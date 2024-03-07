Защита персональных данных, Рамазан-2024 и победы наших спортсменов в боксе и теннисе – главное к утру

Казахстанцам напомнили правила безопасности по защите персональных данных. Кыргызстанские майнинг-фермы используют электроэнергию из РК. Верующие готовятся к Рамазану, а наши спортсмены покоряют новые вершины. Об этом в главных событиях к утру 7 марта 2024 года в подборке Zakon.kz.

Утечка персональных данных

АО "Государственная техническая служба" (ГТС) Комитета национальной безопасности Казахстана 6 марта 2024 года раскрыла подробности утечки персональных данных микрофинансовой организации (МФО) zaimer.kz. Как отметили в ГТС, инфраструктура МФО zaimer.kz стала объектом взлома.

И в связи с участившимися случаями утечки персональных данных гражданам напомнили простые правила безопасности по их защите:

Не пишите ПИН-код на карте и не сообщайте его другим, не вводите его нигде, кроме банкоматов и POS-терминалов.

Никому не сообщайте полные реквизиты своей карты, не выкладывайте ее фотографии в Сети и не передавайте в мессенджерах даже хорошо знакомым вам людям. Если кто-то хочет перевести вам деньги, обычно в Казахстане ему нужен только номер карты или просто ваш номер телефона.

Никогда не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность.

Не публикуйте свои личные и банковские данные в интернете, не теряйте из виду свою карту при проведении платежей в кафе/ресторане и т.д.

Майнинг-фермы

Депутат Эльвира Сурабалдиева на заседании Парламента КР возмутилась тем, что во время дефицита электроэнергии в стране продолжают работать майнинг-фермы. Выяснилось, что компании используют только импортируемую из Казахстана электроэнергию.

Рамазан-2024

В Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК) 6 марта 2024 года ответили на часто задаваемые вопросы касательно поста во время священного месяца Рамазан.

Происшествия

Акима в Карагандинской области второй раз задержали за езду в пьяном виде.

Полсотни алматинцев купили у мошенника несуществующие кирпичи и газоблоки.

И водители троллейбусов подрались в Алматы. Пассажиры пытались разнять конфликтующих мужчин. Инцидент прокомментировали в полиции города.

Новости мира

Дональд Трамп вызвал Джо Байдена на дебаты, чтобы обсудить важные государственные проблемы.

А у Путина может появиться африканский родственник. На Всемирном фестивале молодежи в ходе общения президента России Владимира Путина с иностранными студентами молодой человек из Уганды обратился к российскому лидеру с просьбой его усыновить.

Новости спорта

Определились еще две команды, кроме мюнхенской "Баварии" и французского "ПСЖ", которые вышли в четвертьфинал турнира Лиги чемпионов. Это английский "Манчестер Сити" и мадридский "Реал".

13-ю победу подряд одержал казахстанский теннисист Михаил Кукушкин.

И казахстанские боксеры продолжают успешное выступление на лицензионном турнире в Бусто-Арсицио (Италия). Сакен Бибосынов в весе до 51 кг одержал вторую победу, а Айбек Оралбай выиграл в поединке в весе до 92 кг.

Пожелаем им удачи!



