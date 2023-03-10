Главное к утру: теракт в Тель-Авиве, стрельба в Гамбурге, протесты в Грузии, подготовка к паводкам

В Израиле антиправительственный митинг перерос в столкновения с полицейскими и в этот же день в Тель-Авиве палестинец совершил теракт, есть раненные. Грузию снова лихорадит, а в немецком Гамбурге в организации "Свидетели Иеговы" произошло массовое убийство. Об этом в подборке Zakon.kz

Израиль

Многотысячный протест против проводимой правительством Нетаньяху перерос в столкновения полицейских и протестующих. Участники митинга заблокировали шоссе Айалон неподалеку от правительственного комплекса. Полиция использовала кавалерию для расчистки.

А позже на оживленной улице Дизенгоф в Тель-Авиве произошла стрельба были ранены трое человек. Полиция расценила происшествие как теракт. Нападающего нейтрализовали. Позже стала известна личность преступника. Им оказался 23-летний палестинец Мотаз Хаваджа. Он был участником движения ХАМАС и дважды сидел в тюрьме за незаконное хранение оружия.

Германия

В Гамбурге в районе Альстердорф погибли семь человек, не меньше 24 получили ранения в результате стрельбы. Немецкая Allgemeine Zeitung пишет, что огонь открыли в местном центре организации "Свидетелей Иеговы". Правоохранители Германии заявили, что это было "массовое убийство на почве одержимости". Преступников ищут.

Грузия

В Грузии продолжаются акции протеста. И теперь митингующие требуют отставки действующих властей страны. В парламенте Грузии, в связи с этим, проведут 10 марта внеплановое пленарное заседание. МВД Грузии освободило всех 133 задержанных на митингах в Тбилиси.

Турция

Восемь турецких предприятий находятся на карантине из-за ящура. Министерство лесного и сельского хозяйства отметило, что приняло все необходимые меры для недопущения распространения заболевания. Кроме того, проводятся исследования по вопросу вакцинации всего рогатого скота.

Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об усилении уголовной ответственности за экстремизм и антигосударственную деятельность, предусматривающий смертную казнь чиновникам за государственную измену.

Новости Казахстана

Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил ЗКО, поговорил с ветеранами, с молодежью, ознакомился с проектом расширения Карачаганака.

Про лук и сахар.

В Правительстве РК заявили что динамика роста цен на лук заметно стабилизировалась.

А сахарным заводам выделили 18,3 млрд тенге для приобретения и переработки сахара-сырца.

Паводки

В ЗКО готовятся к паводкам: 280 пунктов эвакуации смогут принять пострадавших. А аким Актобе назвал причины потопа в городе.

"Мусорный" вопрос

В Алматы коммунальные службы разгребали с помощью спецтехники и лопат горы мусора после праздника 8 марта. Мусор оставили после себя продавцы цветов.

А вот в поселке Кемертоган в Алматинской области власти отмахиваются от "мусорной" проблемы. Горы отходов соседствуют рядом с жилыми домами, повсюду тошнотворный запах, мусор выкидывают прямо на дорогу, а все из-за того, что нет мусорных контейнеров.

И еще немного про мусор, но больше это подходит к курьезам:

В Алматы на озере Сайран во время очистки дна застряли три экскаватора. Как рассказали в Управлении экологии и окружающей среды города, из-за резкого потепления погоды и в связи с увеличением объема талых вод грунт размягчился. В это время проводилась механическая очистка дна водохранилища. ЧП, по их словам, произошло из-за несоблюдения мер предосторожности.

В настоящее время ведутся работы по извлечению застрявшей техники. Данные работы будут завершены до 13 марта.

Новости спорта:

Английский "Манчестер Юнайтед" разгромил испанский "Бетис" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 4:1. Ответная игра пройдет 16 марта в Севилье.