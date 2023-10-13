Токаев в Бишкеке, увольнение судей и новые правила обналичивания денег бизнесменами – главное за день

Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прилетел в Бишкек. Президент РК назначил и уволил ряд судей в Казахстане. В правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов внесли изменения. Главные события за 13 октября – в подборке Zakon.kz.

Президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета глав государств – участников СНГ. В аэропорту его встретил председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.

В ходе заседания Касым-Жомарт Токаев высказался о нынешней ситуации на Ближнем Востоке. Отмечая нарастающие геополитические противоречия, он указал на усиление волатильности в мировой экономике.

"Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем. Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать". Касым-Жомарт Токаев

Токаев акцентировал внимание вопросам культурно–гуманитарного сотрудничества. Лидер Казахстана подчеркнул особую роль русского языка в многогранном сотрудничестве между странами СНГ. Также президент страны указал на важность консолидации усилий волонтерских объединений Содружества.

Кроме того, глава государства назначил и уволил ряд судей в регионах Казахстана, подписав указ от 6 октября 2023 года "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателя судебной коллегии и судей судов РК".

Изменения правил снятия предпринимателями налички с банковских счетов

Совместным постановлением правления Национального банка РК, правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка и приказом министра финансов РК внесены изменения в Правила снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.

В частности дополнено, что снятие наличных денег с банковских счетов осуществляется на основании заявок предпринимателей, поданных помимо банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, также в филиалы банков-нерезидентов РК. Также обновлена форма сведений о размерах сумм снятия наличных денег с банковских счетов на сумму более 10 000 000 тенге в течение календарного месяца. Совместные постановления и приказ вводятся в действие 23 октября 2023 года.

Возврат активов

С 2022 года Антикор добился возврата 856 млрд тенге незаконно приобретенных активов в Казахстан. В эту сумму входят не только деньги, возвращенные из-за рубежа, но и объекты недвижимости.

Методология формирования тарифов

Министерство национальной экономики подготовило изменения и дополнения в Правила формирования тарифов. Так, в нее добавили новую главу, которая предусматривает формирование тарифов стимулирующим методом на регулируемые услуги в сфере по передаче электрической энергии, водоснабжения, водоотведения и производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией. Глава включает в себя расчет тарифа с учетом стимулирующего метода тарифного регулирования сфер естественных монополий. В ней устанавливается порядок рассмотрения заявки на утверждение тарифа.

Развернуть 5G до конца 2025 года

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в ходе форума Digital Bridge 2023 рассказал, что в до конца года установят более тысячи базовых станций. Он выразил уверенность в том, что мобильные операторы справятся с задачей, поставленной Президентом РК, и покроют до конца 2025 года как минимум 75% городов республиканского значения. Так, к указанному сроку в каждом областном центре связью 5G охватят более 60% территорий.

Интернет от Илона Маска для сельских школ

Также на площадке форума Digital Bridge 2023 Багдат Мусин посчитал, во сколько обойдется стоимость интернета от Илона Маска SpaceX для сельских школ Казахстана. По его расчетам, приблизительная сумма варьируется около 200 долларов за точку – это ежемесячная оплата. В эту сумму не входят сами устройства.

Происшествия

12 октября 2023 года четверо промышленных альпинистов сорвались с высоты в Астане. В результате двое из них от полученных травм скончались. В реанимации в крайне тяжелом состоянии находится еще один работник. Инцидент расследуют столичные правоохранители, начато досудебное расследование по статье 277 ч. 3 УК РК за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.



37-летний алматинец заживо сгорел на столбе. Как посторонний человек оказался на опоре выясняет полиция. По данному факту начато досудебное расследование по ст.156 ч.3 УК РК.

Спорт

В Алматы проводили паралимпийскую сборную Казахстана на IV Азиатские Пара игры, которые пройдут с 22 по 28 октября в китайском городе Ханчжоу. В соревнованиях нашу страну представит 131 атлет. Они будут бороться за 485 медалей в 14 видах спорта. За золотую медаль победитель получит денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов, за "серебро" - 5000 долларов, а за бронзовую награду - 3000 долларов.

В Гонконге (КНР) проходит турнир категории WTA-250. Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела матч первого круга в парном разряде, она в тандеме с россиянкой Александрой Пановой одержала победу над местным дуэтом Хон-И Коди Вон/ Юдис Чонг со счетом 3:6, 6:0, 10:7. Во втором круге (четвертьфинал) казахстанско-российская пара сыграет с российским тандемом Софья Лансере/Камилла Рахимова.

Казахстанский боксер-профессионал, чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы провел дуэль взглядов с Винченцо Гуальтьери из Германии. Их бой пройдет 15 октября в американском городе Розенберг. У обоих соперников пока что ни одного поражения.

Сборная Казахстана по футболу прибыла в Копенгаген для встречи с командой Дании в рамках игр отборочного цикла к Чемпионату Европы 2024 года. За день до матча подопечные Магомеда Адиева проведут открытую тренировку для прессы, затем состоится пресс-конференция с участием наставника нашей сборной и одного из игроков казахстанской дружины. Поединок запланирован в ночь с 14 на 15 октября, начало в 00:45 по времени Астаны.

Мир

Исследователи Университета Кентукки обратились к искусственному интеллекту, чтобы раскрыть содержание папируса, сожженного при извержении Везувия в 79 году нашей эры. Это первый восстановленный текст из одного из свернутых неповрежденных свитков. В рамках проекта "Везувий" опубликованы тысячи трехмерных рентгеновских снимков двух свернутых свитков и трех фрагментов папируса. В настоящее время можно прочитать три строки свитка, содержащие до 10 букв. В одном из последних разделов можно увидеть не менее четырех колонок текста. Ученые предполагают, что в этом фрагменте описывался "пурпур".

Представители армии Израиля проинформировали сотрудников ООН, работающих в секторе Газа, о необходимости срочно эвакуировать мирное население с территории к северу от природного резервата Вади Газа. На выполнение этой задачи им дали 24 часа. В организации сомневаются, что отведенного Израилем времени хватит на то, чтобы переместить все население северного сектора Газа в его южную часть, а это почти 1,1 млн человек. В организации подчеркнули, что из-за крайне жестких условий, поставленных Израилем, и без того "трагическая" ситуация в секторе Газа может превратиться в настоящую гуманитарную катастрофу.

В ответ представители палестинского движения ХАМАС призвали жителей северной части сектора Газа не покидать свои дома. Боевики ХАМАС обвинили Израиль в "психологической войне" и заявили, что израильские военные "пытаются распространять лживую пропаганду". По их утверждению, армия Израиля стремится "посеять сомнение" среди жителей сектора Газа и "подорвать стабильность".