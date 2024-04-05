Токаев в Узбекистане, прорыв дамбы в Актюбинской области, режим ЧС в девяти областях – итоги дня

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан. В Актюбинской области из-за паводков прорвало еще одну дамбу. В стране сохраняется сложная паводковая обстановка, в девяти областях объявлен режим ЧС местного масштаба. Итоги 5 апреля 2024 года – в материале Zakon.kz.

Токаев в Узбекистане

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 5 апреля 2024 года, прибыл в Узбекистан с рабочим визитом. В аэропорту города Ургенча главу нашего государства встретил президент Шавкат Мирзиёев с многочисленными музыкантами и танцорами. В программе визита – неформальная встреча лидеров двух стран, а также совместное посещение предприятий и культурных объектов Хивы.

Новые правила дактилоскопический регистрации

В Казахстане изменились правила дактилоскопической регистрации. Правительство Казахстана постановлением от 1 апреля 2024 года внесло изменения и дополнения в Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации.

В сообщении говорится, что органы внутренних дел осуществляют сбор дактилоскопической информации:

граждан РК, обратившихся для получения удостоверения личности или паспорта гражданина Республики Казахстан впервые, а также для их восстановления либо замены, с их согласия (в прежней редакции правил согласие не требовалось).

Также отпечатки пальцев берут у иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста (добавлено):

обратившихся для получения разрешения на временное или постоянное проживание в Республике Казахстан;

при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены:

вида на жительство иностранца в РК;

удостоверения лица без гражданства;

удостоверения беженца;

проездного документа.

Подробнее об изменениях в материале по ссылке.

Прорыв дамбы в Актюбинской области – эвакуация жителей

В Актюбинской области из-за паводков прорвало еще одну дамбу, на этот раз в Хромтауском районе. Магаджанское водохранилище ввели в эксплуатацию в 1985 году. Оно находится в 22 км от с. Табантал Хромтауского района. Проектный объем водохранилища – 15,8 млн куб. м. Владельцем является ТОО "Тұлпар". В настоящее время из-за прорыва дамбы жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали. Премьер-министр Олжас Бектенов проверил паводковую ситуацию в регионе.

Всем гражданам, отнесенным к категории пострадавших от паводков, согласно спискам акимата, будет предоставлена автоматическая отсрочка платежей по кредитам на три месяца. Дополнительно на период отсрочки не будут начисляться штрафы и пени за просрочку платежей.

Режим ЧС в девяти областях Казахстана



В Актюбинской области 5 апреля 2024 года под председательством премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова состоялось заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков.

На сегодня в стране сохраняется сложная паводковая обстановка. В девяти областях объявлен режим ЧС местного масштаба (Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Улытауской). Всего с начала паводка из зон подтопления эвакуировано свыше 19 тыс. человек", – говорится в сообщении."

Перелив реки на трассу в Костанайской области

В Костанайской области на республиканской трассе в двух местах произошел перелив реки на трассу. По данным "КазАвтоЖола", 5 апреля около 09:00 на участке автодороги Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай, 253-й километр и 254-й километр, зафиксировали два перелива через проезжую часть. Причиной послужил разлив разлив реки Тобол и приход большого количества воды из России.

Для обеспечения безопасности на месте организовано круглосуточное дежурство, установлены необходимые предупреждающие дорожные знаки, сигнальные столбики. Также ведут работы по укреплению обочин инертным материалом и мешкотарой с песком.

На данный момент ограничений движения нет.

ДТП с автобусом в Алматы

В Алматы маршрутный автобус собрал в аварии шесть автомобилей. Очевидцы предполагают, что виновник аварии уснул за рулем. По их словам, водители автобусов работают по несколько смен с утра и до поздней ночи, что сильно выматывает физически. В деталях аварии разбираются полицейские.

Опровержение о фейковой странице прокурора по делу Бишимбаева

В Instagram появилась и набрала популярность фейковая страница государственного обвинителя Айжан Аймагановой по делу Куандыка Бишимбаева. В пресс-службе прокуратуры Астаны сделали заявление по этому поводу.

По информации ведомства данная страница не имеет никакого отношения к Аймагановой, как и другие вновь созданные. Прокуратура города Астаны просит доверять только достоверным источникам информации.

Примечательно, что на странице размещены нарезки видео с судебного процесса и личные фотографии государственного обвинителя. На данный момент на аккаунт уже подписались почти 19 тысяч человек.



Осторожно, мошенники – КНБ

Казахстанцев предупредили о звонках "из КНБ". Мошенники по-прежнему активны и изощрены, а казахстанцы продолжают попадаться на их уловки, несмотря на многочисленные предупреждения. Теперь с важным обращением к населению выступили в Комитете национальной безопасности (КНБ).

"Злоумышленники просят граждан оказать содействие в проведении финансовых операций, целью которых в действительности является незаконное завладение денежными средствами. При поступлении подозрительных телефонных звонков и сообщений, в том числе через соцсети, рекомендуем обращаться в полицию", – говорится в сообщении пресс-служба КНБ.

Убийство двух малышей

В одном из населенных пунктов Бухар-Жырауского района обнаружили убитыми тела двоих детей. Согласно данным пресс-службы ДП Карагандинской области, тела детей в возрасте 2-4 лет имеют признаки насильственной смерти. По данному факту начали досудебное расследование.

Холеру выявили у пассажирки из Индии в Алматы

На борту самолета, прилетевшего из Дели (Индия) в Алматы, выявили женщину с подозрением на холеру. В пресс-службе Министерства здравоохранения РК 5 апреля сообщили, что во время санитарно-карантинного контроля на борту рейса авиакомпании Air Astana выявили пассажирку с жалобами на частый жидкий стул, выраженную слабость, сухость во рту. Больная госпитализирована и получает всю необходимую медицинскую помощь в соответствии с клиническим протоколом.

Минздрав опубликовал рекомендации для населения при выезде в неблагополучные страны по заболеваемости холерой (страны Африки, Азии, в том числе Индия, Афганистан, Пакистан). Подробнее в материале по ссылке.

Мир

Более 1,5 тыс. пассажиров застряли на круизном лайнере в Барселоне. Это произошло из-за нелегального присутствия на борту 69 граждан Боливии. После того, как лайнер покинул Бразилию, экипаж заподозрил 69 путешественников в использовании поддельных виз и предупредил об этом испанскую полицию

В Аргентине против бастующих учителей и пенсионеров полицейские применили газ. Это произошло во время протеста в центре Буэнос-Айреса. Акция была направлена против ликвидации национального фонда поощрения учителей. Также в манифестации участвовали пенсионеры, требовавшие увеличения пенсий.

Турция расширила список документов для продления вида на жительство. С 15 апреля для продления ВНЖ в Турции иностранцев обяжут получать адрес UETS. Для его получения необходимо обратиться с соответствующим заявлением в почтовые отделения. Также требуется предъявить паспорт, действующий ВНЖ, указать электронную почту и номер телефона.

Новая кибергруппировка Lazy Koala атакует госорганизации стран СНГ. Ее обнаружил экспертный центр безопасности Positive Technologies. На сегодняшний день, как отметили в Positive Technologies, скомпрометировано порядка 867 учетных записей сотрудников. Основная цель злоумышленников – кража учетных записей от различных сервисов с компьютеров сотрудников госорганизаций.



Спорт

В пригороде Йоханнесбурга на автозаправке застрелили звезду сборной ЮАР (Bafana Bafana) 24-летнего Люка Флёрса. Подозреваемые наставили на футболиста огнестрельное оружие, вывели из машины, а затем выстрелили в него. Далее преступники уехали с места происшествия на его автомобиле.

Футбольный клуб "Ливерпуль" вернулся на первое место в турнирной таблице английского первенства за восемь туров до окончания сезона, обыграв 4 апреля "Шеффилд Юнайтед" со счетом 3:1. Тем самым "Ливерпуль" вернул себе первое месте в таблице АПЛ с активом в 70 очков.