Токаев в Ватикане, смена часового пояса в Казахстане, новая миссия миротворцев – итоги дня

Принято решение о смене часового пояса в Казахстане, Парламент одобрил отправку военных для участия в миссиях ООН, частично поменялся состав Национального курултая, Нацбанк снова снизил базовую ставку – главные события, произошедшие в Казахстане и мире 19 января, в подборке Zakon.kz.

Токаев прибыл в Ватикан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ватикан, где встретится с главой Католической церкви Папой Франциском. К приезду главы государства был выстроен Почетный караул швейцарской гвардии.

Президента Казахстана встретил регент Префектуры Папского дворца Леонардо Сапиенца.

Во время встречи с Папой Римским Франциском президент Казахстана выразил признательность Верховному Понтифику Католической церкви за его неустанные и самоотверженные усилия во имя развития человечества во всем мире.

Частично поменялся состав Национального курултая

Турлыханова, Дайрабаева и других вывели из состава Национального курултая.

В составе Национального курултая произошли изменения.

К работе Национального курултая привлечены новые представители общественности – подробнее в материале на сайте.



Нацбанк Казахстана вновь снизил базовую ставку

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.", – говорится в сообщении.

С 6 декабря 2022 года в Казахстане действовала базовая ставка 16,75%. 25 августа 2023 года Нацбанк снизил ее до 16,5%, в октябре – до 16%, в ноябре – до 15,75%.

С 1 марта Казахстан перейдет на единый часовой пояс

Согласно изменениям в постановление правительства, устанавливается применение на всей территории страны единого часового пояса с 00:00 1 марта 2024 года.



Таким образом, ко всей территории Казахстана будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5).

Кому в ночь с 29 февраля на 1 марта (в 00:00) нужно будет перевести местное время на час назад:

Астане, Алматы, Шымкенту, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областям.

Грузия передала Казахстану подозреваемого в коррупции

Экстрадированный подозревается в совершении коррупционных преступлений для привлечения к уголовной ответственности за получение взятки в особо крупном размере.

Будучи сотрудником органов государственных доходов Казахстана, подозреваемый получал от субъектов предпринимательства взятки на общую сумму 37,5 млн тенге за оказание содействия в беспрепятственном проезде большегрузных транспортных средств через пункт пропуска на казахстанско-российской границе.

Air Astana подтвердила планы по продаже акций на Лондонской фондовой бирже, AIX и KASE

Как отмечается в сообщении, Air Astana подтверждает свое намерение осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE).

Пособия в Казахстане на 2024 год

Информацию по пособиям и социальным выплатам, которые получают многодетные семьи, а также граждане по инвалидности и потере кормильца, озвучили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Размеры выплат дифференцированы, какие-то зависят от категорий. Некоторые индивидуальны и зависят от среднемесячного дохода, коэффициентов и количества иждивенцев, а также стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода. Подробнее здесь.

Распределение суммы между счетами детей в рамках программы "Нацфонд – детям"

Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов рассказал, какая сумма распределена между счетами детей в рамках программы "Нацфонд – детям".

Тимур Сулейменов подчеркнул: "Сейчас ЕНПФ, который является оператором программы, проводит сверку. Детей много – в каждом регионе рождаются дети, кто-то выходит из базы данных, появляются новые. Это большая база данных, которую ведет Минюст, правительство для граждан должно провести сверку. Там почти 7 миллионов детей, которые попадают в систему. Также там есть один подзаконный акт на уровне правительства, который они примут до конца января. А так – все системы готовы, около 7 миллионов детей, у них уже заведены счета, после сверки мы их полноценно откроем".

По его словам, сумма дохода для распределения в 2024 году между счетами казахстанских детей составляет около 700 млн долларов.

В собственность Казахстана перешли восемь гидротехнических сооружений

Руководитель Управления государственного учета и кадастра водных ресурсов Ерлан Жумабаев рассказал, что четыре бесхозяйные плотины, одно водохранилище и три пруда перешли в госсобственность в 2023 году в Казахстане.



В каких регионах находятся объекты и по какой причине были переданы государству – в материале на сайте.

Появится ли Агробанк в Казахстане

По словам председателя Нацбанка Тимура Сулейменова, сама идея о создании агробанка существует очень давно.

"Здесь вопрос в определении – что есть агробанк? Если вы помните, инструментарий поддержки сельского хозяйства достаточно широк – это и само МСХ со своими программами по субсидированию, это и управления сельского хозяйства на местах. Ранее был агрохолдинг "Казагро", продовольственная корпорация, а сейчас все в составе "Байтерека", – заявил глава монетарного регулятора.

Вместе с тем глава Нацбанка выразил скептицизм относительно создания полноценного банка, специализирующегося исключительно на сельском хозяйстве. Подробнее – в материале на сайте.

Абитуриентам не позволят забыть про ЕНТ

Теперь абитуриенты, зарегистрированные на Единое Национальное тестирование (ЕНТ), будут получать SMS с напоминанием выбранной даты, времени и места проведения.

Также сообщения будут отправлены и родителям, а также законным представителям несовершеннолетних тестируемых.

Мировые новости

Google анонсировал новые поисковые функции. В компании рассказали о двух новых функциях, при разработке которых использовали искусственный интеллект.

Казахстан совместно с правительством Итальянской Республики будут обмениваться информацией относительно статуса мест захоронений военнослужащих, погибших в период Второй мировой войны.



Страны НАТО допускают возможность серьезной военной конфронтации с Россией в течение ближайших 20 лет. Один из высокопоставленных представителей альянса предупредил, что мирному населению государств НАТО следует быть готовым к возможной мобилизации.



Двигатель Boeing 747 загорелся в полете. Грузовой самолет авиакомпании Atlas Air совершил вынужденную посадку в Майами из-за неисправности двигателя. Он должен был выполнить рейс в Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, но вынужден вернуться в аэропорт вылета через 14 минут.

Спорт

Введены новые правила проведения спортивных соревнований. Министр туризма и спорта приказом от 9 января 2024 года внес изменения в Правила проведения спортивных мероприятий.



Теперь международные спортивные соревнования на территории Казахстана проводятся по решению международных спортивных организаций и уполномоченного органа. Данные соревнования включаются в единый республиканский календарь спортивно-массовых мероприятий.

Республиканские спортивные соревнования проводятся по решению уполномоченного органа и согласованию с республиканскими и региональными аккредитованными спортивными федерациями по видам спорта в соответствии с единым республиканским календарем спортивно-массовых мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, утвержденными уполномоченным органом.Как будут проводиться чемпионаты, областные, городские и районные спортивные соревнования – читайте в материале.

Призовые сурдлимпийцу Канафину выплатит через суд Минспорта. В 2022 году Канафин выиграл золотую медаль по дзюдо на Олимпиаде для глухих спортсменов в Бразилии.



"Барыс" на матч с ЦСКА выйдет без шести игроков основного состава. Столичный хоккейный клуб продолжит домашнюю серию игр. На очереди действующий обладатель Кубка Гагарина – московский ЦСКА. К сожалению, "астанчанам" в этом поединке не помогут шесть игроков основы, которые получили травмы.