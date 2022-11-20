Беркуты, угощения и подарки: как прошли внеочередные выборы президента Казахстана

Выборы президента в Казахстане окончены, все избирательные участки закрыты. Zakon.kz рассказывает о ярких моментах сегодняшнего голосования.

Избирательные участки по всей стране работали с раннего утра до восьми вечера.

Наблюдатели ОДКБ отметили высокую явку. Особенную активность проявили семейчане, жители Туркестанской и Западно-Казахстанской областей.

Алматы, напротив, в первой половине дня оставался среди "аутсайдеров". Сей печальный факт председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Жанна Асанова объяснила желанием горожан "поспать по воскресеньям".

"В 12:00 пьем чай, потом неторопливо выходим из дома. Я думаю, из-за этого. К вечеру, может, вырастет явка. Сегодня к тому же холодно, пошел дождь, но сейчас, кажется, погода улучшается", – заявила она в ответ на закономерный вопрос журналиста.

Фото: Zakon.kz

В Восточно-Казахстанской области у избирательных участков развернулась активная торговля. Проводились конкурсы и акции, пришедшим раздавали угощения. Впервые проголосовавшим, а также каждому сотому, тысячному избирателю вручали памятные подарки.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Не отставал Семей: там первых голосующих встретили музыкой и баурсаками. К открытию поспели в основном пенсионеры, члены Общественного совета Абайской области и студенты. Прозвучала интересная мысль: "Для стариков выборы – всегда праздник". Видимо, пожилое население Казахстана всерьез решило подать положительный пример молодежи.

Фото: Zakon.kz

К слову, соотечественников они учили не только гражданской ответственности, но и отменному чувству юмора. Так, алматинцам надолго запомнится обаятельная апашка. Она не только шутками подняла настроение окружающим, но и дала всем бата.

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Предпринимательскую жилку обнаружили в себе устькаменогорцы. На одном из местных избирательных участков жители организовали торговлю продуктами. И если подсолнечное масло, гречка и сахар улетали с прилавка по социальным ценам, то колбасная продукция оказалась недешева.

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Жители Уральска 20 ноября получили право не только выбора, но и бесплатного проезда в общественном транспорте. Предложение действовало с 6 часов утра до 20 часов вечера. Шесть компаний перевозчиков таким образом поддержали событие государственного масштаба. Всего на линию в этот воскресный день вышли около 200 местных автобусов.

В Атырау голосующие полюбовались выставкой поделок школьников. Целью акции явилась популяризация национального искусства среди населения.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

А вот в Таразе не обошлось без скандала. Причина проста – пришедший голосовать мужчина не нашел себя в списках и громко выразил возмущение. Разрешить неприятную ситуацию удалось быстро.

Создавая праздничное настроение в день выборов, в Западно-Казахстанской области многие избиратели пришли на участки в национальных костюмах.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Между тем в Конаеве прошел автопробег ретро-машин. Инициатором данной акции стал предприниматель Мурат Сергибаев. Всего в параде приняли участие 10 автомобилей, которые проехали по всем избирательным участкам города.

Фото: Zakon.kz

А в Текели известный беркутчи, судья республиканского уровня Национальной спортивной ассоциации Буркитбай Файзолла посетил избирательный участок с семьей и необычными "питомцами".

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

Еще до обеда свой голос за желаемого лидера отдали все кандидаты в президенты Казахстана. Жигули Дайрабаев пришел на участок вместе с женой и внуками. Каракат Абден появилась в сопровождении родителей. Действующий президент Касым-Жомарт Токаев после голосования побеседовал с журналистами на предмет отправки правительства в отставку и политической перезагрузки Казахстана.

От политического сектора страны на выборах отметились премьер-министр Алихан Смаилов, аким Алматы Ерболат Досаев, аким Астаны Алтай Кульгинов, министр просвещения Асхат Аймагамбетов, экс-председатель мажилиса парламента Нурлан Нигматулин, аким Атырауской области Серик Шапкенов, глава Минцифры Багдат Мусин и другие.

Свой голос одному из кандидатов подарил Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Гражданскую позицию выразила и творческая элита. Среди попавших в объективы видеокамер звезд оказались народная артистка Роза Рымбаева, поэт Адилгазы Каирбеков, известный акын Ринат Заитов, певица Мадина Садвакасова, заслуженная артистка Сулушаш Нурмагамбетова, скрипач Мурат Серкебаев, легкоатлетка Ольга Рыпакова, певец и композитор Парвиз Назаров и т.д.

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Выборы не обошли вниманием также ветераны, долгожители, именинники и даже новобрачные.