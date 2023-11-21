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Поражение сборной Казахстана, дело Бишимбаева и последствия урагана в регионах – главное к утру

Поражение сборной Казахстана, дело Бишимбаева и последствия урагана в регионах – главное к утру Фото: Instagram/kff_team, ortcom.kz, социальные сети
Исторический отборочный матч на Евро-2024 проиграла сборная Казахстана, уступив Словении. Подробности дела экс-министра экономики Бишимбаева рассказал генпрокурор. Последствия небывалого урагана, обрушившегося на несколько регионов, устраняют коммунальщики, сообщает Zakon.kz.

Поражение сборной Казахстана

В ночь на 21 ноября в Любляне прошел по-настоящему исторический для Казахстана матч в отборе на Чемпионат Европы 2024 года. Сборная Казахстана уступила Словении в шаге от исторического события. Матч закончился со счетом 2:1, ответственность за поражение взял на себя главный тренер казахстанской сборной Магомед Адиев.

Несмотря на поражение, у сборной Казахстана будет шанс пробиться на Евро-2024 через участие в матчах Лиге наций.

Дело Бишимбаева

Подробностями расследования громкого дела в отношении бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева поделился генеральный прокурор страны. Ерлан Утегенов рассказал об удаленных видеозаписях с камер наблюдения и родственных связях двух задержанных по делу.

Последствия урагана

В минувшие выходные сразу несколько регионов страны оказались в эпицентре непогоды, с последствиями которой столкнулись коммунальщики. Так, в Северном Казахстане уже третьи сутки устраняют последствия сильнейшей метели. Там из-за непогоды 150 сел остаются без электричества. Похожая ситуация в Акмолинской области, также там упала водонапорная башня. В городах и селах Павлодарской и Карагандинской областях вводят режим ЧС.

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