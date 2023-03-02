Главное за день: падение доллара, повышение стипендий и снижение цен на товары

Курс доллара снизился почти на 6 тенге. Повышение стипендий студентам, снижение цен на товары, а также кадровые перестановки в судейском корпусе и назначение Даурена Абаева. Главные новости за 2 марта – в подборке Zakon.kz.

Падение доллара



Доллар продолжил падение на торгах 2 марта. На дневных торгах средневзвешенный курс доллара составил 435,6 тенге, снизившись на 5,98 тенге.

В обменных пунктах на 15:30 доллары покупали и продавали по 433-438 тенге.

Повышение стипендий

В Казахстане планируют повысить стипендии студентам. В частности:

студентам, обучающимся в вузах, – до 41 898 тенге (было 36 660 тенге);

студентам педагогического направления – до 67 200 тенге (было 58 800 тенге);

студентам, обучающимся по направлению "Здравоохранение", – до 67 200 тенге (58 800 тенге);

интернам – 75 890 тенге (было 66 403 тенге);

магистрантам – 97 024 тенге (было 86 987 тенге);

докторантам – 217 500 тенге (было 195 000 тенге);

докторантам по направлению подготовки "Здравоохранение" – 217 500 тенге (было 195 000 тенге);

врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" – 111 579 тенге (было 100 036 тенге);

магистрантам Академии правосудия при Верховном суде РК – на уровне должностного оклада по последнему месту работы, но не ниже размера государственной стипендии, установленного для магистрантов.

Снижение цен на товары



Правительство Казахстана ожидает снижения цен на импортные товары в связи с падением доллара. Об этом в кулуарах Сената сообщил заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев.

Также в ближайшие 2-3 месяца ожидается снижение инфляции. Вице-премьер напомнил, что в уточненном бюджете уровень инфляции определен в пределах 7,5-9,5%.

Тем не менее 24 февраля в Бюро национальной статистики сообщили, что за прошедшую неделю цены на продовольственные товары повысились на 0,3%, в годовом выражении – на 23,7%.

Кадровые перестановки

Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые перестановки в судебной системе. Его указом от 27 февраля председателем Актюбинского областного суда назначен Айдар Смагулов, судьей специализированного межрайонного экономического суда Астаны назначен Асан Бакишев, а судьей суда № 2 Уральска – Сабыржан Есжанов. Помимо этого, 18 судей в разных регионах освобождены от занимаемых должностей.

А бывшего министра культуры и спорта Казахстана Даурена Абаева назначили на должность заместителя генерального секретаря СНГ.

Казахстан и "черный список" Шенгена

Европейский союз не вносил Казахстан в "черный список". В председательстве Европейского союза в Казахстане также отметили, что существенных изменений в порядке оформления шенгенских виз для граждан страны после 1 марта нет.

Решение о выдаче шенгенской визы принимается в течение 15 дней. Это правило будет по-прежнему применяться к Казахстану. Лишь в исключительных случаях этот период может быть продлен до 45 дней, если требуется более детальное рассмотрение заявления.

Ранее в Сети появилась информация, что Казахстан якобы включили в "черный список" Шенгенской зоны. 27 февраля официальный представитель МИД РК сообщил, что страна не получала уведомления от европейской стороны, однако в рабочем порядке МИДу сообщили, что с 1 марта Казахстан действительно будет находиться в перечне стран, для граждан которых отныне будут требоваться дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы.

Деньги коррупционеров и строительство школ

На специальном счете, куда направляют деньги, изъятые у коррупционеров, собралось уже 120 млрд тенге, сообщил в кулуарах Сената вице-премьер, министр финансов Ерулан Жамабуаев.

По его словам, на эти средства планируют отремонтировать школы. Сейчас Минфин ждет заявки от Минпросвещения.

Специальный счет заработал в Казахстане осенью 2022 года. На эти средства уже достроили школу в Актюбинской области.

Спецпарковки для таксистов



В 2023 году впервые в Казахстане, а именно в Алматы, появятся специальные парковки для таксистов. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями.

Он считает, что сферу услуг такси нужно урегулировать. В частности, разработать для работников служб такси отдельные правила, по которым они будут передвигаться по городу.

Для социально уязвимых категорий населения

В Казахстане появится институт Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения. Правительство внесло соответствующий проект на рассмотрение главе государства.

Основными целями уполномоченного будут обеспечение гарантий прав и законных интересов социально уязвимых категорий населения, а также восстановление их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с государственными и общественными институтами.

Подробности атак на журналистов в Казахстане

Межведомственная оперативно-следственная группа МВД и КНБ продолжает расследование уголовного дела по факту организации нападений на представителей СМИ. Задержанный организатор (О. Токарев) признал вину и сотрудничает со следствием.

По данным МВД, активное содействие Токареву оказывали другие иностранные граждане – К. Литвинов, С. Шаповалов, Б. Демченко и Я. Малышок.

28 февраля в Алматы задержали координатора провокационных атак на журналистов. Им оказался иностранный гражданин, квалифицированный хакер О. Токарев.

Под его руководством группа совершила более 30 провокаций против казахстанских журналистов Вадима Борейко, Гульнары Бажкеновой, Гульжан Ергалиевой, Самал Ибраевой и других представителей средств массовой информации.