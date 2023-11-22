Цифровой тенге, "Черный беркут" для убийцы Еркежан и причина массового отравления в школе – главное к утру
Цифровой тенге
Цифровой тенге – это новый инструмент платежа, который отвечает реалиям и вызовам цифровой инновационной экономики. Подробности о третьей форме национальной валюты рассказал председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов.
"Черный беркут" для убийцы Еркежан
48-летний Сайдолим Гайибназаров, осужденный за изнасилование и убийство пятилетней Еркежан в селе Туркестанской области, вскоре отправится этапов в самую суровую колонию Казахстана для пожизненно заключенных, "Черный беркут". Подробности исполнения приговора суда рецидивисту читайте здесь.
Массовое отравление в школе: причины
44 школьника и два учителя отравились после обеда в сельской школе Жамбылской области две недели назад. Причину установили санврачи: у работников школьной столовой обнаружили стафилококк.
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