Главное к утру: казахстанцы в Тель-Авиве, изнасилованные сестры в Алматинской области, война в Израиле

МИД РК высказался по поводу военного конфликта в Израиле. Концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде. Больница в Атырау подала в суд на блогера из-за видео в соцсетях. Израиль официально ввел военное положение и запрашивает помощь у США, сообщает Zakon.kz.

МИД РК высказался по поводу военного конфликта в Израиле

Пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров высказал позицию министерства по ситуации в Израиле. Он призвал стороны к поиску политических инструментов для разрешения ситуации мирным путем и не прибегать к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации обстановки не только между двумя государствами, но и на Ближнем Востоке в целом.

Также он сообщил, что посольство Казахстана в Тель-Авиве поддерживает постоянный контакт с нашими гражданами, находящимися в Израиле. Создана горячая линия посольства, формируется список граждан РК для оказания им дальнейшего содействия в возвращении на Родину.

Сколько казахстанцев должны были вылететь рейсом Air Astana из Тель-Авива



На отмененном рейсе КС650 Тель-Авив – Алматы авиакомпании Air Astana были забронированы билеты для 138 пассажиров, из них 37 – казахстанцы. 7 соотечественников были перебронированы на рейс интерлайн-партнера Air Astana, 19 человек предпочли получить полный возврат стоимости билетов и три пассажира пока не определились с окончательным решением.

Изнасилование сестер в Алматинской области: бабушка с отчимом прижигали девочкам гениталии

Подвергшиеся изнасилованию трехлетние сестры-близнецы все еще находятся в больнице. Об этом заявила 8 октября 2023 года детский омбудсмен Динара Закиева.

"Выяснилось, что два года назад мама и отчим (бабушка близняшек и ее муж) прижигали свою семилетнюю дочь кочергой (гениталии). Это обнаружилось в интернате, где обучался ребенок", – написала в Facebook Динара Закиева.

Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде

Организаторы концерта пригласили инвалидов-колясочников на концерт в зал, который располагался на втором этаже Дома культуры. Скандальное видео с мероприятия вызвало бурю негодования в Сети. На кадрах снятого видео видно, как женщину на инвалидной коляске пытаются спустить со второго этажа. Автор видеоролика утверждает, что организаторы концерта, на который пригласили людей с ограниченными возможностями, не учли особенности гостей мероприятия.

Больница в Атырау подала в суд на блогера из-за видео в соцсетях

Блогер из Атырау Рустем Баязиев, снимавший видео о врачах, предстанет перед судом: областная детская больница подала на него иск о "защите чести, достоинства и деловой репутации". Директор Атырауской областной детской больницы Нуркабыл Айтмухамбетов обвинил блогера в распространении заведомо ложную информацию о врачах детской больницы. Однако Рустем Баязиев уверяет, что несколько матерей обратились к нему с жалобой на халатное отношение врачей, после чего он посетил больницу для выяснения ситуации.

В Алматы встретили победителей и призеров Азиатских игр

Громкими аплодисментами, в торжественной обстановке встретили чемпионов Азиатских игр по джиу-джитсу, художественной гимнастике, водному поло, шахматам и женской борьбе в аэропорту Алматы. Соревнования проходили в китайском городе Ханчжоу.

Война на Ближнем Востоке

Израиль официально ввел военное положение

Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт 40-Алеф, официально объявляющий войну с момента приказа. Последний раз пункт 40-Алеф применялся в 1973 году. ЦАХАЛ может действовать самостоятельно по своему усмотрению, только докладывая политруководству.

Полицейский в Египте застрелил израильских туристов



По данным Министерства иностранных дел Израиля, двое израильских туристов и египетский гид были застрелены на туристическом объекте в Александрии. Два источника в египетских службах безопасности в беседе с информационным агентством Reuters на условиях анонимности сообщили, что предполагаемый стрелок был офицером полиции.

Десятки тел обнаружены на месте проведения фестиваля в Израиле

Десятки тел обнаружены на месте проведения фестиваля Nature Party возле израильского города Офаким. Среди них — известный израильский футболист марокканского происхождения Лиор Асулин.

СМИ сообщают, что на фестивале электронной музыки Nature Party погибли около 200 человек. Официально эта информация не подтверждена.

Иран официально поддержал ХАМАС и призвал союзников присоединиться

Президент Ирана Ибрахим Раиси выразил поддержку палестинским группировкам и назвал действия сектора Газа самообороной. Ибрагим Раиси подчеркнул, что Иран призывает мировое сообщество обратить внимание на тот факт, что палестинцы подвергаются угнетению и несправедливости.

Первый самолет ВВС США с военной помощью прибыл в Израиль

В аэропорту Бен-Гурион приземлился прибывший из Иордании самолет ВВС США с военной помощью для Израиля. Информацию о прибытии самолета ВВС США с военной помощью для Израиля озвучили в прямом эфире ГосРадио Kan Bet.



Какую поддержку Израилю окажут США

Американский авианосец "Джеральд Р. Форд" и атомный авианосец, которые в начале этой недели плавали в составе ВМС Италии, согласно сообщениям в социальных сетях, приблизились к Израилю.

США также предпринимают шаги по увеличению присутствия своих истребителей в регионе, включая эскадрильи F-35, F-15, F-16 и А-10. В последние месяцы он отправил несколько таких самолетов на Ближний Восток в ответ на агрессию со стороны иранских сил по всему региону, в том числе в Сирии и Оманском заливе. По словам анонимного чиновника, важно отправить больше истребителей F-35 и F-15, двух самых мощных средств воздух-воздух и воздух-земля в ВВС США. Хотя точное количество самолетов неясно, чиновник сообщил, что, скорее всего, в этот регион будет направлено около 20-25 истребителей.

Происшествия в мире

Наводнение в Индии

Число погибших в результате наводнений, обрушившихся на северо-восточный индийский штат Сикким , возросло до 77 человек, 100 человек все еще числятся пропавшими без вести. Полиция округа Джалпайгури, расположенного в соседнем штате Западная Бенгалия, сообщила, что в воскресенье было обнаружено 48 тел, в том числе восемь военнослужащих индийской армии.

Количество погибших при землетрясении в Афганистане растет

По данным Талибана (запрещенная в Казахстане организация), в результате землетрясения в Афганистане погибло более 2 тыс. человек. Число жертв, вероятно, увеличится, многие до сих пор находятся под завалами. Толчки почувствовали и жители Ашхабада в Туркменистане.

