занятия в школьной форме.

Следом высказался экс-министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, говоря в большей степени о дискуссиях граждан в соцсетях.

Не осталась в стороне и министр культуры и информации РК Аида Балаева.

О развитии дискуссии с комментарием эксперта читайте в материале Zakon.kz.

Свадьба от искусственного интеллекта в Алматы

Молодожены из Алматы решили внести разнообразие в свадебную церемонию и использовали искусственный интеллект.

Впервые в мире церемонию бракосочетания провел ИИ. В основе ИИ лежат большие объемы данных и специальные алгоритмы, позволяющие быстро решать поставленные задачи. На этапе разработки предполагалось, что ИИ сможет лишь переводить на разные языки исходный, предложенный ему текст.

Однако развитие технологии позволило достичь больших результатов. Уже сейчас искусственный интеллект "осилил" планирование и творчество, продолжая при этом "учиться" и совершенствовать "навыки".

"Конфликт" пограничников Казахстана и России

Полицейские задержали автора фейкового видео о "конфликте" на границе Костанайской области.

Сотрудники полиции ДП Костанайской области установили и задержали 52-летнего жителя Костаная. Свою вину мужчина признал. Расследование ведется по п. 3 ч. 2 ст. 274 "Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций" УК РК".

В полиции напомнили об уголовной и административной ответственности за распространение фейков и призвали граждан проверять достоверность сведений, прежде чем распространять их.

Атаки на журналистов: суд пройдет в закрытом режиме

В Алматы суд в отношении Аркадия Клебанова по ходатайству потерпевших будет проводиться в закрытом режиме.

От ряда потерпевших поступили ходатайства о проведении судебных заседаний в закрытом формате.

4 марта задержали подозреваемого Аркадия Клебанова (Маневича) в организации нападений на журналистов. Он признался в содеянном. В ходе допроса он сообщил, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ.

28 февраля в Алматы задержали и координатора провокационных атак на журналистов. Им оказался иностранный гражданин, квалифицированный хакер О. Токарев.

Под его руководством группа совершила более 30 провокаций против Вадима Борейко, Гульнары Бажкеновой, Гульжан Ергалиевой, Самал Ибраевой и других представителей СМИ.

Избиение врачей в Талгаре

19 сентября в Алматинской области в Талгарской центральной районной больнице жестоко избили врача-реаниматолога и медицинского работника.

В драке участвовали сыновья умершего пациента. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. После нападения сыновья похитили тело отца, но полицейские помогли вернуть его.

Подозреваемых уже задержали.

Выплаты детям из Нацфонда

20 сентября на пленарном заседании мажилисмены приняли и направили в Сенат поправки по вопросам выплат детям из Национального фонда.

Депутаты Мажилиса не стали включать в законодательство норму, предусматривающую возможность потратить эти деньги на лечение.

На специальные накопительные счета детей до достижения 18 лет будут отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда.

На эти средства в будущем дети смогут улучшить жилищные условия или получить образование. При этом покупка жилья или улучшение условий проживания допустимы только на территории Казахстана, а оплатить учебу разрешается и в зарубежном учебном заведении.

Выборы акимов

С 2025 года вступит в силу новое правило: акимов районов и городов областного значения будут выбирать. Первый пилот осуществят 5 ноября. Но выборы областных акимов в обозримом будущем не планируют.

Новость вызвала энтузиазм у населения и даже у части политологов: мол, наконец-то акимов начнут выбирать, а не назначать. Однако стоит понимать, что следующего этапа не будет: выборов акимов областей, столицы и городов республиканского значения не предвидится. Потому что эти акимы и акимы вообще – не одно и то же.

А зачем тогда нужны все эти эксперименты с местными выборами? Разбор – в материале Zakon.kz.

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