Главное за день: ограничение использования средств Нацфонда, причины низкого урожая в РК

В Казахстане введут ограничение на использование денег из Нацфонда. Министр сельского хозяйства назвал причину низкого урожая. Казахстан принял участие в совещании глав парламентов стран Центральной Азии и Кореи. Главные новости за 19 сентября – в дайджесте Zakon.kz.

В Казахстане введут ограничение на использование денег из Нацфонда



В проекте нового Бюджетного кодекса введено ограничение на использование целевого трансферта из Национального фонда только на критическую инфраструктуру.

Представляя новый проект, министр национальной экономики Алибек Куантыров отметил, что в раздел по управлению государственными финансами включены главы по Нацфонду и по внебюджетным фондам.

Так, введено ограничение на использование целевого трансферта из Нацфонда только на критическую инфраструктуру. Ограничен объем изъятий из Нацфонда на объем целевых требований.

Отдельной статьей включены положения по "Нацфонду – детям".

Айжан Бижанова стала первым вице-министром торговли

Постановлением правительства Казахстана Айжан Адиловна Бижанова назначена на должность первого вице-министра торговли и интеграции РК. С ноября 2021 года и по настоящее время работала заместителем заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

Казахстан принял участие в Совещании глав парламентов стран Центральной Азии и Кореи

Депутаты Мажилиса во главе с председателем палаты Ерланом Кошановым приняли участие в работе I Совещания спикеров парламентов по сотрудничеству между Республикой Корея и странами Центральной Азии. На мероприятии выступили спикеры парламентов Кореи, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Основная сессия совещания была посвящена приоритетам регионального взаимодействия между Кореей и странами Центральной Азии на ближайшее время.

Одним из главных вопросов спикер Мажилиса обозначил обеспечение региональной безопасности, отметив, что парламентарии Казахстана прилагают все усилия для поддержания стабильности в регионе.

Министр сельского хозяйства назвал причину низкого урожая

Айдарбек Сапаров на заседании правительства заявил о низкой урожайности зерновых культур в этом году в Казахстане. Как причину он обозначил последствия дождей в основных зерносеющих регионах. Осадки продолжались более трех недель, что привело к ухудшению качества зерна нового урожая, прорастанию зерна, высокой влажности и рефакции, а также низкой урожайности зерновых культур.

По его словам, рабочие комиссии выехали во все пострадавшие регионы и проанализировали ход уборочных работ. О последствиях и принятых мерах читайте на сайте.

Аграриям поручено завершить уборочные работы до конца сентября

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства РК отметил, что в зерносеющих регионах до конца месяца сильных дождей не прогнозируется, и уборочные работы нужно завершить в этот срок.

Он отметил, что год выдался непростым для аграриев – летняя засуха сменилась осенними проливными дождями. Это не может не сказываться на урожайности и темпах уборки.

Ожидать ли казахстанцам "второго Экибастуза", рассказали в правительстве

Представители сразу двух министерств – промышленности и энергетики – рассказали, стоит ли казахстанцам ожидать в грядущем отопительном сезоне повторения "второго Экибастуза".

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев заявил, что контроль за подготовкой к отопительному сезону на местах усилили. "Мы выезжаем с инспекциями на ключевые объекты, где проводятся ремонтные работы", – сказал министр.

Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов признал, что при подготовке к новому отопительному сезону есть риски. Он выразил надежду, что отопительный сезон пройдет штатно.

Жандос Нурмаганбетов добавил, что не может дать никаких гарантий касательно предстоящего отопительного сезона. На особом контроле у министерства, по его словам, находятся города Мангистауской области, Актау, Жезказган.

В Казахстане могут ограничить экспорт угля

О планах по ограничению экспорта угля из Казахстана заявил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев. Он уточнил, что на данный момент введены ограничения по вывозу угля из страны автотранспортом, но в данный момент в ведомстве разрабатывают меры по ограничению экспорта угля.

Безработные получат единоразовый ваучер на признание профквалификации

Правила выдачи, финансирования и распределения между регионами РК единоразовых ваучеров на признание профессиональных квалификаций утверждены Министерством труда.

В правилах говорится, что электронный документ будет выдаваться на бесплатной основе зарегистрированным безработным лицам и удостоверяющий их право на прохождение процедуры признания профессиональной квалификации по профессии, включенной в реестр профессий.

Как получить единоразовый ваучер, читайте на сайте.

2 октября – последний день уплаты налога на имущество

В Департаменте государственных доходов Алматы напомнили, что 2 октября 2023 года истекает срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2022 год.

В этом году срок уплаты перенесен с 1 октября на 2 октября в связи с тем, что последний срок уплаты выпадает на воскресенье (нерабочий день). Если на территории РК вам принадлежат жилища, здания, дачные постройки, гаражи, парковочные места, сооружения, помещения, земельные участки и иные строения, то вам необходимо оплачивать за них налог.

Возможную отмену транспортного налога прокомментировал министр нацэкономики

Алибек Куантыров высказался о возможной отмене транспортного налога. Глава Миннацэкономики РК отметил, что вопрос еще обсуждается.

По его словам, "это было предложение общественности, той категории владельцев, которые имеют транспортные средства, но ими не пользуются. Им не хотелось бы его платить, если они нечасто выезжают, а платить только за бензин".

Этот вопрос, по его словам, никак не связан с повышением самих акцизов на бензин, дизтопливо.

В Казахстане изменят правила приема в общеобразовательные школы

Министерство просвещения подготовило изменения в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования.

Теперь прием документов от родителей или законных представителей ребенка, поступающих в первый класс школ, производится с 1 апреля текущего календарного года. Ранее прием документов устанавливался до 1 августа – по новым правилам такого ограничения нет.

Кроме того, продляется срок приема детей в старшие классы. Подробнее – здесь.

В Казахстане будут бороться с точечной застройкой

По словам министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, казахстанских застройщиков будут демотивировать за точечную застройку, а приоритет будет отдаваться комплексной застройке.

"Мы будем застраивать комплексно, целыми кварталами, и в этих кварталах будем настаивать на создании инфраструктуры в шаговой доступности – это детские сады, школы, коммерческие площади, магазины в шаговой доступности", – сказал министр.

Стали известны подробности тройного убийства в Алматинской области

Жуткое преступление произошло 14 сентября в поселке Жапек батыр Алматинской области. После пожара в частном доме были обнаружены тела женщины и двух ее детей. Они погибли насильственной смертью.

Установлено, что подозреваемый, 41-летний уроженец Алматы, был прописан в микрорайоне Зердели. Соседи утверждают, что никогда его не видели. Хозяин квартиры, у которого мужчина ее снимал, сообщил по телефону, что видел его только один раз.

Журналистам удалось выяснить, что мужчина подрабатывал на стройплощадках. Там, вероятно, и познакомился со своей будущей жертвой. После гибели семьи в школе, где учились дети, учащиеся настолько шокированы случившимся, что целому классу и его руководителю понадобилась помощь психолога. Подробнее – в материале на сайте.

Хищение 643 млн тенге: дело бухгалтера филиала АО "Казахтелеком" передали в суд

В Алматы завершено досудебное расследование в отношении бухгалтера филиала АО "Казахтелеком". Его обвиняют в хищении денежных средств на сумму более 643 миллионов тенге путем необоснованных перечислений за период с 2015 по 2022 год.

Уголовное дело направили в Алмалинский районный суд.

Курс доллара превысил 471 тенге

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 471,45 тенге, поднявшись еще на 1,67 тенге.

При этом курс евро установлен Нацбанком в евро – 500,8 тенге, рубля – 4,87 тенге.



Землетрясение в Алматинской области

В Алматинской области 19 сентября Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК в 06:57 зафиксированы подземные толчки.

Эпицентр располагался в 149 км на восток от Алматы на территории Кегенского района в горной местности, в 58 километрах от села Алгабас. Как отметили сейсмологи, сведения об ощутимости не поступали.

Спорт

Сенсационного чемпиона мира из Казахстана потребовали наградить миллионом долларов.

Ризабек Айтмухан стал первым в истории казахстанской вольной борьбы чемпионом мира.

Популярный боец MMA Куат Хамитов обратился к "министрам Казахстана" с требованием наградить первого в истории казахстанской вольной борьбы чемпиона мира Ризабека Айтмухана.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил нового чемпиона, отметив, что "это историческое достижение".

Азиада-2023: 305 медалей разыграют в 30 видах спорта с участием казахстанских спортсменов.



По информации Министерства туризма и спорта, отечественные атлеты поборются за награды в 44-х дисциплинах, где будут разыграны 305 комплектов медалей. В общей сложности на Азиаде-2023 будет разыгран 481 комплект медалей в 61 дисциплине. Спортсмены из Казахстана примут участие в соревнованиях по боксу, дзюдо, таэквондо, борьбе, легкой атлетике, стрельбе из лука, современному пятиборью, брейкингу, бадминтону, триатлону, теннису, водным видам (плавание и артистическое плавание) спорта, баскетболу, гребным видам спорта, велоспорту, фехтованию, тяжелой атлетике, гольфу, гимнастике, гандболу, волейболу, скалолазанию, академической гребле, регби-7, настольному теннису, стрельбе и хоккею на траве.

Анна Данилина не смогла пробиться во второй круг турнира WTA-1000

В Гвадалахаре (Мексика) проходит турнир категории WTA-1000. В парном разряде казахстанская теннисистка Анна Данилина провела матч первого круга. В стартовой игре казахстанка в паре с китаянкой Чжаосюань Ян потерпели поражение от дуэта Алисия Паркс (США)/Янина Викмайер (Бельгия) со счетом 6:7, 6:2, 7:10.

Игра длилась 1 час 37 минут. За это время казахстанско-китайский тандем оформил один эйс, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Беатрис Аддад-Майя снялась с турнира WTA-1000 из-за пореза руки

В Гвадалахаре (Мексика) проходит турнир категории WTA-1000. Одна из фавориток соревнований, бразильская теннисистка Беатрис Аддад-Майя, порезалась об осколки душевой кабины в отеле и была вынуждена сняться с "тысячника". 18 ракетка мира должна была провести матч первого круга против Даниэль Коллинз из США. В результате бразильянку заменила лаки-лузер американка Сачия Викери.

Призовой фонд крупнейшей битвы стартапов Astana Hub Battle увеличен в четыре раза

12-13 октября в столице Казахстана в рамках IT-форума Digital Bridge 2023 состоится самая масштабная битва лучших IT-стартапов Astana Hub Battle.



Digital Bridge соберет лидеров мировых компаний, экспертов сферы IT-инноваций, венчурных инвесторов, а также представителей местных и мировых стартап-сообществ, создавая идеальную площадку для обмена знаниями и опытом в мире технологий. Основной темой форума станет обсуждение роли искусственного интеллекта в современном мире.

Мероприятие традиционно пройдет с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Чемпион WBC Фьюри седьмой раз стал отцом

Тайсон Фьюри, действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, седьмой раз стал отцом.



Британский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории, опубликовал в социальных сетях 18 сентября 2023 года совместное фото с супругой и младенцем.

Сабина Алтынбекова отвезла родителей отдыхать на Мальдивы



Самая красивая волейболистка Казахстана, как считают многие, находится на отдыхе с родителями. В Instagram спортсменка опубликовала видео, на кадрах которого папа с мамой известной спортсменки наслаждаются отдыхом на берегу Индийского океана.

Мир

Путин планирует провести переговоры с Си Цзиньпином. Они должны состояться в Пекине в октябре. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Азербайджан объявил об "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября опубликовало официальное заявление о том, что начинает "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. По утверждению ведомства, причиной стало укрепление позиций Вооруженных сил Армении, увеличение количества окопов и блиндажей, а также минирование территорий.

Скандал из-за казахстанских пансионатов разразился в Кыргызстане

Депутат Жогорку Кенеша Улугбек Ормонов раскритиковал руководство Налоговой службы за недостоверную информацию о налогах, выплачиваемых казахстанскими пансионатами. По словам депутата, заместитель председателя Налоговой службы Исламбек Кыдыргычов письменно предоставил ему информацию о том, что пансионаты "Университет" и "Олимп" не платят налоги.

Он отметил, что Кыргызстан дал Казахстану землю в аренду на 49 лет, однако "если пункты не исполняются, надо расторгать контракт". Подробнее – здесь.



Макрон отказался от обвинений геймеров в беспорядках во Франции

В начале 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон обвинил видеоигры в разжигании уличного насилия. Предшествовала заявлению гибель 17-летнего Нахеля Мерзука, которая вызвала общенациональные протесты и беспорядки. Позже он отказался от своей негативной позиции в отношении геймеров.



Международный скандал: Канада обвинила Индию в политическом убийстве

Власти Канады заявили, что спецслужбы Индии якобы причастны к громкому политическому убийству Хардипа Сингха Ниджара – лидера общины канадских сикхов. В Дели назвали эти обвинения абсурдными. Дипломатический скандал может сильно усложнить отношения между двумя странами.



