Общество

Суд по делу блогеров прервали из-за неявки Толегеновой: защите дали два часа

Фото: Zakon.kz
В суде по делу Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой 23 апреля объявили перерыв из-за неявки подсудимой. Суд предоставил стороне защиты два часа для представления соответствующих медицинских документов, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня подсудимые должны были выступить с репликами и последним словом, также ожидалось, что в ближайшее время станет известен приговор. Судебное заседание было назначено на 15:00. Представители СМИ и близкие подсудимых начали собираться в зале примерно за час до начала. Около 14:50 в зал прибыли адвокат и Ерболат Жанабылов, но без супруги.

В начале заседания секретарь доложил, что Эльмира Толегенова не явилась по состоянию здоровья. После чего судья спросил, почему об этом не предупредили заранее.

"О том, что ей стало плохо, я узнала за час-полтора до начала заседания. Мы надеялись, что ей станет легче. Сейчас она вызвала врача. Поэтому подтверждающие документы я предоставлю. Физически не было времени съездить", – озвучила адвокат.

Судья в свою очередь указал, что в связи с отсутствием документального подтверждения состояния здоровья Эльмиры Толегеновой, в том числе медицинских документов, суд дает стороне защиты два часа для их предоставления.

"Либо подключиться в онлайн-режиме. В случае непредоставления документов суд считает причину неявки необоснованной и препятствующей рассмотрению уголовного дела. В противном случае судом будут приняты меры. Сейчас объявляется перерыв", – дополнил он.

Таким образом, судебное заседание было фактически завершено в течение двух минут.

Ранее прокурор запросил сроки для супругов-блогеров Жанабылова и Толегеновой.

Позже в ходе прений супруги-блогеры Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова заявили о раскаянии, рассказали о давлении и эмоциональном состоянии, а также попросили не назначать наказание, связанное с лишением свободы.

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

5 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассмотрели дело в отношении Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи. 15 сентября рассматривали дело Эльмиры Толегеновой. Блогер-миллионник озвучила свою позицию. Сторона обвинения посчитала, что курсы семьи блогеров Толегеновой и Жанабылова являются ширмой для скрытия лотереи.

Материалы по блогерам Жанабылову и Толегеновой были переданы в АФМ для возбуждения уголовного дела. 16 октября в АФМ сообщили, что на блогеров заведено уголовное дело.

16 марта 2026 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны стартовало главное судебное разбирательство по делу блогеров-супругов. Старший помощник прокурора Олжас Хайруллаев в суде зачитал, в чем их обвиняют.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
