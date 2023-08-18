Главное за день: визит Токаева в Алматы, причины гибели шахтеров, запрет ОПГ Коспаева на въезд в Северный Кипр

Президент Казахстана прибыл в Алматы с рабочим визитом, в Карагандинской области расследуют гибель шахтеров АрселорМиттал Темиртау, QazaqAir выставили на приватизацию. Об этом – в обзоре Zakon.kz.

Токаев прибыл в Алматы

Президент начал визит с посещения селезадерживающей плотины. Затем он отправился в одну из городских школ и провел встречу с учащимися. Ученик третьего класса подарил президенту органайзер, который распечатал на 3D-принтере. Школьник также рассказал, почему пропустил встречу с президентом в классе.

Далее Токаев провел совещание по вопросам развития города. Он раскритиковал состояние пожарной безопасности Алматы, обратил внимание на проблему с обеспечением качественной питьевой водой в городе, рассказал, что улучшит экологическую обстановку в южной столице.

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Приватизация QazaqAir

О старте открытого двухэтапного конкурса по реализации акций авиакомпании объявило АО "Самрук-Қазына".

Привлечение частного инвестора нацелено на создание новых возможностей для развития казахстанского рынка авиаперевозок, в том числе расширение географии полетов Qazaq Air, увеличение флота и внедрение инновационных решений.

Приватизацию проводит единственный акционер авиакомпании в лице казахстанского Фонда национального благосостояния АО "Самрук-Қазына".

Веерные отключения в Мангистау

На Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) раньше запланированного срока был произведен ремонт на одном из энергоблоков.

В связи с этим в регионе сняли режим веерного отключения света. Специалисты МАЭК ведут постоянные консультации со всеми уполномоченными государственными органами и коммунальными службами.

Избиение девочки в Астане

17 августа Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям рассмотрел дело по факту избиения 5-летней девочки в Астане.

Суд установил, что А. является тетей несовершеннолетней девочки. Она применила физическую силу в отношении племянницы за нежелание идти в детский сад.

Суд прекратил дело в связи с примирением.

Гибель шахтеров в Карагандинской области

Названа предварительная причина, почему пять человек не вышли из шахты "Казахстанская". Они находились в зоне, до которой невозможно было дойти спасателям.

Проход спасателей к оставшимся в шахте людям затруднен из-за высокой температуры и задымленности.

Место, где находятся не вышедшие из шахты люди, спасателям известно. До сигнала об аварийной ситуации шахтеры были распределены по горным выработкам.

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Запрет членам ОПГ Коспаева на въезд в непризнанный Казахстаном Северный Кипр

Министерство внутренних дел непризнанного Казахстаном Северного Кипра объявило, что семерым казахстанцам запретили въезд.

На сегодняшний день от следствия скрываются Елдос и Айдос Коспаевы, Ерлан Имашев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов.

В ноябре 2022 года Токаев заявил, что Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств. Заявление президент сделал в связи с настоятельной просьбой Эрдогана предоставить ТРСК статус наблюдателя в Организации тюркских государств.

В мире

Лукашенко рассказал, в каких случаях Беларусь может применить ядерное оружие. По словам Лукашенко, ядерное оружие не будет применено, если против страны не будет агрессии.

Свиную почку пересадили умершему человеку для исследования, она прижилась. Исследование Нью-Йоркского университета является одним из нескольких, направленных на ускорение начала клинических испытаний на живых людях.

Международная шахматная федерация запретила трансгендерам участвовать в соревнованиях для женщин.

Запрет вызвал вопросы о том, почему вообще соревнования по шахматам разделяются по половому признаку.

В небе над Москвой уничтожили очередной беспилотник. Дрон нейтрализовали силы противовоздушной обороны при попытке проникнуть на территорию Москвы. В Минобороны России обвинили в этом Украину и назвали атаку дроном террористической.