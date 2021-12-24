Итоги-2021: резонансные события мировой политики

Беспорядки в Вашингтоне и захват Капитолия

Начало года для США, мягко говоря, не задалось. Так, 6 января толпа протестующих, поддерживающих попытки 45-го американского президента Дональда Трампа отменить результат президентских выборов 2020 года, совершила несанкционированный властями вход в Капитолий. Беспорядки якобы были спровоцированы комментариями, сделанными Трампом на митинге.

Штурм привел к эвакуации и закрытию здания Капитолия, а также сорвал совместную сессию Конгресса, собравшуюся для подсчета голосов выборщиков и официального оформления победы Джо Байдена на выборах.

Захват здания и беспорядки в столице США, конечно, особо не повлияли на дальнейшую политическую конъюнктуру в государстве. Джо Байден 20 января, не- смотря ни на что, официально вступил в должность и стал 46-м президентом страны – но, как говорится, прецедент на перспективу создали.

Внеочередные президентские выборы в Кыргызстане

После октябрьских событий 2020 года, когда под давлением протестных масс Сооронбай Жээнбеков покинул свой пост, Кыргызстан в экстренном режиме предпринимал попытки не допустить хаоса.

Внеочередные выборы главы государства были назначены на 10 января 2021 года. В предвыборной гонке приняли участие 18 кандидатов.

Уверенную победу, но при этом в условиях относительно низкой явки, одержал Садыр Жапаров, на тот момент исполнявший обязанности премьер-министра Кыргызской Республики.

Конец эры правления Нетаньяху в Израиле

Внеочередные парламентские выборы в Кнессет 24-го созыва прошли 23 марта 2021 года. На выборах были избраны 120 членов парламента. Это четвертые внеочередные выборы в Израиле за два с небольшим года.

Кнессет предыдущего, 23-го, созыва был распущен в ночь на 23 декабря 2020 года из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны.

Правящая правая партия «Ликуд» на тот момент премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху победила на парламентских выборах, однако ей не удалось получить достаточное количество голосов избирателей, чтобы сформировать коалиционное правительство.

В июне 2021 года правительство Израиля возглавил бывший министр обороны Нафтали Беннет, который смог договориться со второй по численности партией в Кнессете «Еш Атид», возглавляемой Яиром Лапидом.

Пограничный конфликт Таджикистана и Кыргызстана

28 апреля 2021 года представители таджикской стороны попытались установить на столбе ЛЭП возле водозабора камеры видеонаблюдения, позволяющие отслеживать распределение воды.

Представители кыргызской стороны возмутились, и пограничники Кыргызстана начали спиливать столб. После этого таджикские и кыргызские жители стали забрасывать друг друга камнями.

29 апреля жители таджикского села Сомониён (Майский) стали бросать камни в автомобили, проезжающие по дороге Ош — Исфана. Машины граждан Кыргызстана с таджикской стороны обстреливали из охотничьих ружей.

Кроме того, граждане Таджикистана заблокировали автодорогу, которая соединяет два района Кыргызстана. В ответ кыргызская сторона заблокировала дорогу в таджикский анклав Ворух, а уже после таджикские военные открыли огонь по пограничным заставам Кыргызской Республики.

Конфликт предположительно начался из-за водораспределительного пункта «Головной» в верховьях реки. Власти обеих стран считают, что он находится на их территории. Весной и летом, когда начинаются сельхозработы, расход воды увеличивается в десятки раз, и конфликты между кыргызскими и таджикскими гражданами обостряются.

Саммит двух президентов в Женеве

В Женеве 16 июня прошел саммит с участием президентов России и США. Переговоры вместе с перерывом продлились около 3,5 часа.

В ходе саммита между двумя странами была достигнута договоренность о начале диалога по таким вопросам, как кибербезопасность, торговые отношения и сотрудничество в Арктике.

При этом прорывов по поднятым американской стороной вопросам о ситуации с Алексеем Навальным не произошло, также Россия не взяла на себя никаких дополнительных обязательств по Украине, кроме содействия в реализации Минских соглашений.

По итогам саммита было принято совместное заявление по стратегической стабильности. В нем главы государств подтвердили согласованный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1985 году важнейший принцип, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, а потому она никогда не должна быть развязана. Также объявили о запуске двустороннего диалога по стратегической стабильности, призванного заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.

В Иране новый президент

18 июня 2021 года в Иране состоялись тридцатые за всю историю страны президентские выборы. В них приняли участие глава судебной власти Ирана Сайед Ибрахим Раиси (консерватор), секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи (консерватор), заместитель председателя парламента Амир Хосейн Казизаде Хашеми (консерватор) и бывший глава ЦБ Абдольнасер Хеммати (реформист).

Победу ультраконсерватора Ибрахима Раиси прогнозировали изначально, так как его поддерживал аятолла Али Хаменеи, а жесткая политическая система позволяла заранее убрать «нежелательных» кандидатов.

В итоге из 28,9 млн человек проголосовавших 17,9 млн (61,9%) выразили желание поддержать Ибрахима Раиси.

Захват власти в Афганистане

На фоне стремительного вывода коалиционных сил стран Запада, в том числе США, из Афганистана и бегства на тот момент президента Ашрафа Гани боевики движения «Талибан», считающегося во многих странах мира террористическим, 15 августа объявили о падении Кабула и получении контроля над всей территорией страны.

В руки талибов попали все запасы вооружения и техники, оставленные не только афганской армией, которая фактически сдалась без боя, но и коалиционными силами стран Запада.

После лидерами группировки были сформированы собственные силовые структуры, включая армию и силы безопасности, а также временное правительство, в состав которого вошли только члены движения.

Переизбрание Шавката Мирзиёева

24 октября в Узбекистане прошли шестые по счету с момента обретения независимости президентские выборы в Узбекистане.

Оппонентами действующего президента Узбекистана выступили Максуда Варисова от Народно-демократической партии, Алишер Кадыров от Демократической партии «Национальное возрождение», Нарзулла Абламурадов от Экологической партии Узбекистана, Бахрам Абдухалимов от Социал-демократической партии «Справедливость».

Уверенную победу одержал Шавкат Мирзиёев, получив 80,12% голосов избирателей и тем самым переизбравшись на второй срок.

Переговоры Байдена и Си Цзиньпина

16 ноября между президентом США Джо Байденом и главой КНР Си Цзиньпином состоялась виртуальная встреча, которая проводилась с целью снижения напряженности в отношениях между двумя государствами.

Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, Иране, на Корейском полуострове и по представляющим взаимный интерес глобальным и региональным вопросам.

Две крупнейшие в мире державы расходятся во мнениях по ряду вопросов, и Байден выразил обеспокоенность США нарушениями прав человека в Гонконге и в северо-западном регионе Синьцзян.

В ответ на эту критику Китай традиционно обвиняет США во вмешательстве во внутренние дела. Кроме того, стороны обсудили торговые взаимоотношения, а также поддержку Вашингтоном Тайваня, который Пекин считает своей мятежной провинцией.

Тем не менее в период разговора двух лидеров США признали целостность Китая и заявили о поддерживании с ним дипломатических отношении. При этом Вашингтон не собирается отказываться от намерений поддержать Тайвань в случае военной агрессии со стороны КНР.

Парламентские выборы в Кыргызстане

28 ноября в Кыргызстане прошли парламентские выборы, которые стали завершающим этапом политической трансформации, организованной после силовой смены власти в октябре 2020 года.

На фоне перехода страны к президентской форме правления и смены конституции выборы проходили по новым правилам. Количество мест в кыргызском парламенте было сокращено со 120 до 90.

Из 90 мест в Жогорку Кенеше 54 избирались по пропорциональной системе, 36 – по одномандатным округам. Чтобы получить места, партия должна была преодолеть порог в 5% голосов (по сравнению с 7% на выборах в октябре 2020 года) и получить не менее 0,5% в каждой из семи областей страны.

В итоге в состав нового парламента по результатам, оглашенным ЦИК Кыргызстана, прошли шесть политических партий.

Дополнительным плюсом можно считать, что новым властям удалось удержать внутриполитическую стабильность в государстве, даже с учетом предпринимаемых попыток наращивания протестных настроений на фоне итогов прошедших выборов.

В Германии новый канцлер

8 декабря Ангела Меркель, находящаяся на посту канцлера Германии с ноября 2005 года, сложила свои полномочия.

Ее место занял лидер победившей на парламентских выборах Социал-демократической партии Олаф Шольц.

После продолжительных переговоров было сформировано и новое правительство, в состав которого вошла коалиции из Социал-демократической партии Германии, либеральной Свободной демократической партии и «Союза-90/Зеленые». Эра правления блока ХДС/ХСС, возглавляемого Ангелой Меркель, официально завершилась.

Пандемия продолжается

В ноябре учеными был выявлен новый штамм коронавируса – «омикрон», который распространяется намного быстрее, чем предыдущие, и характеризуется большим количеством мутаций.

В начале декабря «омикрон-штамм» был выявлен в 32 странах мира, в том числе в США, ЕС и России.

Из-за его появления многие страны опять готовятся к карантинным мерам и введению локдауна. Сокращается частота авиарейсов и железнодорожных сообщений между государствами. Перенесены Всемирная зимняя универсиада, которая должна была проходить в Швейцарии, финал Гран-при по фигурному катанию в Японии. Под вопросом также могут оказаться и зимние Олимпийские игры в Китае.