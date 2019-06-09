В Казахстане идут выборы президента. Новая валюта, отток депозитов, девальвация. Аресты в МОН

Главная новость уходящей недели - внеочередные выборы президента Казахстана.

В Казахстане началось голосование на внеочередных выборах президента. Ждать ли девальвации после выборов? Будет ли в нашей стране введена новая валюта алтын, действительно ли происходит массовый отток депозитов из банков, как изменится курс тенге? Об этом и другом читайте в "Итогах недели" Zakon.kz.

Сегодня, 19 июня, в Казахстане начались внеочередные выборы президента страны. С 7 утра 823 участка открыли свои двери для избирателей. В общей сложности голосование проходит на 9 968 избирательных участках по всей территории страны и за ее пределами. По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включены 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.

По словам заместителя председателя ЦИК Константина Петрова, 48 избирательных участков начали голосование с 6 часов утра - в Актобе, Мугалжарском районе Актюбинской области, Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области, нескольких участках Алматинской области и других населенных пунктах, а также на трех избирательных участках в Алматы, где расположены воинские части и военные институты.

Кандидатов в президенты Казахстана семь: представитель партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев, кандидат от республиканского общественного объединения "Ұлы дала қырандары" Садыбек Тугел, кандидат от Федерации профсоюзов Амангельды Таспихов, кандидат от партии "Ак жол" Дания Еспаева, кандидат от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков, кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков и кандидат от объединенного национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" Амиржан Косанов.

7 июня у кандидатов была последняя возможность для агитации. Вчера, 8 июня, наступил День тишины, когда были запрещены любые предвыборные акции. А уже сегодня, 9 июня, тысячи казахстанцев с раннего утра пошли на голосование. В Казахстане правом голосования обладают все совершеннолетние граждане, за исключением тех, кто признан судом недееспособным и тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы

В 04:00 по времени Нур-Султана началось голосование на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан на двух участковых избирательных комиссиях, расположенных в Японии и Республике Корея. Голосование началось в городах Токио (участковая избирательная комиссия №261) и Сеул (участковая избирательная комиссия №258).

Казахстанцы, находящиеся за рубежом, имеют возможность проголосовать на 65 избирательных участках, которые образованы при дипломатических представительствах Республики Казахстан в 51 государстве мира. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии РК, своим конституционным правом за пределами страны могут воспользоваться более 13 тысяч казахстанцев.

Как стало известно на этот час, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах президента страны.

За ходом избирательного процесса следят независимые наблюдатели – отечественные и зарубежные. Их основная задача - фиксирование возможных нарушений.

В состав делегации наблюдателей Миссии СНГ входят 432 человека из 8 стран содружества. Украина и Молдова прислали своих представителей вне Миссии.

Свою работу наблюдатели от СНГ начали 20 мая. Это 20 долгосрочных наблюдателя, которые за это время организовали пункты во всех областях Казахстана. В состав Миссии вошли достойные люди с большим опытом, парламентарии, председатели и члены ЦИК СНГ.

- Мы приехали не только выяснять недостатки предвыборной кампании, но, и чтобы оказать поддержку нашим коллегам в Казахстане, - отметил глава Миссии СНГ, председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. - Мы принципиально не вмешиваемся в дела страны, где ведем наблюдение. Наш критерий - соблюдение законодательства РК. У каждой страны свои подходы и законы в выборном процессе, свои правила и мы должны этим руководствоваться.

Избирательные участки закончат свою работу в 20:00. Затем начнутся процедура подсчета голосов и составление протокола о результатах голосования. Результаты подсчета голосов по административно-территориальным единицам устанавливаются на заседаниях территориальных комиссий и доставляются в ЦИК РК в двухдневный срок со дня составления протокола, то есть не позднее 11 июня.

На установление и опубликование итогов выборов, регистрацию избранного Президента Республики Казахстан предусмотрено семь дней - не позднее 16 июня 2019 года.

Быть ли девальвации после выборов

6 и 7 июня в Сети стали распространять сообщения о массовом изъятии монет, оттоке депозитов из банков, переходе на новую валюту алтын и девальвацию после выборов Президента РК. Все эти сообщения опровергли в Нацбанке. Тем не менее, многие казахстанцы интересуются, изменится ли курс тенге после выборов Президента, поскольку тенге теряет позиции, доллар и евро продолжают движение вверх. В Нацбанке связали эту ситуацию с реакцией на снижение стоимости нефти. Если 5 июня в обменниках страны американскую валюту начали покупать в среднем по 385 тенге, то сегодня – по 386,50.

Траекторию тенге по наклонной вниз по отношению к американскому доллару сформировала международная повестка. Торговая война Соединенных Штатов с Китаем. Санкции по отношению к Ирану, России и Венесуэле. Последняя, кстати, пока пострадала больше всех. Венесуэла может лишиться золота, которое хранит в банке Англии - это слитки на 1 млрд 200 млн долларов. Есть информация, что об этом их попросили власти Америки. По состоянию на апрель золотовалютные резервы венесуэльского Центробанка сократились на 30 тонн. В хранилищах тогда оставалось около 100 тонн золота. Удешевление цен на нефть марки БРЕНТ. США увеличили объемы добычи черного золота в 3 раза, тем самым спровоцировав дисбаланс на мировом нефтяном рынке. В Нацбанке РК считают это основной причиной роста американского доллара.

По словам заместителя председателя Национального банка РК Мадины Абылкасымовой, за последнюю неделю на фоне усиливающегося торгового противостояния между крупными экономиками мира произошло соответствующее падение цены на нефть, Brent на мировых рынках и, естественно, что валюты практически многих развивающихся рынков соответствующим образом отреагируют.

Бытует мнение, что на колебание тенге влияют и предстоящие выборы президента, однако директор Института мировой экономики и международных отношений, доктор экономических наук Акимжан Арупов связи между этими событиями не видит.

- Думаю, особо резких колебаний нацвалюты по отношению к основным иностранным валютам у нас не будет, - говорит он. - По крайней мере, активы золотовалютного резерва РК в достаточной степени имеются. Вот сейчас говорят, что тенге сдал свои позиции, но это только по отношению к доллару США, а по отношению к другим основным валютам, важным для РК, мы таких резких изменений вообще-то не видим.

Еще одна из причин колебания тенге - сезонность. В период с конца мая и до начала октября резко увеличивается спрос на американский доллар. А по закону спроса и предложения – большая потребность в американской валюте и приводит к ее росту. Колебание национальных валют в условиях рыночной экономики эксперты считают вполне нормальным явлением, но, тем не менее, не всегда предсказуемым.

Между тем, в кулуарах Сената Парламента РК заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков прокомментировал рассылаемые в соцсетях сообщения об изъятии мелких монет из обращения якобы в связи с девальвацией после выборов.

- Мы видели эту рассылку, она абсолютно не соответствует действительности. Потому что у нас там порядка 46 млрд тенге - это монеты в обращении. Если посмотреть на одного человека, в среднем у нас абсолютно нормальный параметр по обращению монет на рынке. В принципе связывать монеты с какими-то вопросами по курсу, с алтыном, на мой взгляд, вообще некорректно, - сказал он и отметил, что с обеспеченностью рынка монетами нет никаких проблем.

Кроме того, в Казахстане выпустили дополнительно целый ряд монет на латинице. Оба тиража - и старый на кириллице, и новый на латинице являются законными платежными средствами. Никаких изъятий из экономики монет старого обращения нет. "Мы это официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности", - подчеркнул Смоляков. Также он опроверг информацию по введению алтына на территории стран-участниц Евразийского экономического союза.

Накануне в соцсетях также стали распространять информацию о том, что якобы в банках второго уровня ажиотаж - вкладчики массово забирают со счетов депозиты. В Нацбанке эту информацию назвали недостоверной. "В социальных сетях, а также посредством рассылки через WhatsApp и другие мессенджеры распространяется недостоверная и провокационная информация об оттоках депозитов, отказах банков выдавать деньги, недостаточности валюты в отделениях банков. В этой связи Национальный банк Казахстана сообщает, что все банки располагают необходимыми запасами валюты, территориальные филиалы Национального Банка в плановом режиме обеспечивают банки наличной национальной и иностранной валютой. Депозитная база стабильна, услуги клиентам банков оказываются в полном объеме", - сообщил финрегулятор.

Национальный банк обратился в правоохранительные органы с целью выявления авторов и распространителей заведомо ложной информации.

Также в рассылке по соцсетям прошла информация о том, что вкладчики "Жилстройсбербанка" тоже массово снимают свои сбережения. Комментируя эту ситуацию, руководители ЖССБК сообщили, что это лживая информация и что по этому поводу ими подано заявление в правоохранительные органы.

В свою очередь МВД сделало заявление: "В связи с участившимися случаями распространения в интернет-пространстве и социальных сетях различной, не соответствующей действительности информации, в частности о введении новой валюты в Республике Казахстан, а также массовом оттоке депозитов из отдельных банков Министерство внутренних дел предупреждает, что данные деяния подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 274 Уголовного кодекса и влекут уголовную ответственность в виде штрафа (в размере до 5 тыс. МРП), исправительных работ, привлечения к общественным работам, ограничения либо лишения свободы на срок до 5 лет. По указанным фактам Министерством внутренних дел принимаются меры по установлению виновных лиц и привлечению их к уголовной ответственности", - сказано в распространенном сообщении.

Дарига Назарбаева: В скором времени мы столкнемся с большой дырой в бюджете

Спикер Сената РК Дарига Назарбаева в ходе обсуждения отчета правительства об исполнении бюджета за 2018 год отметила важность умения рассчитывать все расходы и доходы, так как все мировые аналитики предсказывают в целом падение в мировой экономике и возможности нового кризиса к концу лета.

- Сейчас перед страной стоят новые вызовы. Все мировые аналитики предсказывают в целом падение в мировой экономике и возможно новый кризис, который наступит к концу лета, к осени, - отметила Дарига Назарбаева. - Видим, что дешевеет цена на сырьевые ресурсы. При этом у нас значительно выросли расходы на социальную часть бюджета. Получается, что в скором времени мы столкнемся с большой дырой в бюджете. Как ее закрывать, какие ресурсы, какие источники использовать - вот сверхзадача, которая стоит на сегодняшний день перед всеми нами. Мы готовы совместно с вами искать эти пути решения и помогать для того, чтобы находить оптимальные пути и для преодоления этих вопросов и недостатков.

Она отметила, что увеличилось количество судебных процессов в сфере госзакупок по недобросовестным поставщикам. Судебные процессы тянутся годами и на них тоже из бюджета тратятся средства. Кроме того, проигравшие на конкурсе лица направляют обращения в правоохранительные органы по оспариванию результатов госзакупок, что затягивает процесс реализации бюджетных программ, поэтому эта проблема требует изучения и принятия решений. Говоря об этом, Назарбаева акцентировала внимание на необходимости отрегулировать взаимоотношения между госорганами при организации конкурсов, отрегулировать вовлечение правоохранительных органов во все эти конкурсные и тендерные процедуры и ответы на жалобы. "Потому что в конечном итоге теряем все мы, теряет наша экономика. Недополучают средства наши регионы и не строятся те социальные объекты, которые необходимы сегодня нашему Казахстану", - резюмировала спикер Сената.

"БТА Банку" вернут из США украденные Аблязовым 2,5 млрд тенге

28 мая на основании вердикта присяжных Окружной Суд округа Фэрфакс, штат Вирджиния, США, вынес решение в пользу АО "БТА Банк" и "Внешних Управляющих" по совместному иску против Гаухар Кусаиновой, родной сестры Мухтара Аблязова, на общую сумму в размере 6 598 313 долларов США (2,5 млрд тенге. В соответствии с Решением суд присудил в пользу Соистцов право на справедливое удержание недвижимого имущества Кусаиновой (обременение), находящиеся в округе Фэрфакс и г. Александрия (США), на сумму 6 598 313 долларов США.

Получение данного судебного решения в пользу БТА означает еще один важный шаг в деятельности БТА по возврату активов, похищенных Аблязовым. На сегодняшний день судебные процессы против Аблязова и его сообщников ведутся не только в Казахстане, но и в России, Украине, Великобритании, США, Франции, а также других юрисдикциях. БТА с оптимизмом настроен на положительный исход во всех судебных разбирательствах.

Европейские цифровые технологии применят на казахстанских НПЗ

На румынском активе КМГ проведена комплексная модернизация НПЗ "Петромидиа". Представители НК "КазМунайГаз", Атырауского и Павлодарского НПЗ посетили производственные активы и корпоративный центр "KazMunayGas International" в Румынии. В головном офисе "KMG International" в Бухаресте были представлены результаты деятельности компании за последние пять лет и озвучены планы развития на среднесрочный период. Представители "КазМунайГаза" ознакомились с этапами реализации Проекта корпоративного развития, в рамках которого KMGI проводится оптимизация и оцифровка бизнес-процессов в сфере закупок, документооборота, финансов, ИТ, маркетинга, HR.

- Основной целью визита казахстанской делегации является обмен ноу-хау и практическими идеями, которые могут принести пользу всем предприятиям. В прошлом году мы завершили модернизацию трех нефтеперерабатывающих заводов, и на данном этапе такой взаимный трансферт технологий и знаний полезен с точки зрения передачи опыта, так как все мы являемся частью одной производственной и корпоративной Группы", - отметил управляющий директор по переработке нефти НК "КазМунайГаз" Муратжан Мусайбеков.

За последние три года производственная Группа показывает устойчивый рост по всем финансово-операционным показателям, а в 2018 году на румынском заводе установлены 11 производственных рекордов.

На румынском активе КМГ проведена комплексная модернизация НПЗ "Петромидиа", продолжается внедрение на заводе цифровых технологий и Системы усовершенствованного управления технологическим процессом (Advanced Process Control).

Казахстанская делегация также высоко оценила текущие проекты компании по созданию единой цифровой платформы KMGI, предполагающей реализацию порядка 100 ИТ-проектов по всей бизнес-цепочке - в сфере нефтепереработки, продаж и логистики.

Итогом визита казахстанской делегации стала договоренность о продолжении сотрудничества на уровне Группы компаний КМГ в целях применения лучших европейских практик и обмена компетенциями в сфере комплексной трансформации корпоративных и производственных бизнес-процессов.

Кроме того, будут рассмотрены возможности расширения взаимодействия между инженерами и IT-специалистами по вопросам внедрения программных цифровых решений и инструментов Industry 4:0 на модернизированных казахстанских НПЗ.

Криминал

Органы безопасности ликвидировали поставщиков оружия в Алматы и Алматинской области. 5 июня с привлечением Службы специального назначения "А" КНБ была проведена крупномасштабная спецоперация, в ходе которой задержаны шесть участников преступной группировки, состоящей из жителей Алматы и Алматинской области. Они длительное время занимались незаконной реализацией криминального огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

При проведении обысков обнаружены и изъяты 3 гранатомета, 2 автомата "Калашникова", 5 пистолетов, 3 глушителя, оптический прицел, а также более 1400 единиц патронов разного калибра. Дома у одного из фигурантов обнаружена кустарная мастерская для сборки и переделки оружия, а также большое количество различных составных частей (стволы, магазины, рукоятки, затворные механизмы и др.). Изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств (селитра, порох и др.).

Проводится досудебное расследование, в рамках которого следствие установит всех лиц, причастных к деятельности данной группировки, в том числе и покупателей криминального оружия.

Коррупция

В Нур-Султане арестована вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева. Арест санкционирован по 2 августа. Досудебное расследование в отношении вице-министра проводит Нацбюро. Суханбердиеву подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки, незаконном участии в предпринимательской деятельности. https://www.zakon.kz/4972510-v-chem-podozrevayut-suhanberdievu.html

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. Окончательный вердикт в отношении подозреваемой с определением степени ее виновности будет вынесен судом. По одному из эпизодов дела речь идет о нарушениях, совершенных, возможно, в 2016-2018 годах.

Эльмира Суханбердиева – персона известная, она выдвигала множество различных предложений в сфере обучения. На посту вице-министра она приняла участие во введении бесплатных курсов для 6-летних детей.

Также она положительно высказывалась о платном ЕНТ. По ее словам, такой шаг позволит не уезжать выпускникам за рубеж. Кроме того, она поднимала вопрос об образовании в селах: уровень знаний в сельских школах не должен отличаться от городских.

Зная работу детских садов изнутри, Суханбердиева выступала за повышение там зарплат. Увеличение должно было составить от 30 до 50 процентов.

СМИ сообщали, что, будучи в отпуске по уходу за ребенком в 2017 году, Суханбердиева получила стипендию по программе "Болашак" и уехала стажироваться в университет Беркли, Калифорния США. Тогда поднимался вопрос о честности получения образовательной стипендии "Болашак". В частности, о том, что Эльмира Суханбердиева не проходила тестирование. Однако позже она заявила, что все тесты и собеседования были пройдены.

Ранее по подозрению в коррупции был арестован генеральный директор Национального центра тестирования МОН РК, доктор юридических наук Рамазан Алимкулов. По предварительной версии он получал взятки в особо крупных размерах на системной основе через посредника.

В Костанайской области вынесен приговор в отношении следователя по особо важным делам, который пытался получить взятку 5 млн тенге. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Также он лишен специального звания - квалификационный класс 2 категории.

Между тем, некоторые руководители борются с беспорядком на языке мата. Скандальную запись оперативного совещания в Департаменте полиции Актюбинской области обсуждали в Сети.

Экс-начальник ДП, ныне замминистра МВД РК, генерал-майор Махамбет Абисатов матом дает характеристики подчиненным и объясняет, как им надо работать. Видеоролик мгновенно разлетелся по Интернету. Пользователи в комментариях разделились в оценках Абисатова. Одни поддерживают его, мол, так и надо с нерадивыми подчиненными, по-другому с ними нельзя, другие считают, что руководитель такого уровня не имеет права так себя вести.

В самом департаменте полиции официально отказываются давать комментарии. Но неофициально говорят, что это, скорее всего, козни кого-то из уволенных сотрудников, эдакая месть бывшему шефу. И, опять же неофициально, известно, что якобы из МВД в Актобе прилетела комиссия.

Zakon.kz будет следить за развитием событий.

Подготовила Торгын Нурсеитова

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