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#Школа
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Общество

В Туркестан военным самолетом доставили тело офицера, погибшего на Каспии

Мангистауская область, Каспийское море, военные, трагедия, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 14:28 Фото: Telegram/mangystau_press
В Туркестан доставили тело старшего лейтенанта Олжаса Мухтарулы, который погиб во время учений на Каспийском море в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Информацию сегодня, 25 сентября 2026 года, подтвердили в пресс-службе Министерства обороны (МО) РК.

"Тело старшего лейтенанта Олжаса Мухтарулы, погибшего во время учений в Мангистауской области, доставили военным самолетом на его родину – в Туркестан", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе оборонного ведомства в пятницу.

Ранее сообщалось, что в Уральск специальным рейсом доставлены тела западноказахстанских военнослужащих Жениса Темиргалиева, Умирбека Омирзака и Ақжайыка Гилажа, погибших в результате трагического происшествия в Мангистауской области.

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24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.

По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК. Создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

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Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.

После гибели военнослужащих в Мангистау задержаны высокопоставленные должностные лица Минобороны.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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